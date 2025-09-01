A- A+

cinema Filmes de Jean-Michel Bouhours serão exibidos no centro Cultural MHM nesta segunda-feira (01) Entre as principais obras do diretor estão "Chronographies" (1982)," Vagues à Collioure "(1991) e "Inyiak" (2025)

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo recebe nesta segunda-feira (01), a Mostra de Cinema Experimental Jean-Michel Bouhours. A exibição acontece no Teatro/auditório do MHM, às 19h, em Boa Viagem, com entrada gratuita e sujeita à lotação do espaço com capacidade para até 100 pessoas.

Bouhours é Mestre em cinema pela Universidade de Paris VIII- Vincennes, foi cofundador da Paris Films Coop em 1976 e membro do conselho da Light Cone (2008–2016). Além disso, ele atuou como responsável pelos programas de cinema do Centre Pompidou, onde se tornou o primeiro curador de cinema e depois chefe do departamento de cinema (1992–2003)

Realizada pelo 3emeio, com coordenação geral de Liana Vila Nova, a mostra apresenta seis filmes produzidos entre 1976 e 2025. A seleção conta com a curadoria do crítico, professor e cineasta experimental Yann Beauvais. Dentre os filmes exibidos estão: "Chronographies" (1982), "Vagues à Collioure" (1991), C"hantilly Revisited" (1976–2020), "Estrellas en el Albaicin" (2022–23), "Imagens encontradas de Alice" (2024) e "Inyiak" (2025).



Serviço:

Mostra de Cinema Experimental – Jean-Michel Bouhours

Quando: 01 de setembro, às 19h

Onde:: Auditório do Instituto MHM - Av. Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa

