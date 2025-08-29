"O Último Azul", comédia cearense e live-action de "Bambi": confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (28). Entre os destaques nacionais, estão "O Último Azul", vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, e "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense", nova comédia do diretor Halder Gomes.



Entre as estreias internacionais, o live-action francês "Bambi: Uma Aventura na Floresta" e o filme de ação "Ladrões", protagonizado por Austin Butler. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 03 de setembro:



PRÉ-ESTREIA



"Seu Cavalcanti"

Seu Cavalcanti tem noventa e tantos anos e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.

Direção: Leonardo Lacca



ESTREIA



"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"Os Roses: Até que a Morte os Separe" (Disney)

A vida parece fácil para o casal perfeito Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos. Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.

Direção: Jay Roach

"Ladrões" (Sony)

Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível, trabalha como barman em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título. Quando seu vizinho pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores.

Direção: Darren Aronofsky

"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" (Paris) 1h41 (14) (NAC)

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes

"Rosário" (Imagem)

Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local. Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.

Direção: Felipe Vargas

"Caçadores do Fim do Mundo" (Diamond)

Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo DaVinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.

Direção: J.J. Perry

"Bambi: Uma Aventura na Floresta" (A2)

Desde seus primeiros passos, o jovem cervo Bambi se encanta com o mundo à sua volta, guiado pela ternura e sabedoria de sua mãe, que lhe ensina as lições essenciais para sobreviver na floresta. Bambi descobre a amizade com os outros animais e se apaixona por Faline, mas sua vida muda drasticamente quando perde a mãe para os caçadores.

Direção: Michel Fessler

"Meu Amigo Lorenzo"

"Meu Amigo Lorenzo" conta a história, em meio a um longa documental, da relação de uma amizade que surgiu pela música entre o veterano músico e cineasta André Luiz Oliveira e Lorenzo Barreto, um menino com autismo, ao longo de seus 15 anos.

Direção: André Luiz Oliveira







ESTREIA



"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"

A vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião. Um mergulho desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra.

Direção: Marcos Carvalho, Diogo Fontes







"Faça Ela Voltar"

Oliver (Jonah Wren Phillips), que perdeu os pais e é adotado por Laura (Sally Hawkins), passa a morar com outros dois irmãos adotivos, que descobrem que o local onde vivem é cercado de segredos e tem um ritual aterrorizante.

Direção: Danny e Michael Philippou

"Anônimo 2"

Hutch Mansell (Bob Odenkirk), um pacato pai de família com um passado violento, é mais uma vez forçado a confrontar antigos perigos quatro anos após o primeiro filme - desta vez, em meio a segredos familiares e uma viagem com a família a um hotel controlado por um traficante.

Direção: Timo Tjahjanto

"Amores à Parte"

A vida de Carey (Marvin) muda drasticamente quando sua esposa, Ashley (Arjona), pede o divórcio de forma inesperada, revelando que o traiu. Abalado emocionalmente, ele busca consolo com os amigos Julie (Johnson) e Paul (Covino), mas se surpreende ao descobrir que eles mantêm um casamento aberto. Intrigado e disposto a experimentar algo novo, Carey se lança nessa nova realidade, desafiando os próprios sentimentos e os de quem está ao seu redor.

Direção: Michael Angelo Covino







"Pacto da Viola"

Alex, um músico fracassado, retorna ao sertão para ajudar seu pai, um violeiro doente que busca se curar com os rituais da Folia de Reis. Para salvar o pai e a si mesmo, ele precisa mergulhar nas crenças que separam os santos e o diabo.

Direção: Guilherme Bacalhao







"Rabia - As Esposas do Estado Islâmico"

Motivada pela promessa de uma nova vida, Jessica, uma francesa de 19 anos, parte para a Síria para se juntar ao Daech. Chegando a Raqqa, ela se hospeda em um lar para futuras esposas de combatentes e logo se vê prisioneira de Madame, a diretora carismática que comanda o local com mão de ferro. Inspirado em fatos reais.

Direção: Mareike Engelhardt







"Os Caras Malvados 2"

"Os Caras Malvados 2" acompanha os agora convertidos Caras Malvados, que tentam ser bons moços, mas acabam sequestrados por um esquadrão de mulheres criminosas e impiedosas, as Garotas Malvadas, para executar um sofisticado e arriscado assalto.

Direção: Pierre Perifel







"Corra Que A Polícia Vem Aí"

Seguindo os passos de seu pai atrapalhado, o detetive Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado.

Direção: Akiva Schaffer







"Juntos"

Após se mudarem para o campo, um encontro sobrenatural começa a transformar o amor de um casal, suas vidas e sua carne.

