SÍNDROME DE TOURETTE Filmes sobre a Síndrome de Tourette ensinam e dão mais leveza a quem tem o distúrbio; saiba mais Recentemente o problema se tornou um assunto dos mais falados, por causa do brother do BBB23, Cara de Sapato, que afirmou ter sido diagnosticado com a síndrome

Pode parecer engraçado perceber tiques em pessoas por aí afora. Um piscar os olhos repetitivo aqui, uma "mania" de limpeza acolá, ou quem sabe o "esquecimento" sem fim ao sair de casa e achar (ter a certeza) de que deixou a porta aberta, a vela acesa ou a torneira aberta, dentre outras faltas de memória pertubadoras.

Para além do riso ao se deparar com quem detém distúrbios como a Síndrome de Tourette, por exemplo, é preciso entender que as algumas "manias" podem afetar a saúde mental de quem as têm, levando pessoas ao constragimento, principalmente quando há agravamento pela frequência e intensidade com que ocorrem os casos - com desdobramentos em tiques motores e vocais, sendo estes, por vezes, acompanhados de palavras de baixo calão.

Sem cura e sem causa conhecida, o distúrbio pode ser bem administrado por quem o tem, mas principalmente precisa ser compreendido por quem presencia os tiques. Para isso é preciso entender minimamente o assunto, e se for de forma leve, melhor ainda.

E é aí que entra a máxima de que "a arte cura" ou, pelo menos, minimiza dores. Que o digam filmes e séries que trazem à tona a Síndrome, que ganhou holofotes nos últimos dias depois que o lutador de MMA Antonio Cara de Cavalo, participante do BBB23, revelou ter sido diagnosticado com o distúrbio.

Que tal, então, uma lista com produções que abordam o assunto com leveza e ao mesmo tempo seriedade? Pipoca a postos, sofá livre e controle remoto na mão, e seguem as sugestões:

O Código do Amor (1999)

Drama/Romance de Gary Winick traz a história de uma mãe solteira, que se relaciona com um artista de jazz que tem a Síndrome de Tourette, tal qual o seu filho, que é um prodígio no piano.







Toc Toc (2017)

Pacientes com mania estranha se encontram em uma clínica psiquiátrica. Na sala de espera, inclusive, um homem com Tourette começa a ter tiques e insulta com palavras de baixo calão uma mulher que também está à espera da consulta. Ela não entende que trata-se de um distúrbio do qual o homem não tem o controle. O filme é dirigido por Vicente Villanueva.







O Primeiro da Classe (2008)

Baseado em uma história real, o filme de Peter Werner conta a história de um paciente com a Síndrome de Tourette, que se torna um professor.





Vincet Quer Ver o Mar (2010)

Do diretor Ralf Huettner, o filme narra a história de um jovem que tem a Síndroem de Tourette e é internado em uma instituição com outros pacientes com Transtorno Obssessivo Compulsivo (TOC). Para realizar o último desejo de sua mãe, ele quer fazer uma viagem até a Itália.





A Menina no País das Maravilhas (2008)

Rejeitada na escola pelos colegas, a pequena Phoebe deseja mais do que tudo participar das aulas de teatro mas pela pressão exercida nela, os sintomas da Síndrome de Toulette ficam cada vez mais frequentes e sérias.





It's Okay, That's Love (Série Coreana)

A série traz à tona a vida e os amores de pessoas com transtorno de ansiedade, inclusive com a Síndrome de Tourette. O enredo tena responder alguns questionamentos. Quem dirige a série é Kim Kyu-tae.

