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Cinema Filme sobre o caso Elize Matsunaga ganha primeiras imagens com Lorena Comparato no papel principal Longa inspirado no crime que chocou o país em 2012 terá roteiro de Raphael Montes e direção de Vellas; produção ainda não tem data de estreia

As primeiras imagens do filme inspirado no caso Elize Matsunaga foram divulgadas nesta terça-feira pela Netflix. A atriz Lorena Comparato interpreta a protagonista da produção, que reconstitui um dos crimes de maior repercussão da história recente do Brasil. O longa ainda não teve a data de lançamento anunciada.

Além de Lorena Comparato, o elenco conta com Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg. O roteiro é assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, com direção de Vellas. A produção é da Boutique Filmes.

Segundo os produtores, o thriller psicológico com elementos de melodrama aborda temas como classe social, poder e violência, acompanhando a trajetória de Elize Matsunaga, a relação com o marido, Marcos Matsunaga, e os acontecimentos que culminaram no assassinato do empresário, em 2012. O filme também reproduz de forma detalhada o apartamento onde o casal vivia, em São Paulo.

Em nota divulgada junto ao material promocional, Lorena Comparato afirmou que interpretar a personagem exigiu responsabilidade por se tratar de um caso real.

— Interpretar uma mulher com tantas camadas e uma história cheia de nuances como a da Elize é extremamente complexo para uma artista. Exige muita responsabilidade, pois a gente está falando de um crime real com consequências reais. Espero que o filme contribua para debates importantes na sociedade — disse a atriz.

Raphael Montes, que também atua como produtor associado, afirmou que o projeto busca discutir questões sociais enquanto explora a complexidade psicológica da protagonista.

Em maio de 2012, Elize Matsunaga matou o marido, Marcos Matsunaga, então executivo da Yoki, no apartamento onde moravam, na capital paulista. Após o crime, ela esquartejou o corpo e espalhou os restos mortais em diferentes pontos da Região Metropolitana de São Paulo. O caso teve ampla repercussão nacional e foi relembrado na série 'Tremembé', lançada em 2025.

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