Cinema: filmes em cartaz no Recife e Região Metropolitana de 26 de junho a 02 de julho; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "F1", filme sobre os bastidores da Fórmula 1, e da continuação "M3gan 2.0". Confira a seguir os filmes em cartaz de 26 de junho a 02 de julho:



ESTREIA



"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"M3gan 2.0"

Uma arma robótica de nível militar conhecida como Amelia torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar M3GAN, tornando-a mais rápida, forte e letal.

Direção: Gerard Johnstone







"Quebrando Regras"

Em uma nação onde educar meninas é visto como rebelião, uma mulher visionária ousa ensinar mentes jovens a sonhar. Quando sua inovação atrai atenção global, seu sucesso desperta esperança — e oposição. À medida que ameaças se aproximam, sua coragem e ações iniciam um movimento que pode transformar o mundo para sempre. Inspirado em uma história real.

Direção: Bill Guttentag







"Dreams"

Aos quinze anos, uma garota experimenta um despertar sexual ao se apaixonar intensamente por sua professora. Para processar seus sentimentos, ela os traduz em palavras, preenchendo as páginas de seu diário com uma escrita vívida e arrebatadora. Quando sua mãe e avó descobrem o texto, enxergam nele uma obra digna de publicação, sem perceber que, para a jovem, aquelas palavras não eram literatura, mas a única maneira de preservar a chama de um amor impossível.

Direção: Dag Johan Haugerud







"O Silêncio das Ostras"

A vida de uma mulher que nasceu e cresceu em uma vila de operários que trabalham em uma mina. Todas as relações de trabalho e convivência passam pela mineração, fazendo com que as vidas e paisagens sejam consumidas pouco a pouco.

Direção: Marcos Pimentel







EM CARTAZ



"Elio"

Durante os séculos, os seres humanos enviaram mensagens ao universo em busca de respostas e no novo filme da Disney e Pixar, "Elio", o universo responde! Essa aventura apresenta Elio, um menino apaixonado pelo espaço, com uma imaginação fértil e uma grande obsessão por alienígenas. Quando ele se vê transportado, sem querer, para o Comuniverso, uma organização interplanetária que abriga representantes de galáxias de todo o universo, Elio entra sem hesitar nessa missão épica. Identificado erroneamente como o embaixador da Terra no universo e sem nenhum preparo para esse tipo de pressão, Elio deve forjar novos laços com formas de vida extraterrestre excêntricas, enfrentar crises de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

Direção: Adrian Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian







"Extermínio: A Evolução"

Já se passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes.

Direção: Danny Boyle







"Stella: Vítima e Culpada"

Stella é uma jovem judia alemã que cresce em Berlim durante o regime nazista. Apesar da repressão no país, ela sonha em ser cantora de jazz. A vida da garota se transforma em uma tragédia quando, em fevereiro de 1943, ela é forçada a se esconder com os pais. Porém, após ser capturada e torturada pela Gestapo, Stella aceita uma condição para evitar que ela e a família sejam mandados para o campo de concentração de Auschwitz: trair e deletar outros judeus.

Direção: Killian Riedhof







"Levados pela Maré"

A duradoura e frágil história de amor de Qiaoqiao e Bin, ambientada na China do início dos anos 2000 até os dias atuais. Ligados um ao outro, eles aproveitaram tudo o que a cidade de Datong tinha a oferecer. Até que um dia Bin decide tentar a sorte em um lugar maior. Sem qualquer aviso, o rapaz vai embora. Depois de um tempo, Qiaoqiao parte em uma jornada para encontrá-lo.

Direção: Jia Zhangke.







"Você é o Universo"

Em um futuro próximo, o astronauta ucraniano Andriy Melnyk transporta lixo nuclear em um cargueiro para Calisto, a lua abandonada de Júpiter. Durante seu voo de rotina, a Terra explode, mas Andriy consegue sobreviver. Ele se torna a última pessoa no universo, até que Catherine, uma francesa, o chama de uma estação espacial distante.

Direção: Pavlo Ostrikov







"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures. Leia a crítica do filme.

Direção: Dean DeBlois







"Prédio Vazio"

A jovem Luna embarca em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

Direção: Rodrigo Aragão







"Eros"

O filme acessa a intimidade vivenciada na maior instituição erótica do Brasil: o motel. Pessoas frequentadoras foram convidadas a se filmar durante uma noite e compartilhar os seus vídeos para fazer parte de um filme.

