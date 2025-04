Filmes e séries novas: confiras os principais lançamentos de maio no streaming

A- A+

Filmes e séries novas é o que você quer? Então, pode se preparar, porque o mês de maio está chegando com um monte de estreias no streaming.

Para além de novas temporadas de produções já consagradas, as plataformas também investem em títulos totalmente inéditos para fisgar o espectador. A Folha de Pernambuco preparou uma lista para quem não quer perder nenhum lançamento.

Séries



“As Quatro Estações do Ano”

A amizade de décadas entre três casais é testada por um divórcio, que acaba atrapalhando a tradição de viajarem juntos. Estrelando Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Kerri Kenney-Silver e Colman Domingo.

Onde ver: Netflix

Quando estreia: 1º de maio

“Malditos”

No sul da França, a líder de uma comunidade cigana e seus dois filhos estão lutando para salvar seu clã ameaçado de despejo devido ao aumento das águas. Para sobreviver, eles terão que ultrapassar os limites da legalidade e abrir caminho por um mundo sombrio e perigoso... tudo isso enquanto esconde um segredo indescritível que assombra sua família há sete anos. Um thriller policial cheio de ação.

Onde ver: Max

Quando estreia: 2 de maio

“Sereias”

Devon desconfia da chefe de sua irmã, Michaela Kell (Julianne Moore). Durante um fim de semana explosivo na casa de praia dos Kell, Sirens explora de forma incisiva e sombria as dinâmicas de mulheres, poder e classe.

Onde ver: Netflix

Quando estreia: 22 de maio

“Dept. Q”

Um detetive brilhante, mas muito arrogante (Matthew Goode) lidera uma unidade de casos arquivados em Edimburgo nesta série do roteirista e diretor de O Gambito da Rainha.

Onde ver: Netflix

Quando estreia: 29 de maio

“Adultos”

"Adultos" acompanha um grupo de jovens de 20 e poucos anos em Nova Iorque que tentam ser boas pessoas, apesar de que ainda não são nem “boas” nem “pessoas”. Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele) são cinco amigos que se alojam na casa de infância de Samir, onde compartilham suas comidas, suas inquietações e, ocasionalmente, suas escovas de dentes.

Onde ver: Disney+

Quando estreia: 29 de maio

Filmes



“Outro Pequeno Favor”

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) e Emily Nelson (Blake Lively) se reencontram na deslumbrante ilha de Capri, na Itália, para o extravagante casamento de Emily com um rico empresário italiano. Além de convidados glamorosos, espere que assassinato e traição confirmem presença em uma cerimônia repleta de reviravoltas, mais sinuosa do que a estrada da Marina Grande até a praça central de Capri.

Onde ver: Prime Video

Quando ver: 1º de maio

“Nonnas”

Para honrar a memória da mãe, um mecânico de Nova York arrisca tudo e abre um restaurante italiano. Sabe quem são as chefs? Um grupo de vovós.

Onde ver: Netflix

Quando estreia: 9 de maio

“Rua do Medo: Rainha do Baile”

Quem será a rainha do baile de formatura de 1988 de Shadyside High? Para Lori, a competição é acirrada, mesmo antes de alguém começar a matar as candidatas.

Onde ver: Netflix

Quando estreia: 23 de maio

“Mountainhead”

No novo filme escrito e produzido por Jesse Armstrong (da série “Succession”), um grupo de amigos multimilionários reúne-se em plena crise internacional. O elenco inclui Steve Carell como Randall, Jason Schwartzman como Souper, Cory Michael Smith como Venis e Ramy Youssef como Jeff.

Onde ver: Max

Quando estreia: 31 de maio

