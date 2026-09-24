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O filme nacional ''Precisamos Falar'' é uma das estreias desta quinta-feira (24) nos cinemas brasileiros, com Alexandre Nero, Emílio de Mello, Hermila Guedes e Marjorie Estiano no elenco. Na trama, dois casais descobrem que seus filhos adolescentes cometeram um ataque brutal contra uma mulher em situação de rua e precisam escolher entre protegê-los ou entregá-los à Justiça.

Outro destaque desta semana nas salas de exibição é o relançamento de ''Vingadores: Ultimato'' após sete anos da estreia nas telonas. Intitulado de ''Vingadores: Ultimato Encore'', o filme retorna adicionando sete minutos de cenas inéditas, incluindo sequências conectadas ao próximo longa-metragem da franquia, ''Vingadores: Doutor Destino'', que estreia em dezembro.

Protagonizado por Bruna Linzmeyer, o suspense ''Virtuosas'' ganha duas sessões de pré-estreia nesta semana na sala Museu do Cinema da Fundação. A história acompanha um retiro exclusivo para mulheres cristãs, mas a jornada de autoconhecimento demonstra ser mais perigosa do que se imaginava.

Confira, a seguir, esses e mais filmes que seguem em cartaz até 30 de setembro nas salas de cinemas em Pernambuco.

PRÉ-ESTREIA

"Virtuosas"

Um retiro VIP para mulheres em busca de sua melhor versão se transforma em uma jornada absurda e perigosa.

Direção: Cíntia Domit Bittar

ESTREIA

"Precisamos Falar"

Após um ataque brutal cometido por seus filhos adolescentes contra uma mulher em situação de rua, dois casais veem suas vidas desmoronarem. Confrontados com uma verdade insuportável, eles precisam decidir entre proteger os próprios filhos ou entregá-los à Justiça. Enquanto o crime expõe privilégios, omissões e diferentes visões de mundo, as relações familiares são colocadas à prova e cada personagem é obrigado a enfrentar a pergunta que ninguém quer responder: qual é o limite entre o amor e a responsabilidade? Baseado no romance O Jantar, de Herman Koch.

Direção: Pedro Waddington, Rebeca Diniz

"Vingadores: Ultimato Encore" (Relançamento)

Após utilizar a manopla do infinito, Thanos dizimou metade dos seres vivos do universo, agora, ainda sofrendo com a perda os Vingadores devem se recompor e criar um plano para derrotar e o vilão e desfazer todo o caos.

Direção: Anthony Russo, Joe Russo

EM CARTAZ



''Antártida''

Na Estação Comandante Diniz, na Antártida, a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) é vítima de uma violência. Isolados pelo frio extremo e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos – inclusive as patentes mais altas, Comandante Barros (Antonio Calloni) e o Capitão Vicente (Lázaro Ramos). A subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão), então, assume a difícil missão de investigar o ocorrido, enquanto as mulheres da estação – Inês, Marina (Leandra Leal) e Rose (Mariana Sena) – se sentem acuadas e precisam se unir para enfrentar o medo, o silêncio e a violência.

Direção: Bruno Safadi



''Resident Evil''

Da mente do visionário cineasta Zach Cregger (A Hora do Mal, Noites Brutais) chega uma reinvenção eletrizante — e aterrorizante — da franquia Resident Evil. Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan (Austin Abrams), um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.

Direção: Zach Cregger



''Procurando Emily''

Um músico apaixonado recebe o número errado da garota dos seus sonhos. Ele faz uma parceria inusitada com uma estudante de psicologia para tentar encontrá-la e, juntos, provocam uma agitação pelo campus que desafia suas próprias emoções e ambições ao longo do caminho.

Direção: Alicia MacDonald



''Masha e Os Ursos''

Masha precisa salvar seu irmão, que caiu sob o feitiço de um espírito da floresta e foi transformado em um bode. Para quebrar a terrível maldição, Masha precisa unir forças com uns dos personagens de contos de fadas mais famosos da infância: os três ursos.

