LANÇAMENTOS Filmes e séries novas para curtir no streaming em agosto Catálogo do mês aposta em variedade com séries aguardadas, filmes inéditos, realities, animes e conteúdo para toda a família

A Netflix revelou a lista completa de estreias para o mês de agosto, e os assinantes já têm motivos de sobra para se animar.

A grande aposta do mês é a segunda temporada de Wandinha, que retorna com novos mistérios na Academia Nunca Mais.

Outro destaque fica por conta da minissérie política Refém, inspirada em eventos reais e protagonizada por nomes de peso do audiovisual britânico e francês. O mês também traz romances, comédias, filmes de ação, animes e estreias voltadas ao público infantil.

Entre os longas inéditos, ganham espaço o romance Meu Ano em Oxford e o suspense britânico O Clube do Crime das Quintas-Feiras.

Já para quem curte produções asiáticas, o K-drama Além do Direito e o filme Amor Enrolado são as principais novidades do mês.

Abaixo, confira os lançamentos por categoria:

Séries

02/08: Além do Direito (K-content)

06/08: Wandinha – Temporada 2: Parte 1

12/08: Seleção Final

20/08: Pssica

21/08: Refém

22/08: Long Story Short

28/08: Minha Vida com a Família Walter – Temporada 2

Em breve: Madame Aema (K-content)

Reality shows

01/08: Match Perfeito – Temporada 3

06/08: Casamento às Cegas: Reino Unido – Temporada 2

Filmes

01/08: Meu Ano em Oxford

04/08: Sociedade dos Poetas Mortos

08/08: Tenet

10/08: Trem-Bala

14/08: Medo e Delírio em Las Vegas

15/08: Crepúsculo

15/08: A Saga Crepúsculo – Lua Nova

15/08: A Saga Crepúsculo – Eclipse

15/08: A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1

15/08: A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 2

15/08: Sex and the City – O Filme

15/08: Sex and the City 2

15/08: A Noite Sempre Chega

16/08: Se Beber, Não Case

16/08: Se Beber, Não Case! Parte II

16/08: Se Beber, Não Case! Parte III

21/08: Duna – Parte Dois

22/08: A Freira

24/08: Meu Amigo Enzo

28/08: O Clube do Crime das Quintas-Feiras

28/08: O Homem do Norte

29/08: A Mulher Rei

Em breve: Amor Enrolado

Eventos ao vivo

02/08: WWE SummerSlam: 2025 (às 21h)

Em breve: Hora do Jantar com David Chang – Temporada 3

Animes

14/08: Mononoke – O Filme: Capítulo 2 – As Cinzas da Ira

16/08: Naruto Shippuden – Temporada 16

Crianças e família

03/08: Megamente

07/08: As Crônicas de Spiderwick

11/08: Cada Um na Sua Casa

17/08: Abominável

18/08: Turma CoComelon – Temporada 5

20/08: Patrulha Canina – O Filme

28/08: Mistérios da Barbie – Beach Detectives

Entre os destaques do mês:

Wandinha – Temporada 2: Parte 1

A aguardada continuação da série acompanha a protagonista de volta à Academia Nunca Mais, onde novos mistérios e forças sombrias ameaçam a rotina dos alunos. Estrelada por Jenna Ortega e Emma Myers, a produção mistura humor ácido, drama adolescente e elementos sobrenaturais.

Além do Direito

O dorama sul-coreano acompanha Kang Hyo-min, jovem advogada que ingressa em um escritório de elite e precisa equilibrar seus dilemas pessoais com a pressão da profissão. Com doze episódios, a série é estrelada por Lee Jin-wook e Jung Chae-yeon.

O Clube do Crime das Quintas-Feiras

No suspense britânico baseado no best-seller de Richard Osman, quatro idosos se reúnem semanalmente para investigar crimes arquivados. A adaptação tem direção de Chris Columbus e atuações de Ben Kingsley e Helen Mirren.

Refém

Na minissérie política de cinco episódios, a primeira-ministra do Reino Unido vive um drama pessoal e público ao ter o marido sequestrado. A única condição dos criminosos é sua renúncia ao cargo. A trama tem no elenco Suranne Jones e Julie Delpy, com criação de Matt Charman.

Meu Ano em Oxford

No romance dramático ambientado na tradicional universidade britânica, a americana Anna se envolve com seu professor de literatura e vê sua vida virar de cabeça para baixo. Com direção de Iain Morris, o elenco traz Sofia Carson e Corey Mylchreest.

Com informações da assessoria de imprensa