Direção: Michael Shanks







"No Céu da Pátria Nesse Instante"

Rodado ao longo do ano de 2022, o filme acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, no dia 8 de janeiro de 2023. Através do olhar e da vivência de alguns personagens envolvidos no processo das eleições, mergulhamos num Brasil de tensão e expectativa, onde coexistem realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar mutuamente. Um registro de um momento na história do país onde a democracia esteve seriamente em jogo.

Direção: Sandra Kogut







"Tijolo por Tijolo"

Cris mora na periferia de Recife e tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Ela e o marido perderam os empregos no início da pandemia e também a casa em que moravam com 3 crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela trabalha como micro-influenciadora digital, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida.

Direção: Quentin Delaroche



''A Hora Do Mal''

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

Direção: Zach Cregger







''Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!''

A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.

Direção: Nisha Ganatra







"Paterno"

Envolvido em um empreendimento imobiliário em uma área popular do Recife, para um projeto de sua empresa familiar, Sérgio (Marco Ricca) vive entre as heranças duvidosas (práticas e pessoais) repassadas pelo pai já velho, e as tentativas de manter contato com o filho, à beira da idade adulta. Um personagem em crise, que se vê desconectado de seu tempo: não mais funcionando pelas regras que vieram antes, mas incapaz de se relacionar com o futuro que se aproxima. Que lugar lhe resta nesta cidade, país, mundo?

Direção: Marcelo Lordello







"Amores Materialistas"

Lucy (Dakota Johnson) é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry (Pedro Pascal), um empresário romântico e misterioso e John (Chris Evans), um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Direção: Celine Song

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







"Smurfs"

Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

Direção: Matt Landon e Chris Miller







"Superman"

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent (David Corenswet), criado em Smallville, Kansas.

Direção: James Gunn







"Jurassic World: Recomeço"

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.

Direção: Gareth Edwards







"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"Lilo & Stitch"

Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

Direção: Dean Fleischer Camp



"Como Treinar o Seu Dragão"

Na ilha de Berk, um garoto viking chamado Soluço desafia a tradição ao fazer amizade com o dragão Banguela. No entanto, quando uma ameaça surge, a amizade de Soluço com Banguela se torna a chave para forjar um novo futuro.

Direção: Dean DeBlois



"Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá"

A busca de Sueli Maxakali e Maísa Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. O documentário acompanha a jornada da cineasta para reencontrar o pai, bem como as lutas enfrentadas pelos povos indígenas Tikmũ'ũn e Kaiowá em defesa de seus territórios e modos de vida.

Direção: Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna



"Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil"

Os irmãos Thiago e Ísis, junto com seu pai, o cineasta João, exploram três biomas brasileiros: Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Em cada cenário, eles ajudam um animal em perigo e descobrem a sua importância e os seus mistérios.

Direção: João Amorim



ESPECIAL



Fabulosa - Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife

De 27 a 30 de agosto, com sessões no Cinema da Fundação do Derby.



Festival Frestas

Primeiro evento no Nordeste brasileiro totalmente dedicado aos filmes feitos em formatos tradicionais focado em Super 8, 16mm e 35mm. De 27 a 31 de agosto, no Cinema da Fundação e no Cinema São Luiz.



"Prince - Sign’O the Times"

"Prince - Sign O’ The Times" é amplamente reconhecido por ter capturado Prince no seu apogeu criativo - aliando sequências eletrizantes de concertos a uma narrativa cinematográfica, a poderosos efeitos visuais e a um som que transcende os géneros musicais. Atualmente, graças à precisão do surround IMAX, à configuração otimizada das salas de cinema e a imagens de uma impressionante nitidez, a virtuosa performance de Prince promete seduzir os fãs de todas as gerações no formato mais espetacular que possa existir. "Prince – Sign O’ The Times" reúne algumas das faixas mais emblemáticas do artista, nomeadamente "If I Was Your Girlfriend", o hino "Sign O’ The Times", ou ainda "U Got The Look", o seu dueto culto com Sheena Easton. O filme destaca a musicalidade ímpar de Prince, o seu domínio do palco e o seu estilo único, sublinhando a marca intemporal que deixou na música e na cultura popular.

Direção: Prince



"Interestelar" (Relançamento)

Diante da escassez de recursos naturais na Terra, um grupo de exploradores faz uso de um buraco negro recém-descoberto para superar as limitações da viagem espacial tradicional e conquistar grandes distâncias, buscando um possível novo lar para a humanidade.

Direção: Christopher Nolan



Cineclube Sans Soleil - Mostra O Som dos Trópicos

Realizada em circuito pela cidade do Recife entre os dias 28 de agosto e 19 de setembro, as sessões ocorrem em locais como Livraria do Jardim, Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), Cinema da UFPE e Cinema São Luís, com debates e apresentações possibilitando uma maior imersão entre espectador e obra.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





