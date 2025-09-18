"Animais Perigosos", "A Grande Viagem da Sua Vida" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (18). Entre os destaques, o terror "Animais Perigosos" e a comédia romântica "A Grande Viagem da Sua Vida", com Margot Robbie e Colin Farrel. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 24 de setembro:



ESTREIA



"Animais Perigosos"

Animais Perigosos acompanha uma surfista experiente e espírito livre chamada Zephyr (Hassie Harrison) que é sequestrada por um assassino em série conhecido como Tucker (Jai Courtney). O modus operandi do criminoso é peculiar e perturbador: obcecado por tubarões, Tucker rapta suas vítimas e as transforma em comida para esses assustadores e famintos animais, conduzindo toda essa tragédia como um espetáculo. Zephyr, então, é mantida em cativeiro com outra jovem e precisa testemunhar os horrores do serial killer enquanto procura formas de escapar desse pesadelo. Esperta e sagaz, Zephyr luta pela própria vida e contra o tempo, antes de se tornar mais uma refém do ritual macabro de Tucker.

Direção: Sean Byrne







"A Longa Marcha: Caminhe ou Morra"

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra se passa num futuro distópico em que os Estados Unidos vive sob um regime autoritário em que uma competição mortal recruta todo ano um grupo de cinquenta jovens meninos para o que eles chamam de A Longa Marcha. Um dos escolhidos desse ano é o adolescente Ray Garraty e a regra é clara: se mantenha caminhando, sem parar para não ser baleado enquanto essa prova brutal de resistência é transmitida para milhares de espectadores ao redor do país. É preciso andar e andar até o último sobrevivente permanecer de pé. O prêmio é ser concedido um único desejo pelo resto da vida, mas será preciso lutar para sobreviver aos obstáculos e à exaustão. Se qualquer um tropeçar, cair, andar no limite da velocidade permitida ou sentar, recebe um aviso. Após três comunicados, você está fora permanentemente.

Direção: Francis Lawrence







"A Grande Viagem da Sua Vida"

E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura engraçada, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus respectivos passados, iluminando o caminho que os levou até o presente... e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.

Direção: Kogonada



"Minha Família Muito Louca!"

Betty Flood, uma garota de 13 anos com habilidades musicais e mágicas extraordinárias, luta para se encaixar em sua família não convencional.

Direção: Mark Gravas



"Apanhador de Almas"

Durante um eclipse solar, quatro jovens aspirantes a bruxas visitam uma casa para presenciar pela primeira vez um ritual sobrenatural. Porém, uma criatura de outra dimensão é evocada e elas são forçadas a tomar uma terrível decisão entre vida e morte.

Direção: Fernando Alonso e Nelson Botter Jr



EM CARTAZ



"Sonhar com Leões"

Gilda (Denise Fraga) é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International”, que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suicídio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária.

Direção: Paolo Marinou-Blanco



"Suçuarana"

Dora percorre as estradas de uma região mineradora em busca de trabalho e de um pedaço de terra que pertenceu à sua mãe. Após um acidente de carro, encontra um cachorro que havia cuidado e abandonado, que a guia até uma aldeia que parece estar afastada do mundo, onde ainda existem afeto e coletividade. Os habitantes do vilarejo trabalham juntos, cultivam sua própria comida e compartilham as tarefas diárias. Dora encontra um lar, trabalho e amigos. No entanto, o desejo de movimento de Dora a leva a novos caminhos e ela volta a pegar a estrada mais uma vez – e novamente sozinha.

Direção: Clarissa Campolina, Sérgio Borges



"Dormir de Olhos Abertos"

Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele - e sua loja - somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.

Direção: Nele Wohlatz



"Seu Cavalcanti"

Seu Cavalcanti tem noventa e tantos anos e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.

Direção: Leonardo Lacca



"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito"

Os Pilares agora enfrentam Muzan e decidem atacá-lo juntos. No entanto, eles são transportados para a Fortaleza Infinita antes que possam desferir um único golpe e, portanto, são separados.

Direção: Haruo Sotozaki

"Downton Abbey: O Grande Final"

"Downton Abbey: O Grande Final”, apresenta pela última vez os personagens queridos enquanto a aristocracia e os empregados enfrentam novos desafios, romances, escândalos e transformações sociais. Lady Mary assume o controle de Downton em meio ao seu divórcio e novos relacionamentos, simbolizando o choque entre tradição e modernidade.

Direção: Simon Curtis



"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily

"Super Wings em Velocidade Máxima"

Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrenta uma missão inédita quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, e cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia.

Direção: Cai Xiaoqing, Cai Dongqing

"A Vida de Chuck"

Adaptação do conto homônimo de Stephen King, o filme retrata diferentes momentos da vida do personagem-título, conforme ele experimenta a beleza do amor e a dor da perda. Aos poucos, portanto, acompanhamos Chuck (Tom Hiddleston) descobrir as nuances e a profundidade da experiência humana.

Direção: Mike Flanagan

"O Retorno"

Após 20 anos longe, Odisseu é lançado às margens de Ítaca. O rei descobre que muito mudou desde que partiu para lutar. Não sendo mais o poderoso guerreiro que seu povo lembra, Odisseu deve enfrentar seu passado para salvar sua família.

Direção: Uberto Pasolini

"3 Obás de Xangô"

A amizade incondicional de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, artistas que foram os maiores responsáveis pela criação de um imaginário de baianidade que persiste até os dias de hoje. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram ‘um modo de estar no mundo’ dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram a partir deles.

Direção: Sérgio Machado





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"

A vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião. Um mergulho desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra.

Direção: Marcos Carvalho, Diogo Fontes







"Os Caras Malvados 2"

"Os Caras Malvados 2" acompanha os agora convertidos Caras Malvados, que tentam ser bons moços, mas acabam sequestrados por um esquadrão de mulheres criminosas e impiedosas, as Garotas Malvadas, para executar um sofisticado e arriscado assalto.

Direção: Pierre Perifel







"Tijolo por Tijolo"

Cris mora na periferia de Recife e tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Ela e o marido perderam os empregos no início da pandemia e também a casa em que moravam com 3 crianças pequenas, por risco de desabamento. Grávida do quarto filho e em busca de uma laqueadura, ela trabalha como micro-influenciadora digital, enquanto tenta reconstruir a casa e reestruturar a vida.

Direção: Quentin Delaroche



"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







ESPECIAL

"Toy Story (1995) - 30 Anos"

O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.

Direção: John Lasseter



"David Gilmour Live at the Circus Maximus"

David Gilmour retorna ao Circo Máximo, em Roma, como parte da turnê Luck and Strange, a sua primeira em quase uma década. O espetáculo mescla faixas solo do mais recente álbum de David e hinos clássicos do Pink Floyd.

Direção: Gavin Ancião



"Jeanne Dielman - Versão restaurada 4K"

Três dias na vida de uma dona de casa viúva e solitária, que realiza suas tarefas diárias. Aos poucos, sua rotina ritualizada começa a desmoronar.

Direção: Chantal Akerman



"As Mãos Sobre a Cidade" - Cineclube da Fundação

Depois da queda de um edifício residencial que faz vítimas, um poderoso magnata imobiliário e vereador é alvo de investigação por tráfico de influências, num negócio massivo de construção com que havia enriquecido.

Direção: Francesco Rosi



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





