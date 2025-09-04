A- A+

CINEMA "Invocação do Mal 4", "O Rei da Feira" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana "A Vida de Chuck", "Super Wings em Velocidade Máxima" e "3 Obás de Xangô" também estão entre as estreias nos cinemas em Pernambuco

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (4). Entre os destaques, estão "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", capítulo final da franquia de horror, e "A Vida de Chuck", daptação do conto homônimo de Stephen King.



Entre as estreias do cinema brasileiro, a comédia "O Rei da Feira", estrelada por Leandro Hassum, e o documentário "3 Obás de Xangô", sobre a amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 10 de setembro:



PRÉ-ESTREIA



"Suçuarana"

Dora percorre as estradas de uma região mineradora em busca de trabalho e de um pedaço de terra que pertenceu à sua mãe. Após um acidente de carro, encontra um cachorro que havia cuidado e abandonado, que a guia até uma aldeia que parece estar afastada do mundo, onde ainda existem afeto e coletividade. Os habitantes do vilarejo trabalham juntos, cultivam sua própria comida e compartilham as tarefas diárias. Dora encontra um lar, trabalho e amigos. No entanto, o desejo de movimento de Dora a leva a novos caminhos e ela volta a pegar a estrada mais uma vez – e novamente sozinha.

Direção: Clarissa Campolina, Sérgio Borges



ESTREIA



"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily

"Super Wings em Velocidade Máxima"

Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrenta uma missão inédita quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, e cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia.

Direção: Cai Xiaoqing, Cai Dongqing

"A Vida de Chuck"

Adaptação do conto homônimo de Stephen King, o filme retrata diferentes momentos da vida do personagem-título, conforme ele experimenta a beleza do amor e a dor da perda. Aos poucos, portanto, acompanhamos Chuck (Tom Hiddleston) descobrir as nuances e a profundidade da experiência humana.

Direção: Mike Flanagan

"Desenhos"

Uma jovem chamada Amber (Bianca Belle) tem seu caderno de desenhos jogado em um lago misterioso. As criações de sua imaginação começam a ganhar vida de forma imprevisível e perigosa. Com a cidade em desordem, Amber e seu irmão (Kue Lawrence) precisam encontrar os desenhos e detê-los antes que causem estragos permanentes.

Direção: Seth Worley

"O Retorno"

Após 20 anos longe, Odisseu é lançado às margens de Ítaca. O rei descobre que muito mudou desde que partiu para lutar. Não sendo mais o poderoso guerreiro que seu povo lembra, Odisseu deve enfrentar seu passado para salvar sua família.

Direção: Uberto Pasolini

"3 Obás de Xangô"

A amizade incondicional de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, artistas que foram os maiores responsáveis pela criação de um imaginário de baianidade que persiste até os dias de hoje. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram ‘um modo de estar no mundo’ dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram a partir deles.

Direção: Sérgio Machado

EM CARTAZ



"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"Os Roses: Até que a Morte os Separe"

A vida parece fácil para o casal perfeito Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carreiras de sucesso, um casamento amoroso e filhos maravilhosos. Mas, por trás da fachada de sua suposta vida ideal, uma tempestade se forma – enquanto a carreira de Theo despenca e as ambições de Ivy decolam, um barril de pólvora de competição acirrada e ressentimento oculto se acende.

Direção: Jay Roach

"Ladrões"

Hank Thompson (Austin Butler) era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem. Ele tem uma namorada incrível, trabalha como barman em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título. Quando seu vizinho pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores.

Direção: Darren Aronofsky

"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes

"Rosário"

Quando Rosario (Emeraude Toubia), uma empresária de sucesso, recebe a notícia da morte de sua avó distante, ela precisa voltar ao antigo apartamento da família. No entanto, uma forte nevasca a surpreende, obrigando-a a passar a noite no local. Cercada por vizinhos estranhos e por um silêncio cada vez mais inquietante, Rosario logo percebe que algo maligno e ancestral habita aquele lugar. Ao descobrir uma maldição que atravessa gerações, ela precisará enfrentar os segredos enterrados de sua família para proteger não apenas a própria vida, mas também sua alma.

