Cinema: filmes em cartaz no Recife e Região Metropolitana de 10 a 16 de julho; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Superman", filme de James Gunn que inicia uma nova fase da DC nos cinemas, o filme de ação "Shadow Force - Sentença de Morte", e o retorno da franquia erótica "Emmanuelle". Confira a seguir os filmes em cartaz de 10 a 16 de julho:



PRÉ-ESTREIA



"Smurfs"

Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

Direção: Matt Landon e Chris Miller







"Uma Bela Vida"

Diante da fragilidade da existência, um renomado filósofo mergulha no universo dos cuidados paliativos ao lado do médico-chefe de um hospital. A partir de reflexões dos pacientes, nascem diálogos sobre a dignidade no fim da vida.

Direção: Costa-Gavras







ESTREIA



"Superman"

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent (David Corenswet), criado em Smallville, Kansas.

Direção: James Gunn







"Shadow Force - Sentença de Morte"

Em Shadow Force – Sentença de Morte, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) são forçados a fugir com seu filho após quebrarem a principal regra da Shadow Force, uma unidade secreta de elite: nunca se apaixonar. Agora, com uma recompensa por suas cabeças, eles são implacavelmente perseguidos pela própria organização a que serviram. Para escapar da sentença de morte, precisarão enfrentar desafios extremos e lutar pela sobrevivência de sua família.

Direção: Joe Carnahan

"Emmanuelle"

Em busca de um prazer perdido, Emmanuelle viaja sozinha para Hong Kong em uma missão de negócios. Na vibrante e sensual cidade global, ela se entrega a encontros intensos e novas experiências, enquanto é atraída por Kei, um homem enigmático que constantemente escapa de seu alcance.

Direção: Audrey Diwan







"Vermíglio - A Noiva da Montanha"

Em 1944, durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, a remota vila alpina de Vermiglio, no norte da Itália, vive uma rotina tranquila. Mas, ela é interrompida com a chegada de Pietro, um jovem soldado siciliano desertor, que busca refúgio na comunidade. Acolhido pela família de Cesare, o professor local, Pietro se envolve romanticamente com Lucia, a filha mais velha do educador. O relacionamento entre os dois desencadeia uma série de eventos que abalam as estruturas da família e da comunidade.

Direção: Maura Delpero







"Entre Amigas"

Joan não está mais apaixonada por Victor e sente culpa por ser desonesta com ele. Quando Joan finalmente decide deixar Victor, ele desaparece.

Direção: Emmanuel Mouret







EM CARTAZ



"Jurassic World: Recomeço"

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.

Direção: Gareth Edwards







"Pedaço de Mim"

Mona, uma mulher divorciada, vive com seu filho Joel, um adulto neurodivergente. Os dois compartilham uma relação profunda, que é abalada quando Mona descobre que a namorada de Joel, também neurodivergente, está grávida.

Direção: Anne-Sophie Bailly







"Hot Milk"

Com uma doença estranha, mãe e filha embarcam em uma jornada para a costa espanhola para encontrar uma cura, e ao longo do caminho a filha descobre outra realidade longe de sua mãe controladora.

Direção: Rebecca Lenkiewicz







"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"M3gan 2.0"

Uma arma robótica de nível militar conhecida como Amelia torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar M3GAN, tornando-a mais rápida, forte e letal.

Direção: Gerard Johnstone







"Dreams"

Aos quinze anos, uma garota experimenta um despertar sexual ao se apaixonar intensamente por sua professora. Para processar seus sentimentos, ela os traduz em palavras, preenchendo as páginas de seu diário com uma escrita vívida e arrebatadora. Quando sua mãe e avó descobrem o texto, enxergam nele uma obra digna de publicação, sem perceber que, para a jovem, aquelas palavras não eram literatura, mas a única maneira de preservar a chama de um amor impossível.

Direção: Dag Johan Haugerud







"Elio"

Durante os séculos, os seres humanos enviaram mensagens ao universo em busca de respostas e no novo filme da Disney e Pixar, "Elio", o universo responde! Essa aventura apresenta Elio, um menino apaixonado pelo espaço, com uma imaginação fértil e uma grande obsessão por alienígenas. Quando ele se vê transportado, sem querer, para o Comuniverso, uma organização interplanetária que abriga representantes de galáxias de todo o universo, Elio entra sem hesitar nessa missão épica. Identificado erroneamente como o embaixador da Terra no universo e sem nenhum preparo para esse tipo de pressão, Elio deve forjar novos laços com formas de vida extraterrestre excêntricas, enfrentar crises de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

Direção: Adrian Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian







"Extermínio: A Evolução"

Já se passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes.

Direção: Danny Boyle







"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures. Leia a crítica do filme.

Direção: Dean DeBlois







"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp







"O Combinado Não Sai caro"

Um casal decide ter um "passe livre" para ficar com outra pessoa sem ser traição, fazendo com que eles questionem os termos do relacionamento. Na comédia nacional, Maia (Lara Tremouroux) e Caetano (Felipe Frazão) moram juntos há um ano e, ao assinarem um contrato de união estável para o plano de saúde, sentem o verdadeiro impacto da monogamia. Durante uma brincadeira entre amigos, os dois escolhem um "permitido" para si. Porém, quando a situação hipotética acaba virando realidade, Maia e Caetano repensam os limites e desejos da relação.

Direção: Luiz Pinheiro





ESPECIAL



"Garoto - Vivo Sonhando" (Cinema da Fundação)

Prodígio dos instrumentos de corda, pioneiro da bossa nova, mestre modernizador do violão: Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, é um dos pilares escondidos da música brasileira. Tecida por arquivos raros, diários pessoais e depoimentos, esta imersão documental revela sua influência e os conflitos artísticos de um vanguardista com a trajetória popular trilhada na era de ouro do rádio.

Direção: Rafael Veríssimo



"O Assassino da Furadeira" (Cinema da Fundação)

Sobrecarregado por pressões da vida, como as contas que precisa pagar e obras inacabadas, um artista começa a enlouquecer. Ele sai pelas ruas de Nova York, à noite, e mata todos que encontra pela frente com uma furadeira.

Direção: Abel Ferrara



Sessão Chama Curtas (Cinema da Fundação)

O Chama Curtas retorna em julho com Vampiros à Luz do Meio-Dia, uma homenagem à obra do cineasta pernambucano Luiz Lourenço (Lula Lourenço), com entrada gratuita. Serão exibidos três curtas recém-digitalizados, incluindo raridades nunca antes vistas em cinema, e um bate-papo após a sessão com Lula Lourenço, Pedro Aarão (codiretor de duas obras exibidas), Felipe Karnakis e João Rêgo.



Mostra Prêmio Grande Otelo (Cinema da Fundação)

A iniciativa exibe, gratuitamente, os filmes finalistas da edição 2025 do Prêmio, promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Nesta semana, serão exibidos "Ainda Estou Aqui", "Malu", "Milton Bituca do Nascimento" e "3 Obás de Xangô".



"O Bem Virá" (Cinema da Fundação)

A história de mulheres que, diante de uma sociedade machista e de condições adversas, encontraram força e coragem para desafiar o sistema e conquistar, mesmo que momentaneamente, um pedaço de autonomia.

Direção: Uilma Queiroz



2ª Semana de Animação em Pernambuco - Cinema UFPE

O evento conta com mostras de curtas-metragens, sessões de longas-metragens, masterclasses, mesas redondas e uma oficina, de 7 a 11 de julho. "O Sonho de Clarice", dirigido por Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, será o filme de abertura.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





