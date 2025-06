A- A+

CINEMA Filmes pernambucanos estão na programação do 14º Olhar de Cinema, que começa nesta terça-feira Seleção curitibana reúne "Salomé", "Batguano Returns - Roben na Estrada" e "Glória & Liberdade", o primeiro longa de animação selecionado para Mostra Competitiva Brasileira na história do evento

A 14ª edição do Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba ocorre desta terça-feira (11) até 19 de junho, na capital paranaense. Três filmes pernambucanos estão na programação, integrando diferentes mostras.

“Glória & Liberdade”, de Letícia Simões, faz sua estreia nacional no festival. O filme é o primeiro longa-metragem de animação selecionado para a Mostra Competitiva Brasileira na história do evento,

Combinando ficção científica, narrativa documental e referências à cultura popular brasileira, a obra imagina um Brasil de 2050, chamado Pau-Brasil. Neste continente, Azul (Larissa Góes), uma jovem documentarista da República da Bahia, percorre quatro nações independentes com o objetivo de investigar as histórias de cada lugar e os motivos que tornaram impossível manter o antigo país unido.



“Salomé”, do diretor pernambucano André Antônio, Mostra Exibições Especiais. Grande vencedor do Festival de Brasília, no ano passado, o longa tem como ponto de partida o retorno de uma bem-sucedida modelo (Aura do Nascimento) à casa de sua mãe (Renata Carvalho), em Recife, partindo para uma ficção-científica queer com mistérios alienígenas uma história de amor entorpecente.

Também faz parte da Mostra Exibições Especiais “Batguano Returns - Roben na Estrada”, sequência do clássico moderno “Batguano”, lançado há 10 anos. direção de Tavinho Teixeira e codireção de Frederico Benevides.

Na estrada há anos tentando escapar de fantasmas do passado, Roben se desespera quando uma presença desincorporada invade seus dispositivos eletrônicos. É Batma, seu ex-companheiro. Enquanto discutem as possibilidades de uma relação mediada pela nuvem, Roben terá que confrontar sua origem desprezada por ser apenas um coadjuvante e descobrir se resta algo para além do desejo de dominação de Batma.

Sessões

“Batguano Returns - Roben na Estrada” tem sessões no dia 13 de junho, às 16h30, no Cine Passeio (Cine Passeio Ritz); e 17 de junho, às 15h45, no Cine Passeio (Cine Passeio Ritz).

“Glória & Liberdade” será exibido no dia 14 de junho, às 15h30, no Museu Oscar Niemeyer (Sala Claro MON), seguida por debate com a equipe do filme; e no dia 15 de junho, às 15h30, no Cine Passeio (Cine Passeio Luz).

Contando com recursos de acessibilidade, as sessões de “Salomé” ocorrem nos dias 12 de junho, às 19h30, Cine Passeio (Cine Passeio Luz), seguida por debate com parte da equipe do filme; e 13 de junho, às 15h40, no Cine Passeio (Cine Passeio Luz).

