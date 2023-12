A- A+

CINEMA Filmes de cineasta palestina são exibidos pela primeira vez no Recife, no Cinema da Fundação Obras integram a programação da Sessão Chama Curtas, neste sábado (9)

Obras da cineasta palestina Larissa Sansour serão exibidas pela primeira vez no Recife. Os filmes integram a Sessão Chama Curtas, faixa mensal do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que será realizada mais uma vez neste sábado (9), a partir das 16h, na sala Derby.

No programa “Palestinas possíveis: o cinema de Larissa Sansour”, foram selecionados quatro filmes da diretora: “Um Êxodo Espacial” (2008), “Patrimônio Nacional” (2013),

“In Vitro” (2019) e “No Futuro, Eles Comiam da Melhor Porcelana” (2015).

No primeiro curta, Larissa se inspira em “2001 - Uma Odisseia no Espaço” (1968), de Stanley Kubrick, imaginando a ideia do primeiro palestino a pousar na lua. Em “In Vitro”, a cineasta retrata cenário distópico após um desastre ecológico na cidade bíblica de Belém.



“Patrimônio Nacional” traz uma abordagem humorística para os problemas no Oriente Médio. Na trama, um arranha-céu colossal é erguido para abrigar a população da Palestina. Já em “No Futuro, Eles Comiam da Melhor Porcelana” a narrativa foca em um grupo de resistência que cria depósitos clandestinos de porcelana, com o objetivo de influenciar a história e embasar futuros argumentos da sua extinção.

Após a sessão no Cinema da Fundação, a pesquisadora e professora Carol Almeida comanda um bate-papo com o público sobre os filmes. A iniciativa é uma parceria com a Mostra de Cinema Árabe Feminino.

Sobre a cineasta

Larissa Sansour nasceu em Jerusalém Oriental, na Palestina, e reside em Londres. Em seu trabalho ,a ficção científica é utilizada para discutir temáticas sociais e políticas, entrelaçando passado e presente para especular futuros.



Veja também

Asterix Desenho de Asterix vai a leilão apesar de enorme controvérsia