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Os astros de Hollywood dominam as estreias desta quinta-feira (13) nos cinemas brasileiros. Entre eles, Hugh Jackman ''deixa'' o uniforme do Wolverine de lado para assumir a identidade de Robin Hood, em uma versão mais velha da lenda no longa-metragem ''A Morte de Robin Hood''.

Outro destaque da semana é a nova ficção científica sobre dinossauros, com Anne Hathaway e Ewan McGregor,''O Fim da Rua''. Para as crianças, ''Patrulha Canina: Uma Aventura Dino'' chega aos cinemas com a equipe enfrentando uma grande missão de resgate em uma misteriosa ilha.

Os relançamentos de ''A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1'' e ''A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2'' retornam às salas de exibição do Brasil, bem como os quatro filmes pernambucanos da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, em versões remasterizadas.

Confira, a seguir, esses e mais filmes que seguem em cartaz até 19 de agosto nas salas de cinemas em Pernambuco.

ESTREIA

''A Morte De Robin Hood''

Heróis se vão. Lendas são para sempre. Atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por pouco àquela que acreditava ser sua batalha final. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo.

Direção: Michael Sarnoski



''Patrulha Canina: Uma Aventura Dino''

Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.

Direção: Cal Brunker

''O Fim Da Rua''

Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Direção: David Robert Mitchell



''A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1'' (Relançamento)

Depois do casamento dos sonhos, Bella e Edward começam a viver um pesadelo quando se veem obrigados a tomar uma decisão extrema.

Direção: Bill Condon



''A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2'' (Relançamento)

Por causa da filha, Bella e Edward entram em um confronto que pode mudar sua vida no episódio final da saga.

Direção: Bill Condon



''Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo E Morte''

Um cineasta queer é contratado para dirigir uma nova parte de uma franquia de terror. Ele fica obcecado com a possibilidade de escolher a "garota final" do filme original, e as duas mulheres caem em um frenesi de mania psicossexual.

Direção: Jane Schoenbrun



''Colegas e o Herdeiro''

Um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas. O filme amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais.

Direção: Marcelo Galvão



''Cortis Put Your Phone Down Live Viewing''

A estreia de Cortis nos cinemas com uma performance ao vivo em ''Cortis Put Your Phone Down Live Viewing''. Um pré-show especial e exclusivo, criado especificamente para esta transmissão ao vivo, começará aproximadamente 45 minutos antes da apresentação principal.



"Baile Perfumado" - Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Amigo íntimo do Padre Cícero, o mascate libanês Benjamin Abrahão decide filmar Lampião e todo seu bando, pois acredita que este filme o deixará muito rico. Após alguns contatos iniciais ele conversa diretamente com o famoso cangaceiro e expõe sua ideia, mas os sonhos do mascate são prejudicados pela ditadura do Estado Novo.

Direção: Lírio Ferreira, Paulo Caldas





''Boi Neon'' - Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Nos bastidores das Vaquejadas, Iremar e um grupo de vaqueiros preparam os bois antes de solta-los na arena. Levando a vida na estrada, o caminhão que transporta os bois para o evento é também a casa improvisada de Iremar e seus colegas de trabalho: Zé, Negão, Galega e sua filha Cacá. O cotidiano é intenso e visceral, mas algo inspira novas ambições em Iremar: a recente industrialização e o polo de confecção de roupas na região do semi-árido nordestino. Deitado em sua rede na traseira do caminhão, sua cabeça divaga em sonhos de lantejoulas, tecidos requintados e croquis. O vaqueiro esboça novos desejos.

Direção: Gabriel Mascaro



''Baixio Das Bestas'' - Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

O drama de Auxiliadora, adolescente explorada sexualmente pelo avô, que expõe a neta nua para uma plateia de caminhoneiros. Enquanto isso, o jovem Cícero nutre por ela uma paixão protetora.

