Filmes de Jean-Michel Bouhours serão exibidos no centro Cultural MHM nesta segunda-feira (01)
Entre as principais obras do diretor estão "Chronographies" (1982)," Vagues à Collioure "(1991) e "Inyiak" (2025)
O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo recebe nesta segunda-feira (01), a Mostra de Cinema Experimental Jean-Michel Bouhours. A exibição acontece no Teatro/auditório do MHM, às 19h, em Boa Viagem, com entrada gratuita e sujeita à lotação do espaço com capacidade para até 100 pessoas.
Bouhours é Mestre em cinema pela Universidade de Paris VIII- Vincennes, foi cofundador da Paris Films Coop em 1976 e membro do conselho da Light Cone (2008–2016). Além disso, ele atuou como responsável pelos programas de cinema do Centre Pompidou, onde se tornou o primeiro curador de cinema e depois chefe do departamento de cinema (1992–2003)
Realizada pelo 3emeio, com coordenação geral de Liana Vila Nova, a mostra apresenta seis filmes produzidos entre 1976 e 2025. A seleção conta com a curadoria do crítico, professor e cineasta experimental Yann Beauvais. Dentre os filmes exibidos estão: "Chronographies" (1982), "Vagues à Collioure" (1991), C"hantilly Revisited" (1976–2020), "Estrellas en el Albaicin" (2022–23), "Imagens encontradas de Alice" (2024) e "Inyiak" (2025).
Serviço:
Mostra de Cinema Experimental – Jean-Michel Bouhours
Quando: 01 de setembro, às 19h
Onde:: Auditório do Instituto MHM - Av. Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprens