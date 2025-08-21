"Uma Mulher Sem Filtro", biografia de Luiz Gonzaga e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (21). Entre os destaques, estão a comédia nacional "Uma Mulher Sem Filtro", estrelada por Fabiula Nascimento, e "Luiz Gonzaga - Légua Tirana", nova cinebiografia do Rei do Baião.



Entre as estreias internacionais, o terror "Faça Ela Voltar" e o dramédia "Amores à Parte", com Dakota Johnson, além da sequência de ação "Anônimo 2". Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 27 de agosto:



PRÉ-ESTREIA



"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







ESTREIA



"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"

A vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião. Um mergulho desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra.

Direção: Marcos Carvalho, Diogo Fontes







"Faça Ela Voltar"

Oliver (Jonah Wren Phillips), que perdeu os pais e é adotado por Laura (Sally Hawkins), passa a morar com outros dois irmãos adotivos, que descobrem que o local onde vivem é cercado de segredos e tem um ritual aterrorizante.

Direção: Danny e Michael Philippou

"Anônimo 2"

Hutch Mansell (Bob Odenkirk), um pacato pai de família com um passado violento, é mais uma vez forçado a confrontar antigos perigos quatro anos após o primeiro filme - desta vez, em meio a segredos familiares e uma viagem com a família a um hotel controlado por um traficante.

Direção: Timo Tjahjanto

"Amores à Parte"

A vida de Carey (Marvin) muda drasticamente quando sua esposa, Ashley (Arjona), pede o divórcio de forma inesperada, revelando que o traiu. Abalado emocionalmente, ele busca consolo com os amigos Julie (Johnson) e Paul (Covino), mas se surpreende ao descobrir que eles mantêm um casamento aberto. Intrigado e disposto a experimentar algo novo, Carey se lança nessa nova realidade, desafiando os próprios sentimentos e os de quem está ao seu redor.

Direção: Michael Angelo Covino







"Pacto da Viola"

Alex, um músico fracassado, retorna ao sertão para ajudar seu pai, um violeiro doente que busca se curar com os rituais da Folia de Reis. Para salvar o pai e a si mesmo, ele precisa mergulhar nas crenças que separam os santos e o diabo.

Direção: Guilherme Bacalhao







"Rabia - As Esposas do Estado Islâmico"

Motivada pela promessa de uma nova vida, Jessica, uma francesa de 19 anos, parte para a Síria para se juntar ao Daech. Chegando a Raqqa, ela se hospeda em um lar para futuras esposas de combatentes e logo se vê prisioneira de Madame, a diretora carismática que comanda o local com mão de ferro. Inspirado em fatos reais.

Direção: Mareike Engelhardt







EM CARTAZ



"Os Caras Malvados 2"

"Os Caras Malvados 2" acompanha os agora convertidos Caras Malvados, que tentam ser bons moços, mas acabam sequestrados por um esquadrão de mulheres criminosas e impiedosas, as Garotas Malvadas, para executar um sofisticado e arriscado assalto.

Direção: Pierre Perifel







"Corra Que A Polícia Vem Aí"

Seguindo os passos de seu pai atrapalhado, o detetive Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado.

Direção: Akiva Schaffer







"Juntos"

Após se mudarem para o campo, um encontro sobrenatural começa a transformar o amor de um casal, suas vidas e sua carne.

Direção: Michael Shanks







"No Céu da Pátria Nesse Instante"

Rodado ao longo do ano de 2022, o filme acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Através do olhar e da vivência de alguns personagens envolvidos no processo das eleições, mergulhamos num Brasil de tensão e expectativa, onde coexistem realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar mutuamente. Um registro de um momento na história do país onde a democracia esteve seriamente em jogo.

Direção: Sandra Kogut







"Faz de Conta que É Paris"

Os irmãos Bernardo, Giovanna e Ivana não se veem há cinco anos, mas são forçados a se reunir para cuidar do pai, que está terrivelmente doente. Como seu último desejo, o homem quer visitar Paris, mas os filhos não podem levá-lo e criam uma viagem de faz de conta à Cidade Luz.

