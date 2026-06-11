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Música e Cinema

Filmes destacam a música pernambucana na programação do In-Edit Brasil; confira

Festival Internacional do Documentário Musical, principal evento dedicado ao documentário musical no país, que acontece entre os dias 17 e 28 de junho, em São Paulo

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Alceu Valença anuncia, na Praia de Copacabana, em 1975, o show 'Vou danado pra catende' com sua banda com Zé Ramalho (à direita) Alceu Valença anuncia, na Praia de Copacabana, em 1975, o show 'Vou danado pra catende' com sua banda com Zé Ramalho (à direita)  - Foto: Reprodução / Filme 'Vivo 76'

O cinema e a música de Pernambuco terão grande destaque na programação da 18ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, principal evento dedicado ao documentário musical no país. O festival, que que acontece entre os dias 17 e 28 de junho, em São Paulo, disponibilizaparte da programação gratuitamente para todo o Brasil nas plataformas digitais do festival.

Entre os principais destaques da edição, o documentário "Vivo 76", dirigido pelo cineasta pernambucano Lírio Ferreira. O filme mergulha na criação do álbum "Vivo!", lançado por Alceu Valença em 1976. O documentário tem o próprio artista como guia de uma viagem pelos anos 1970, período marcado pela efervescência criativa que ajudou a moldar a identidade cultural pernambucana.

A produção revisita o encontro entre música, literatura, artes visuais e psicodelia que transformou Pernambuco em um dos polos mais inventivos da música brasileira.

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Outro grande destaque da programação é "Quando a Gente Vira Um – Mestre Ambrósio", documentário inédito que acompanha a trajetória da banda recifense Mestre Ambrósio. Considerado um dos pilares do movimento manguebeat ao lado de Chico Science & Nação Zumbi, o grupo revolucionou a música brasileira ao aproximar tradições populares pernambucanas de linguagens contemporâneas.

O filme reúne arquivos raros, depoimentos e o reencontro dos integrantes quase duas décadas após o encerramento das atividades da banda.

A cultura popular do estado também ganha espaço em "O Homem do Fraque Verde", que retrata a história do Homem da Meia-Noite, personagem icônico do Carnaval de Olinda. Mais do que um símbolo carnavalesco, o boneco gigante representa uma das manifestações culturais mais reconhecidas do país e um importante patrimônio afetivo dos pernambucanos.

A presença de Pernambuco na programação reforça a importância do estado como um dos principais centros de inovação musical e preservação das tradições populares brasileiras, reunindo narrativas que dialogam tanto com a memória quanto com a contemporaneidade.

 

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