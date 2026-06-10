Os principais filmes de Spielberg sobre ETs antes de "Dia D"
Estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, o longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de junho
A expectativa para "Dia D", novo filme de ficção científica de Steven Spielberg, é uma das maiores do cinema em 2026.
O longa marca o retorno do diretor ao universo dos extraterrestres, tema que ajudou a consolidar sua carreira com obras como "E.T. - O Extraterrestre" e "Contatos Imediatos do Terceiro Grau".
O filme vem despertando enorme curiosidade por prometer uma abordagem contemporânea sobre a possibilidade de vida alienígena e supostos segredos governamentais relacionados ao tema. "É a minha conclusão final de que não estamos sozinhos", disse o cineasta sobre o novo trabalho, que recentemente também afirmou que os Estados Unidos retiraram o ET de Varginha do Brasil.
Estrelado por Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, o longa chega aos cinemas brasileiros em 11 de junho. Para entrar no clima da produção, relembre os principais filmes de Spielberg com temática alienígena.
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Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)
Considerado um marco da ficção científica moderna, o longa acompanha pessoas comuns que passam a vivenciar fenômenos misteriosos ligados à presença alienígena na Terra. Em vez de retratar os extraterrestres como ameaças, Spielberg aposta em uma abordagem marcada pelo fascínio, pela curiosidade e pela possibilidade de comunicação entre diferentes formas de vida.
Onde ver: Prime Video (aluguel ou compra)
E.T. - O Extraterrestre (1982)
O maior clássico da carreira de Spielberg no gênero narra a amizade entre um garoto solitário e um alienígena que acaba abandonado na Terra. Misturando aventura, emoção e fantasia, o filme tornou-se um fenômeno cultural e permanece como uma das representações mais afetuosas de visitantes de outro planeta já levadas ao cinema.
Onde ver: Prime Vídeo
Guerra dos Mundos (2005)
Baseado no romance de H. G. Wells, o longa apresenta uma visão muito mais sombria da presença extraterrestre. A trama acompanha uma família tentando sobreviver a uma invasão alienígena devastadora. Spielberg troca o encantamento de suas obras anteriores por uma narrativa de tensão, caos e sobrevivência.
Onde ver: Paramount +
Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)
Embora seja principalmente um filme de aventura, a quarta incursão de Indiana Jones incorpora elementos ligados a seres de origem extraterrestre. A produção mistura arqueologia, mistério e ficção científica, aproximando a franquia do imaginário dos discos voadores e das teorias sobre visitantes de outros mundos.
Onde ver: Paramount+