Direção: Cláudio Assis



''Cinema, Aspirinas E Urubus'' - Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio “milagroso” para pessoas que jamais tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade.

Direção: Marcelo Gomes



EM CARTAZ



Nimrods: A Green Day Comedy

Quando Tommy recebe uma ligação convidando sua banda para abrir o show do Green Day no Réveillon, ele nem imagina que tudo não passa de uma pegadinha muito bem armada por seu irmão Wayne. Querendo acreditar que sua vida está prestes a mudar, Tommy rouba o carro de Wayne para levar sua banda de Kansas City até Los Angeles, decidido a chegar lá em três dias. O resultado é uma viagem caótica e hilária pelos Estados Unidos, inspirada no início da carreira do Green Day, quando a banda fazia turnês de van, anos antes do lançamento do álbum de sucesso, ''Dookie''.

Direção: Lee Kirk



''Katseye: Wild Hearts''

O grupo feminino Katseye, indicado duas vezes ao Grammy, chega aos cinemas do mundo todo com um lançamento especial nas telonas antes da estreia de seu terceiro EP. Com imagens inéditas, vídeos enviados pelos fãs e entrevistas com as integrantes, o filme explora o poderoso vínculo entre o grupo e seu fandom global.

Direção: Nadia Hallgren



''Insaciável''

Hana é uma estudante de medicina que há anos nutre uma preocupação permanente com o próprio corpo e a perda de peso. Influenciada por uma amiga, ela decide começar um programa extremo à base de pílulas produzidas com cinzas humanas.

Direção: Natalie Erika James



"As Cores Do Tempo"

Ao herdar uma antiga casa deixada intocada desde 1940, quatro primos distantes se reencontram e mergulham nos segredos há muito esquecidos de sua família. Ao explorarem o local, descobrem vestígios da vida de Adèle, uma jovem de 20 anos que viveu ali em 1895, antes de partir para Paris. À medida que percorrem os passos dessa ancestral enigmática, o passado ganha vida e começa a ecoar no presente, desafiando suas certezas e revelando paralelos inesperados entre 2025 e o fim do século XIX.

Direção: Cédric Klapisch







"Os Ruminantes"

Em 1967, Luiz Sergio Person e Jean-Claude Bernardet escreveram o roteiro de A Hora dos Ruminantes, que nunca foi filmado. Os Ruminantes conta esta história, sobre o cinema brasileiro das décadas de 60 e 70 e suas questões políticas.

Direção: Tarsila Araújo e Marcelo Mello







"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Quatro anos se passaram desde os eventos de "Sem Volta Para Casa", e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade - um Homem-Aranha em tempo integral -, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Direção: Destin Daniel Cretton







"Futuro Futuro"

Em um futuro próximo, onde os avanços em inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica, um homem sem memória de 40 anos chamado K é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na parte empobrecida de uma chuvosa cidade brasileira. Após usar um viciante dispositivo IA em um curso para pessoas com a estranha síndrome, K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Direção: Davi Pretto







"A Professora de Piano" (Versão restaurada)

Uma professora de piano em um conservatório frequenta cinemas pornográficos e sex shops para escapar da influência de sua mãe dominadora. Tudo muda quando um de seus alunos se propõe a seduzi-la.

Direção: Michael Haneke





"A Fabulosa Máquina do Tempo"

Numa pequena cidade do sertão do Piauí, as meninas brincam entre o passado miserável de suas mães e seus sonhos fantásticos de futuro. Ali, onde o homem ainda é o gigante da mulher, elas se aventuram na travessia da infância para o adolescer.

Direção: Eliza Capai







"Pequenas Criaturas"

Brasília, 1986. Recém-chegada à capital com o marido e os dois filhos, Helena (Carolina Dieckmmann) vê sua rotina ser abalada quando ele parte em uma viagem de trabalho, deixando-a sozinha em uma cidade desconhecida. Enquanto enfrenta a solidão e as frustrações de uma vida que não escolheu, ela busca redescobrir sua própria identidade. Ao mesmo tempo, seus filhos vivem os desafios e as descobertas da juventude.