Direção: Felipe Vargas

"Caçadores do Fim do Mundo"

Em um mundo que assistiu à destruição do Hemisfério Leste, um antigo soldado se transforma em um caçador de relíquias para os poderosos. Quando recebe a tarefa de recuperar a Mona Lisa, de Leonardo DaVinci, porém, ele entende na prática que a Terra precisa mais de um herói do que de uma pintura.

Direção: J.J. Perry

"Meu Amigo Lorenzo"

"Meu Amigo Lorenzo" conta a história, em meio a um longa documental, da relação de uma amizade que surgiu pela música entre o veterano músico e cineasta André Luiz Oliveira e Lorenzo Barreto, um menino com autismo, ao longo de seus 15 anos.

Direção: André Luiz Oliveira







"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"

A vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião. Um mergulho desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra.

Direção: Marcos Carvalho, Diogo Fontes







"Faça Ela Voltar"

Oliver (Jonah Wren Phillips), que perdeu os pais e é adotado por Laura (Sally Hawkins), passa a morar com outros dois irmãos adotivos, que descobrem que o local onde vivem é cercado de segredos e tem um ritual aterrorizante.

Direção: Danny e Michael Philippou

"Anônimo 2"

Hutch Mansell (Bob Odenkirk), um pacato pai de família com um passado violento, é mais uma vez forçado a confrontar antigos perigos quatro anos após o primeiro filme - desta vez, em meio a segredos familiares e uma viagem com a família a um hotel controlado por um traficante.

Direção: Timo Tjahjanto





"Pacto da Viola"

Alex, um músico fracassado, retorna ao sertão para ajudar seu pai, um violeiro doente que busca se curar com os rituais da Folia de Reis. Para salvar o pai e a si mesmo, ele precisa mergulhar nas crenças que separam os santos e o diabo.

Direção: Guilherme Bacalhao







"Rabia - As Esposas do Estado Islâmico"

Motivada pela promessa de uma nova vida, Jessica, uma francesa de 19 anos, parte para a Síria para se juntar ao Daech. Chegando a Raqqa, ela se hospeda em um lar para futuras esposas de combatentes e logo se vê prisioneira de Madame, a diretora carismática que comanda o local com mão de ferro. Inspirado em fatos reais.

Direção: Mareike Engelhardt







"Os Caras Malvados 2"

"Os Caras Malvados 2" acompanha os agora convertidos Caras Malvados, que tentam ser bons moços, mas acabam sequestrados por um esquadrão de mulheres criminosas e impiedosas, as Garotas Malvadas, para executar um sofisticado e arriscado assalto.

Direção: Pierre Perifel







"Corra Que A Polícia Vem Aí"

Seguindo os passos de seu pai atrapalhado, o detetive Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado.

Direção: Akiva Schaffer







"Tijolo por Tijolo"

Cris mora na periferia de Recife e tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Ela e o marido perderam os empregos no início da pandemia e também a casa em que moravam com 3 crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela trabalha como micro-influenciadora digital, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida.

Direção: Quentin Delaroche



''A Hora Do Mal''

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

Direção: Zach Cregger







''Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!''

A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.

Direção: Nisha Ganatra







"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







ESPECIAL

"Pink Flamingos" (À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema/Cinema da Fundação)

A drag queen Divine vive o papel de Babs Johnson, uma criminosa que ostenta o título de “pessoa mais nojenta do mundo”. Quando seu reinado é ameaçado pelo casal Connie e Marble, uma bizarra competição se inicia para provar quem é o mais nojento de todos.

Direção: John Waters



"Jonas Brothers - The 3D: O Show"

O filme "Jonas Brothers 3D: O Show" revela os bastidores da turnê-concerto "Burning Up", que contou com as participações de Demi Lovato e Taylor Swift. O filme apresenta cenas dos shows, a preparação e os bastidores, revelando mais sobre a vida profissional dos Jonas Brothers e a intimidade familiar dos irmãos.

Direção: Bruce Hendricks



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





