"Smurfs", "Eu Sei o Que Vocês Fizeram No Verão Passado" e mais: os filmes em cartaz nesta semana

Entre os filmes em cartaz a partir desta quinta-feira (17), destaque para a estreia de "Smurfs", novo longa-metragem dos personagens azuis, e a sequência da franquia de terror "Eu Sei o Que Vocês Fizeram No Verão Passado", além do documentário "Cazuza: Boas Novas". Confira o que pode ser visto nos cinemas do Grande Recife até 23 de julho:



PRÉ-ESTREIA



"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus (Ralph Ineson) e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada (Julia Garner). E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







"Um Lobo entre os Cisnes"

A história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico. Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira seu mentor e aprimora o talento de Thiago até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki







"Monsieur Aznavour"

De uma infância humilde como filho de refugiados à consagração como ícone mundial, Charles Aznavour superou todas as expectativas. Dono de uma voz considerada modesta, ele transformou adversidades em poesia, criando quase 1.200 canções em várias línguas e deixando um legado eterno.

Direção: Mehdi Idir, Grand Corps Malade







ESTREIA



"Smurfs"

Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

Direção: Matt Landon e Chris Miller





"Cazuza: Boas Novas"

Documentário retrata um dos períodos mais intensos, produtivos e simbólicos da trajetória de Cazuza. Entre 1987 e o início de 1989, mesmo enfrentando o diagnóstico de AIDS e um agravamento severo de saúde, o cantor e compositor viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, foi premiado diversas vezes e realizou mais de 40 apresentações com o espetáculo O Tempo Não Para, que se tornaria um dos marcos de sua carreira.

Direção: Nilo Romero, Roberto Moret







"Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado"

Quando cinco amigos inadvertidamente causam um acidente de carro fatal, eles encobrem seu envolvimento e fazem um pacto para manterem o segredo ao invés de encarar as consequências. Um ano depois, o passado volta para assombrá-los e os obriga a encarar uma verdade assustadora: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado, e está determinado a conseguir vingança. Enquanto os amigos são perseguidos um a um por um assassino, eles descobrem que isso já aconteceu antes, e vão atrás de dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda.

Direção: Jennifer Kaytin Robinson







"Uma Bela Vida"

Diante da fragilidade da existência, um renomado filósofo mergulha no universo dos cuidados paliativos ao lado do médico-chefe de um hospital. A partir de reflexões dos pacientes, nascem diálogos sobre a dignidade no fim da vida.

Direção: Costa-Gavras







EM CARTAZ



"Superman"

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent (David Corenswet), criado em Smallville, Kansas.

Direção: James Gunn







"Shadow Force - Sentença de Morte"

Em Shadow Force – Sentença de Morte, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) são forçados a fugir com seu filho após quebrarem a principal regra da Shadow Force, uma unidade secreta de elite: nunca se apaixonar. Agora, com uma recompensa por suas cabeças, eles são implacavelmente perseguidos pela própria organização a que serviram. Para escapar da sentença de morte, precisarão enfrentar desafios extremos e lutar pela sobrevivência de sua família.

Direção: Joe Carnahan

"Emmanuelle"

Em busca de um prazer perdido, Emmanuelle viaja sozinha para Hong Kong em uma missão de negócios. Na vibrante e sensual cidade global, ela se entrega a encontros intensos e novas experiências, enquanto é atraída por Kei, um homem enigmático que constantemente escapa de seu alcance.

Direção: Audrey Diwan







"Vermíglio - A Noiva da Montanha"

Em 1944, durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, a remota vila alpina de Vermiglio, no norte da Itália, vive uma rotina tranquila. Mas, ela é interrompida com a chegada de Pietro, um jovem soldado siciliano desertor, que busca refúgio na comunidade. Acolhido pela família de Cesare, o professor local, Pietro se envolve romanticamente com Lucia, a filha mais velha do educador. O relacionamento entre os dois desencadeia uma série de eventos que abalam as estruturas da família e da comunidade.

