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Em uma das estreias desta quinta-feira (27), um advogado decide representar o icônico (e azarado) personagem dos desenhos animados, o Coyote, em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. Essa é a trama de ''Coyote Vs. Acme'' que tem James Gunn como um dos roteiristas e John Cena no elenco do filme.

Outro lançamento é "Ponto Sem Retorno", o novo longa-metragem de Ridley Scott, cineasta responsável por filmes célebres como Gladiador e Alien, o Oitavo Passageiro. Nessa ficção pós-apocalíptica, os personagens interpretados por Jacob Elordi, Margaret Qualley e Josh Brolin vivem num mundo pandêmico.

Para quem prefere garantir boas risadas e uma trama mais descontraída, o destaque é a comédia romântica brasileira, ''Muito Prazer'', estrelada por Luisa Arraes e Daniel de Oliveira. O novo filme do diretor e roteirista Jorge Furtado envolve um motel de herança e a reabertura do estabelecimento com um plano debaixo do pano.

Confira, a seguir, esses e mais filmes que seguem em cartaz até 3 de setembro nas salas de cinemas em Pernambuco.

ESTREIA



''Coyote Vs. Acme''

Em ''Coyote Vs. Acme'', um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.

Direção: Dave Green



''Ponto Sem Retorno''

Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.

Direção: Ridley Scott



''Akira'' - Remasterizado em 4K

Em 2019, três décadas após o governo japonês destruir Tóquio com uma bomba nuclear para encobrir um experimento com crianças paranormais, o motoqueiro cyberpunk Kaneda embarca em uma missão perigosa para salvar seu amigo Tetsuo de uma conspiração governamental de proporções inimagináveis.

Direção: Katsuhiro Otomo



''Muito Prazer''

Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel.

Direção: Jorge Furtado



Ghost: 2 Big To Rig

Gravado ao vivo durante os dois shows esgotados do Ghost na Cidade do México no ano passado, 2 Big To Rig é o registro definitivo da inesquecível da turnê mundial ''Skeletour'' da banda em cinemas participantes. Com as únicas imagens profissionais de Papa V Perpetua e sua banda de Nameless Ghouls registradas durante a ''Skeletour'', uma turnê livre do uso de celulares, 2 Big To Rig mergulha o público no ritual ao vivo do Ghost, incluindo um acesso exclusivo aos bastidores.

Direção: Amir Juan Chamdin, Jim Parsons



EM CARTAZ

''Só Por Uma Noite''

Em uma Nova York com toques de ficção científica, os desconhecidos e carentes Owen e Allie se esbarram na única noite do ano em que solteiros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão especial, mas uma série de desencontros e situações paralelas atrapalham o flerte.

Direção: Will Gluck



''O Shaolin Do Sertão 2''

Aluísio Li continua se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas, desafiando diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas.

Direção: Halder Gomes



''Túmulo Dos Vagalumes'' (Relançamento)

Em meio aos bombardeios que devastam o Japão nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, dois irmãos, Seita e Setsuko, lutam para sobreviver em uma realidade marcada pela fome, pelo abandono e pela perda. Após serem separados da família, os dois se refugiam sozinhos nos arredores da cidade de Kobe, tentando preservar um ao outro e a própria dignidade diante do colapso social ao seu redor.

Direção: Isao Takahata



''A Morte De Robin Hood''

Heróis se vão. Lendas são para sempre. Atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime, Robin Hood (Hugh Jackman) sobrevive por pouco àquela que acreditava ser sua batalha final. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo.

Direção: Michael Sarnoski



''Patrulha Canina: Uma Aventura Dino''

Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.

Direção: Cal Brunker

''O Fim Da Rua''

Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Direção: David Robert Mitchell





''Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo E Morte''

Um cineasta queer é contratado para dirigir uma nova parte de uma franquia de terror. Ele fica obcecado com a possibilidade de escolher a "garota final" do filme original, e as duas mulheres caem em um frenesi de mania psicossexual.

Direção: Jane Schoenbrun



''Colegas e o Herdeiro''

Um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas. O filme amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais.