Direção: Antonina Ruzhe



''Era Uma Vez Minha 1ª Vez''

Baseado no livro de Thalita Rebouças, o filme “Era Uma Vez Minha 1ª Vez" é uma adaptação para o cinema que aborda de forma leve, madura e descomplicada as descobertas e os ritos de passagem da juventude. A história acompanha quatro amigas - Teresa, Clara, Tuca e Patty - que descobrem que o despertar da sexualidade acontece de forma única para cada uma. O filme é uma narrativa sensível sobre expectativa, amizade e o limite entre pressa e descoberta.

Direção: Claudia Castro



''Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito''

Quando o rato Maurice descobre um mapa para o lendário Gênio do Egito, uma nova aventura começa, desta vez com destino às pirâmides! Mas o Gênio que todos buscam só realiza um único desejo a cada mil anos, e ninguém está disposto a abrir mão do seu. Entre paisagens deslumbrantes, novos amigos e muita confusão, a turma vai descobrir que o Egito tem muitos segredos escondidos nas areias.

Direção: Vasiliy Rovenskiy



''No Limite Da Justiça''

O filme é baseado na história real de uma parceria perigosa. Enviado ao Mississippi dos anos 1960 para investigar uma onda de assassinatos brutais contra líderes dos direitos civis da população negra, um jovem agente negro do FBI (Yahya Abdul-Mateen II) precisa trabalhar ao lado de Greg Scarpa (Mark Wahlberg), um dos assassinos mais notórios da máfia.

Direção: Elegance Bratton





''Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor''

O tempo passou, mas Sally e Gillian ainda são assombradas pela maldição do clã Owen: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.

Direção: Susanne Bier



''A Ilha Esquecida''

Jo e Raissa, recém-formadas no ensino médio e melhores amigas desde a infância, estão prestes a seguir caminhos distintos. Enquanto celebram a sua última noite juntas, elas encontram um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram ouvindo histórias contadas por suas famílias filipinas.

Direção: Joel Crawford, Januel Mercado



''A Maravilhosa Árvore Encantada''

Uma família moderna se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica com moradores excêntricos. Elas são transportadas para terras fantásticas, reacendendo o vínculo familiar por meio de aventuras.

Direção: Ben Gregor



''Oasis - Don't Look Back In Anger''

Registro da Oasis Live ‘25, turnê que reuniu os irmãos Liam e Noel Gallagher nos palcos novamente.

Direção: Steven Knight, Will Lovelace, Dylan Southern



''Código: Vingança''

Após testemunhar o assassinato de seu chefe bilionário e ser injustamente incriminado pelo crime, Cole Reed embarca em um navio cargueiro em uma cruzada solitária para vingar a morte do chefe. No entanto, à medida que avança em sua missão, ele descobre que está no centro de uma perigosa conspiração internacional.

Direção: Jean-François Richet



''Viva Marília''

O contexto histórico, político e social do Brasil nos anos 1960, 1970 e 1980, e o impacto de cada década na vida e obra da consagrada atriz Marília Pêra. Marília estava inserida numa geração de mulheres fortes e potentes que, com sua arte, influenciaram corações e mentes. Durante a carreira, foram 49 peças, 29 novelas, 12 séries e 24 filmes. Ela conquistou o público e mais de 80 prêmios nacionais e internacionais.

Direção: Esperança Motta, Zelito Viana



"Minha Melhor Amiga"

Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.

Direção:Susana Garcia

"Idiotas"

Mark (Dave Franco) e Davis (O'Shea Jackson Jr.) são dois idiotas que aceitam um trabalho aparentemente simples: levar um adolescente rico e problemático (Mason Thames) até uma clínica de reabilitação. Só que o passageiro tem outros planos, e uma missão fácil se transforma numa jornada cada vez mais delirante, entre drogas, confusão e situações insanas que ninguém ali estava preparado para enfrentar.