Direção: Anne Pinheiro Guimarães







"Águas Mortais"

O terror se instala quando um voo de Los Angeles para Xangai cai no Oceano Pacífico. Presos em um avião afundando, os sobreviventes logo se veem em uma luta por suas vidas enquanto tubarões comedores de gente começam a cercar os destroços.

Direção: Renny Harlin







"Marsupilami - Confusão a Bordo"

Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.

Direção: Philippe Lacheau







"Aquele que Viu o Abismo"

Imerso em uma complexa trama de assassinatos, X (Negro Leo) usa suas visões para tentar sobreviver e navegar por um sistema opressor. Ele se vê encurralado pela ProLife, uma empresa multinacional que recruta civis oferecendo a possibilidade de uma vida eterna.

Direção: Gregorio Gananian e Negro Leo







"A Odisseia"

O longa é ambientado após a Guerra de Troia, e acompanha a épica jornada de Odisseu em seu retorno para casa, enfrentando criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda. Para dar vida a essa narrativa extraordinária, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood, incluindo Matt Damon (Odisseu), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). O filme conta ainda com as participações das vencedoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Direção: Christopher Nolan







"Xica da Silva" (1976) - Restaurada DCP 4K

Na segunda metade do século XVIII, a negra escravizada Xica da Silva torna-se o centro das atenções no Distrito Diamantino, onde estão as minas mais ricas do país. João Fernandes, representante da Coroa Portuguesa, apaixona-se por Xica e a transforma na Rainha do Diamante, satisfazendo todos os seus desejos extravagantes. Alertado pelos inimigos do casal, o rei de Portugal manda um emissário a fim de impedir que cresça o poder de Xica na colônia.

Direção: Cacá Diegues







"As Pessoas ao Lado"

Lucie é uma agente especializada da polícia técnica e científica, próxima da aposentadoria. Seu cotidiano solitário é abalado pela chegada de um jovem casal, pais de uma menina, em seu condomínio.

Direção: André Téchiné







"Salvação"

Após um período de terror regional, o xeque Ferit enfrenta o retorno de uma tribo rival que reivindica suas terras. Ele e seu irmão discordam sobre como lidar com o conflito.

Direção: Emin Alper







"Moana"

No live-action de "Moana", uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

Direção: Thomas Kail







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







"A Morte do Demônio: Em Chamas"

A Morte do Demônio: Em Chamas desencadeia a experiência mais selvagem e aterrorizante da franquia até hoje, chegando às telonas com um capítulo totalmente novo de carnificina e caos demoníaco. Após a perda do marido, uma mulher busca consolo com os sogros em sua casa de família isolada. À medida que, um a um, eles são transformados em Deadites - transformando o encontro em uma reunião familiar saída do inferno - ela descobre que os votos que fez em vida continuam… mesmo na morte.

Direção: Sébastien Vaniček

"Os Emergentes"

Aristocratas arrogantes perdem tudo e se veem forçados a trabalhar como empregados de seus antigos funcionários - que agora enriqueceram e esbanjam um estilo assumidamente brega. Essa hilária inversão de poder e os choques temporais revelam que esses “opostos” têm muito em comum. Entre atritos e descobertas, Henrique e Inácio unem forças em uma improvável sociedade gastronômica, provando que o aprendizado mútuo traz uma prosperidade que o dinheiro não compra.

Direção: Hsu Chien

"Minions & Monstros"

Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo

Direção: Pierre Coffin







"Um Triste e Belo Mundo"

Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.

Direção: Cyril Aris







"Supergirl"

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Direção: Craig Gillespie







"Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?

Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris







"Trago O Seu Amor"

"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.

Direção: Claudia Castro

"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg







"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo







"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo







"Backrooms: Um Não-Lugar"

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons

"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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