Direção: Leonardo Pieraccioni



"Tijolo por Tijolo"

Cris mora na periferia de Recife e tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Ela e o marido perderam os empregos no início da pandemia e também a casa em que moravam com 3 crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela trabalha como micro-influenciadora digital, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida.

Direção: Quentin Delaroche



''A Hora Do Mal''

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

Direção: Zach Cregger







''Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!''

A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.

Direção: Nisha Ganatra







''A Melhor Mãe Do Mundo''

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert







"Paterno"

Envolvido em um empreendimento imobiliário em uma área popular do Recife, para um projeto de sua empresa familiar, Sérgio (Marco Ricca) vive entre as heranças duvidosas (práticas e pessoais) repassadas pelo pai já velho, e as tentativas de manter contato com o filho, à beira da idade adulta. Um personagem em crise, que se vê desconectado de seu tempo: não mais funcionando pelas regras que vieram antes, mas incapaz de se relacionar com o futuro que se aproxima. Que lugar lhe resta nesta cidade, país, mundo?

Direção: Marcelo Lordello







"A Prisioneira de Bordeaux"

Alma é uma mulher rica que faz amizade com Mina, uma mãe solteira de origem humilde. A vida das duas gira em torno das visitas que fazem a seus companheiros presidiários. Aos poucos, as duas encontram acolhimento e compreensão uma na outra.

Direção: Patricia Mazuy



"Amores Materialistas"

Lucy (Dakota Johnson) é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry (Pedro Pascal), um empresário romântico e misterioso e John (Chris Evans), um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Direção: Celine Song

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







"Smurfs"

Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

Direção: Matt Landon e Chris Miller







"Superman"

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent (David Corenswet), criado em Smallville, Kansas.

Direção: James Gunn







"Jurassic World: Recomeço"

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.

Direção: Gareth Edwards







"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá"

A busca de Sueli Maxakali e Maísa Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. O documentário acompanha a jornada da cineasta para reencontrar o pai, bem como as lutas enfrentadas pelos povos indígenas Tikmũ'ũn e Kaiowá em defesa de seus territórios e modos de vida.

Direção: Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna



"Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil"

Os irmãos Thiago e Ísis, junto com seu pai, o cineasta João, exploram três biomas brasileiros: Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Em cada cenário, eles ajudam um animal em perigo e descobrem a sua importância e os seus mistérios.

Direção: João Amorim



ESPECIAL



"India Song"

Na trama, a esposa rica de um diplomata francês entra em colapso sob o peso do aborrecimento e da angústia.

Direção: Marguerite Duras



Maratona "Invocação do Mal"

A Warner Bros. Pictures Brasil reexibe os três primeiros filmes de "Invocação do Mal" nos cinemas, em uma maratona especial entre os dias 21 e 27 de agosto.



Noturno – Festival Internacional de Curtas do Recife

A abertura conta com a exibição gratuita de três títulos emblemáticos: Noturno em Ré(cife) Maior (1981), de Jomard Muniz de Britto, Festa Infinita (2024), de Ander Beça, e Resgate Cultural – O Filme (2001), do coletivo Telephone Colorido e Pajé Limpeza. Com exibição no Cinema da Fundação.



Fabulosa - Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife

De 27 a 30 de agosto, com sessões no Cinema da Fundação do Derby.



Festival Frestas

Primeiro evento no Nordeste brasileiro totalmente dedicado aos filmes feitos em formatos tradicionais focado em Super 8, 16mm e 35mm. De 27 a 31 de agosto, no Cinema da Fundação e no Cinema São Luiz.



"Demon Slayer - Mugen Train" (Relançamento)

Tanjiro Kamado, junto com Inosuke Hashibira e Zenitsu Agatsuma embarcam no Trem do Infinito em uma nova missão com o Pilar de Fogo, Kyojuro Rengoku, para derrotar um demônio que tem atormentado as pessoas.

Direção: Haruo Sotozaki



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





Veja também