Direção: Macon Blair

"Minha Filha É Um Zumbi"

Um pai se dispõe a fazer qualquer coisa para proteger a filha após ela ser infectada por um vírus zumbi. Em vez de se transformar completamente em uma ameaça, a jovem mantém parte de sua consciência, criando uma relação tão emocionante quanto caótica entre os dois.

Direção: Pil Gam-Sung



''Coyote Vs. Acme''

Em ''Coyote Vs. Acme'', um advogado sem sorte que assume Wile E. como cliente em seu processo contra a Acme por seus produtos defeituosos. No entanto, ele logo descobrirá que seu antigo chefe é o advogado de defesa da empresa processada.

Direção: Dave Green



''Ponto Sem Retorno''

Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.

Direção: Ridley Scott





''Muito Prazer''

Rubem, um motorista de aplicativo sem perspectivas, recebe uma herança inesperada: o Motel Pérola, que logo descobre ser um prédio em ruínas. Lá ele conhece Grace, ex-funcionária que ficou morando numa das suítes quando o motel fechou. Sem conseguir vender o imóvel e atolados em dívidas, Grace e Rubem unem-se para reativar o motel.

Direção: Jorge Furtado





''Mirrors No. 3''

Durante um fim de semana no campo, Laura, uma estudante de Berlim, sobrevive milagrosamente a um acidente de carro. Fisicamente ilesa, mas profundamente abalada, ela é acolhida por Betty, que testemunhou o acidente e cuida dela com carinho. Aos poucos, o marido e o filho de Betty superam a relutância inicial, e uma tranquilidade quase familiar se instala. Mas logo, eles não conseguem mais ignorar o passado e Laura precisa enfrentar a sua própria vida.

Direção: Christian Petzold





''O Shaolin Do Sertão 2''

Aluísio Li continua se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas, desafiando diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas.

Direção: Halder Gomes



''O Sorveteiro''

O que parecia ser apenas outro dia qualquer numa cidade pequena se transforma rapidamente em um show de horrores quando as vidas dos adultos são ameaçadas por uma tropa de crianças cuja única missão é eliminá-los após comer um sorvete amaldiçoado. Apenas três pequenos ficaram longe do doce e escaparam da loucura, e agora cabe a eles descobrirem como o tal sorveteiro está causando o apocalipse infantil e como pará-lo.

Direção: Eli Roth



''Minions & Monstros''

Os Minions embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras para aparecerem em seu filme de monstros.

Direção: Pierre Coffin





''Gonzaguinha, Da Maior Liberdade''

"Gonzaguinha, Da Maior Liberdade” é um filme que busca resgatar em letras, imagens e sons, a fúria e a poesia de um dos artistas mais importantes para a construção e a discussão popular de nossa história democrática: Luiz Gonzaga Jr.

Direção: Susanna Lira



''A Quinta Portuguesa''

O desaparecimento repentino da companheira deixa Fernando, um discreto professor de geografia, totalmente devastado. Sem rumo, ele vê a oportunidade de assumir a identidade de outro homem e trabalhar como jardineiro em uma casa portuguesa. Ali, estabelece uma amizade inesperada com a proprietária, entrando em uma nova vida que não lhe pertence.

Direção: Avelina Prat



''A Professora De Piano'' (Relançamento)

Erika Kohut leciona piano no Conservatório de Viena. Prestes a completar 40 anos, ela vive confinada em casa com a mãe — uma influência da qual só consegue escapar durante suas visitas frequentes a cinemas pornô e peepshows. Sua sexualidade é marcada por um voyeurismo mórbido e pela automutilação masoquista. Erika e a vida seguem caminhos distintos. Até que um de seus alunos decide seduzi-la…

Direção: Michael Haneke



''Lista De Desejos Para Superagüi''

Em uma ilha mítica do litoral sul do Brasil, isolada entre o tempo e o mar, vive Martelo, um pescador de 70 anos que ainda não conseguiu se aposentar. Ele é um “homem-farol”: sua luz revela os desejos e as dores de uma comunidade inteira que resiste ao apagamento.