Direção: Maura Delpero







"Três Amigas"

Joan não está mais apaixonada por Victor e sente culpa por ser desonesta com ele. Quando Joan finalmente decide deixar Victor, ele desaparece.

Direção: Emmanuel Mouret







EM CARTAZ



"Jurassic World: Recomeço"

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.

Direção: Gareth Edwards







"Pedaço de Mim"

Mona, uma mulher divorciada, vive com seu filho Joel, um adulto neurodivergente. Os dois compartilham uma relação profunda, que é abalada quando Mona descobre que a namorada de Joel, também neurodivergente, está grávida.

Direção: Anne-Sophie Bailly







"Hot Milk"

Com uma doença estranha, mãe e filha embarcam em uma jornada para a costa espanhola para encontrar uma cura, e ao longo do caminho a filha descobre outra realidade longe de sua mãe controladora.

Direção: Rebecca Lenkiewicz







"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"M3gan 2.0"

Uma arma robótica de nível militar conhecida como Amelia torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar M3GAN, tornando-a mais rápida, forte e letal.

Direção: Gerard Johnstone







"Dreams"

Aos quinze anos, uma garota experimenta um despertar sexual ao se apaixonar intensamente por sua professora. Para processar seus sentimentos, ela os traduz em palavras, preenchendo as páginas de seu diário com uma escrita vívida e arrebatadora. Quando sua mãe e avó descobrem o texto, enxergam nele uma obra digna de publicação, sem perceber que, para a jovem, aquelas palavras não eram literatura, mas a única maneira de preservar a chama de um amor impossível.

Direção: Dag Johan Haugerud







"Elio"

Durante os séculos, os seres humanos enviaram mensagens ao universo em busca de respostas e no novo filme da Disney e Pixar, "Elio", o universo responde! Essa aventura apresenta Elio, um menino apaixonado pelo espaço, com uma imaginação fértil e uma grande obsessão por alienígenas. Quando ele se vê transportado, sem querer, para o Comuniverso, uma organização interplanetária que abriga representantes de galáxias de todo o universo, Elio entra sem hesitar nessa missão épica. Identificado erroneamente como o embaixador da Terra no universo e sem nenhum preparo para esse tipo de pressão, Elio deve forjar novos laços com formas de vida extraterrestre excêntricas, enfrentar crises de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

Direção: Adrian Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian







"Extermínio: A Evolução"

Já se passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes.

Direção: Danny Boyle







"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures. Leia a crítica do filme.

Direção: Dean DeBlois







"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp









ESPECIAL

"Águas Tempestuosas" (Cineclube da Fundação)

Para André e os outros membros da tripulação do Ciclone, a vida se divide entre os mares tempestuosos e a segurança em casa com suas esposas. Quando André conhece a sedutora Catherine durante um resgate arriscado, ele chega perto de trair sua mulher, colocando em risco um casamento de 10 anos.

Direção: Jean Grémillon



Mostra A Máquina do Olhar (Cinema da UFPE)

A programação reúne filmes que colocam em cena a imagem, o ato de ver e a política do enquadramento, propondo uma travessia entre obras que interrogam o olhar como ferramenta de controle, registro, memória, afeto ou manipulação. Nesta quinta-feira (17), serão exibidos os filmes "A Tortura do Medo", "Amador" e "Blow-Up".



Mostra Especial Chantal Akerman e Michael Snow (Cinema da UFPE)

As sessões da mostra trazem cineastas fundamentais para o cinema de vanguarda como o conhecemos hoje. A primeira, diretora belga, construiu uma carreira prolífica que ressignificou o legado do cinema feito por mulheres. O segundo, um dos principais nomes do cinema experimental norte-americano, foi central ao momento marcado pela proliferação dos chamados “filmes estruturais”. Na sexta-feira (18), serão exibidos os filmes "Wavelength" e "Jeanne Dielman".



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





