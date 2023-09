Filmes do Agreste são indicados em premiação do Festival de Cinema de Poços de Caldas-MG

A- A+

O filme caruaruense"Menina Semente" do diretor Túlio Beat é novamente destaque no circuito nacional de cinema. Dessa vez, a produção está indicada a cinco prêmios em Festival de Cinema em Poços de Caldas-MG.

Menina Semente é um curta-metragem infantil indigenista que conta a história de uma menina indígena que tem o poder de renascer num tempo melhor para seu povo. Utilizando a fantasia para conquistar o público, a produção tem conquistado prêmios pelos festivais em que passou - arrancou aplausos fervorosos no II Festival de Cinema de Arapiraca, Alagoas, no último final de semana, por exemplo.

O destaque da vez é a indicação a cinco categorias no prêmio "Abacaxi de Ouro 2023", do Festival de Cinema do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - IFSULDEMINAS, Campus Poços de Caldas-MG, realizado pelo Laboratório VOA. O filme foi indicado nas categorias "Melhor Caracterização e Figurino", "Melhor Direção", "Melhor Atriz, "Melhor Atriz Coadjuvante", "Melhor Curta de Roteiro Original".



"UFPE no meu quintal - uma semana em Dormentes", de Caio Anthenor, o outro filme do Agreste Pernambucano, foi indicado a na categoria "Melhor Documentário". A cerimônia de premiação será no dia 6 de outubro, a partir das 19h, na Urca.

Indicações

O filme "Menina Semente" está indicado nas categorias: Melhor Direção (Túlio Beat), Melhor Atriz (para Thaylana Queiroz), Melhor Curta de Roteiro Original, Melhor Caracterização/Figurino (para Paulo Conceição) e Melhor Atriz Coadjuvante (para Camila Haydee).

O projeto conta com direção de fotografia e Som de Paulo César Araújo e Daniel Stracci, assistência de fotografia: Isa Feitosa, assistência de Produção: Mary Queiroz e no elenco ainda Mariana Carvalho (MarisFlora), Laura Haydee, Paula Monteiro, Rafaella Santos, Ida Barbosa, Patricia Santos e Rafaela da Hora.