Direção: Rachel Daisy Ellis







"Andy Warhol - Um Sonho Americano"

O documentário explora as profundezas ocultas da vida e da arte de Andy Warhol, desde suas raízes eslovacas até sua ascensão como ícone cultural, revelando um homem introspectivo, moldado pela família, pela fé e uma influência duradoura na arte moderna.

Direção: Ľubomír Slivka





"Ainda Não é Amanhã"

Janaína (Mayara Santos) é uma jovem de dezoito anos que mora com a mãe e a avó em um conjunto habitacional na periferia do Recife. Ela é a primeira pessoa da família a entrar na universidade, mas uma gravidez indesejada ameaça os planos que ela havia traçado para sua vida.

Direção: Milena Times







"Bailarina"

Parte do universo expandido de John Wick, a trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma. Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família.

Direção: Len Wiseman







"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp







"Missão: Impossível - O Acerto Final"

Em "Missão Impossível 8", Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe da IMF embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e enfrentar o maior vilão de seu passado.

Direção: Christopher McQuarrie







"O Combinado Não Sai caro"

Um casal decide ter um "passe livre" para ficar com outra pessoa sem ser traição, fazendo com que eles questionem os termos do relacionamento. Na comédia nacional, Maia (Lara Tremouroux) e Caetano (Felipe Frazão) moram juntos há um ano e, ao assinarem um contrato de união estável para o plano de saúde, sentem o verdadeiro impacto da monogamia. Durante uma brincadeira entre amigos, os dois escolhem um "permitido" para si. Porém, quando a situação hipotética acaba virando realidade, Maia e Caetano repensam os limites e desejos da relação.

Direção: Luiz Pinheiro





ESPECIAL



8½ Festa do Cinema Italiano

A 8½ Festa do Cinema Italiano ocorre de 26 de junho a 02 de julho, no Moviemax Rosa e Silva. Os filmes que integram a programação são: "Gloria!", "Vermiglio - A Noiva da Montanha", "O Último Chefão", "Berlinguer - A Grande Ambição", "La vita accanto", "Felicità", "O Barbeiro Conspiracionista", "Dez Minutos", "A Cauda do Diabo", "8 ½" e "A Doce Vida".



"Miley Cyrus: Something Beautiful"

Uma ópera pop única, movida pela fantasia, com treze novas músicas originais do álbum visual "Something Beautiful", de Miley Cyrus. Exclusivamente mixado para os cinemas por Alan Meyerson (Duna - Parte Um, O Cavaleiro das Trevas).

Direção: Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter

"Ateez World Tour"

Formado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, o ATEEZ é um dos maiores nomes da música pop sul-coreana na atualidade. Em 2025, a turnê Towards the light: Will to power percorre o mundo com shows em estádios lotados da Ásia à Europa e América do Norte.

Direção: Oh Yoon-dong



Estrada Queer (Cinema da UFPE )

Dos dias 25 a 28 de junho, ma programação diversa com a exibição da Mostra Estrada Queer, realizada pela Diretoria de Artes da Superintendência de Cultura da UFPE em parceria com o Cineclube Carcosa.



"Vagalumes" - Festival Jane’s Walk Recife 2025 (Cinema São Luiz)

O lado noturno de um ícone modernista. A fauna e flora dos jardins de Roberto Burle Marx habitado pelos frequentadores do Parque do Flamengo enquanto a cidade do Rio de Janeiro adormece.

Direção: Léo Bittencourt



"Como Era Gostoso Meu Cafuçu" (Cinema São Luiz)

Dois amigos da periferia vão a uma festa enquanto falam sobre cafuçus, homens rudes, perigosos e de pouca cultura, mas que costumam despertar desejos sexuais em gays e mulheres.

Direção: André Antônio



Sessão de Curtas Ambientais + Sessão de Curtas Consciência sobre Albinismo (Cinema São Luiz)

No domingo (29), o dia começa às 11h com a já tradicional sessão voltada para o público infantil. A animação “A História de Ayana” abre a sessão de Curtas Ambientais, reforçando o elo entre identidade e território. Às 14h, a Sessão de Curtas Consciência sobre Albinismo aprofunda o debate com obras que tratam da visibilidade e dos direitos das pessoas com albinismo, seguidos de um importante debate com o Coletivo Nacional de Pessoas com Albinismo (CNPA).



“Crônicas de Uma Jovem Família Preta” (Cinema São Luiz)

Hellena e Lucas são pais de Dom. Ela é trancista e ele trabalha como barman. Quando o filho deles está prestes a completar dois anos de idade, eles decidem, mesmo com pouco dinheiro, fazer uma festinha de aniversário.

Direção: Davidson D. Candanda



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