Direção: Marcelo Galvão



''Insaciável''

Hana é uma estudante de medicina que há anos nutre uma preocupação permanente com o próprio corpo e a perda de peso. Influenciada por uma amiga, ela decide começar um programa extremo à base de pílulas produzidas com cinzas humanas.

Direção: Natalie Erika James



"As Cores Do Tempo"

Ao herdar uma antiga casa deixada intocada desde 1940, quatro primos distantes se reencontram e mergulham nos segredos há muito esquecidos de sua família. Ao explorarem o local, descobrem vestígios da vida de Adèle, uma jovem de 20 anos que viveu ali em 1895, antes de partir para Paris. À medida que percorrem os passos dessa ancestral enigmática, o passado ganha vida e começa a ecoar no presente, desafiando suas certezas e revelando paralelos inesperados entre 2025 e o fim do século XIX.

Direção: Cédric Klapisch







"Os Ruminantes"

Em 1967, Luiz Sergio Person e Jean-Claude Bernardet escreveram o roteiro de A Hora dos Ruminantes, que nunca foi filmado. Os Ruminantes conta esta história, sobre o cinema brasileiro das décadas de 60 e 70 e suas questões políticas.

Direção: Tarsila Araújo e Marcelo Mello







"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Quatro anos se passaram desde os eventos de "Sem Volta Para Casa", e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade - um Homem-Aranha em tempo integral -, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Direção: Destin Daniel Cretton







"Futuro Futuro"

Em um futuro próximo, onde os avanços em inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica, um homem sem memória de 40 anos chamado K é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na parte empobrecida de uma chuvosa cidade brasileira. Após usar um viciante dispositivo IA em um curso para pessoas com a estranha síndrome, K embarca em uma jornada trágica e absurda para tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Direção: Davi Pretto





"A Fabulosa Máquina do Tempo"

Numa pequena cidade do sertão do Piauí, as meninas brincam entre o passado miserável de suas mães e seus sonhos fantásticos de futuro. Ali, onde o homem ainda é o gigante da mulher, elas se aventuram na travessia da infância para o adolescer.

Direção: Eliza Capai







"Pequenas Criaturas"

Brasília, 1986. Recém-chegada à capital com o marido e os dois filhos, Helena (Carolina Dieckmmann) vê sua rotina ser abalada quando ele parte em uma viagem de trabalho, deixando-a sozinha em uma cidade desconhecida. Enquanto enfrenta a solidão e as frustrações de uma vida que não escolheu, ela busca redescobrir sua própria identidade. Ao mesmo tempo, seus filhos vivem os desafios e as descobertas da juventude.

Direção: Anne Pinheiro Guimarães







"Águas Mortais"

O terror se instala quando um voo de Los Angeles para Xangai cai no Oceano Pacífico. Presos em um avião afundando, os sobreviventes logo se veem em uma luta por suas vidas enquanto tubarões comedores de gente começam a cercar os destroços.

Direção: Renny Harlin







"Marsupilami - Confusão a Bordo"

Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.

Direção: Philippe Lacheau







"Aquele que Viu o Abismo"

Imerso em uma complexa trama de assassinatos, X (Negro Leo) usa suas visões para tentar sobreviver e navegar por um sistema opressor. Ele se vê encurralado pela ProLife, uma empresa multinacional que recruta civis oferecendo a possibilidade de uma vida eterna.

Direção: Gregorio Gananian e Negro Leo







"A Odisseia"

O longa é ambientado após a Guerra de Troia, e acompanha a épica jornada de Odisseu em seu retorno para casa, enfrentando criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda. Para dar vida a essa narrativa extraordinária, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood, incluindo Matt Damon (Odisseu), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). O filme conta ainda com as participações das vencedoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Direção: Christopher Nolan









"As Pessoas ao Lado"

Lucie é uma agente especializada da polícia técnica e científica, próxima da aposentadoria. Seu cotidiano solitário é abalado pela chegada de um jovem casal, pais de uma menina, em seu condomínio.

Direção: André Téchiné







"Salvação"

Após um período de terror regional, o xeque Ferit enfrenta o retorno de uma tribo rival que reivindica suas terras. Ele e seu irmão discordam sobre como lidar com o conflito.

Direção: Emin Alper







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







"Um Triste e Belo Mundo"

Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.

Direção: Cyril Aris







"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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