Direção: Pedro Giongo



''Um Olhar Inquieto: O Cinema De Jorge Bodanzky''

Em 1973, Jorge Bodanzky, filmando para a TV alemã, capturou uma imagem intrigante: uma grande maloca em meio à densa floresta amazônica, cercada por indígenas isolados tentando atingir o avião com flechas. Meio século depois, o registro recuperado pelo Instituto Moreira Salles leva o cineasta de volta a Aripuanã.

Direção: Jorge Bodanzky, Liliane Maia



''Pressão''

Pressão acompanha a escolha brutal e impossível do general Dwight D. Eisenhower e do capitão James Stagg. Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do quebra-cabeça estão alinhadas e prontas para ação, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Enquanto o chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas James Stagg é chamado para fornecer o cálculo mais importante da história, o comandante Eisenhower é assombrado pelo ensaio desastroso do plano de ataque e pelo peso de ser o único com a palavra final.

Direção: Anthony Maras



''O Grande Arco De Paris''

França, 1983. Determinado a deixar sua marca na história, o presidente François Mitterrand lança um ambicioso concurso internacional de arquitetura: erguer o monumental Grande Arco de La Défense, alinhado com o Louvre e o Arco do Triunfo. Contrariando as expectativas, o vencedor é Otto Von Spreckelsen, um arquiteto dinamarquês de 53 anos, desconhecido na França. De um dia para o outro, ele desembarca em Paris e assume a liderança de um projeto faraônico. Mas o sonho grandioso do arquiteto logo se choca com as durezas da realidade: restrições técnicas, tensões políticas e jogos de poder ameaçam sua visão original.

Direção: Stéphane Demoustier



''O Apego''

Sandra, uma mulher na casa dos cinquenta, ferozmente independente, acaba de compartilhar, repentinamente e sem querer, a intimidade de seu vizinho de andar e de seus dois filhos. Contra todas as expectativas, ela aos poucos se apega a essa família adotiva.

Direção: Carine Tardieu





''Sobrenatural - Agora Entre Nós''

Gemma é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e descobre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além — ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real. Quando os demônios percebem seu poder, nosso mundo se torna o playground deles.

Direção: Jacob Chase





''Patrulha Canina: Uma Aventura Dino''

Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.

Direção: Cal Brunker

''O Fim Da Rua''

Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.

Direção: David Robert Mitchell







''Colegas e o Herdeiro''

Um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas. O filme amplia o escopo com um elenco formado por dezenas de atores com síndrome de Down, autismo, síndrome de Williams e outras deficiências intelectuais.

Direção: Marcelo Galvão







"As Cores Do Tempo"

Ao herdar uma antiga casa deixada intocada desde 1940, quatro primos distantes se reencontram e mergulham nos segredos há muito esquecidos de sua família. Ao explorarem o local, descobrem vestígios da vida de Adèle, uma jovem de 20 anos que viveu ali em 1895, antes de partir para Paris. À medida que percorrem os passos dessa ancestral enigmática, o passado ganha vida e começa a ecoar no presente, desafiando suas certezas e revelando paralelos inesperados entre 2025 e o fim do século XIX.

Direção: Cédric Klapisch







"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Quatro anos se passaram desde os eventos de "Sem Volta Para Casa", e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade - um Homem-Aranha em tempo integral -, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Direção: Destin Daniel Cretton







"A Odisseia"

O longa é ambientado após a Guerra de Troia, e acompanha a épica jornada de Odisseu em seu retorno para casa, enfrentando criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda. Para dar vida a essa narrativa extraordinária, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood, incluindo Matt Damon (Odisseu), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). O filme conta ainda com as participações das vencedoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Direção: Christopher Nolan







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







''Toy Story 5''

Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século XXI: os dispositivos eletrônicos.

Direção: McKenna Harris, Andrew Stanton









CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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