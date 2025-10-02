"Coração de Lutador", "Malês", "Goat" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (2). Entre os destaques, está "Coração de Lutador - The Smashing Machine", cinebiografia do atleta Mark Kerr, interpretado pelo ator Dwayne Johnson.



O brasileiro "Malês", de Antonio Pitanga, retrata o maior levante organizado por pessoas escravizadas da história do Brasil. Títulos internacionais, como o terror esportivo "Goat" e a animação infantil "Dora e o Mundo Mágico das Serias" também estão entre as novidades da semana. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 8 de outubro:



ESTREIA



"Coração de Lutador - The Smashing Machine"

A dualidade do atleta Mark Kerr (Dwayne Johnson) que publicamente coleciona vitórias e prêmios, mas no íntimo lida com batalhas pessoais profundas, como o vício em opioides.

Direção: Ben Safdie

"Goat"

A história do quarterback em ascensão Cameron Cade (Tyriq Withers) que, na véspera do mais importante evento anual de avaliação e seleção de atletas para o futebol profissional, sofre um trauma cerebral com potencial de destruir sua promissora carreira. Quando tudo parece perdido, Isaiah White (Marlon Wayans), lendário quarterback octacampeão e ícone cultural, se oferece para treiná-lo em um complexo que divide com sua esposa, a famosa influencer Elsie White (Julia Fox). À medida que o treinamento de Cam se intensifica, o carisma de Isaiah começa a se transformar em algo mais sombrio, levando seu protegido a uma espiral de confusão e perplexidade que pode lhe custar muito mais do que ele imaginava.

Direção: Justin Tipping

"Os Estranhos: Capítulo 2"

Nessa sequência de "Os Estranhos", acompanhamos os eventos logo após o final do primeiro filme. Quando os Mascarados descobrem que uma de suas vítimas, a jovem Maya, escapou da morte e ainda está viva se recuperando no hospital, eles voltam a caça-la com o intuito de dar um fim definitivo para o que começaram. Sem poder confiar em ninguém, Maya novamente é colocada em perigo, precisando lutar para sobreviver enquanto os Estranhos a perseguem de forma implacável. A sede de sangue e violência dá início a briga de gato e rato brutal e macabra que não irá cessar até alguém sair perdendo.

Direção: Renny Harlin

"Dora e o Mundo Mágico das Sereias"

Dora e Botas se transformam em sereias após tocarem um instrumento mágico, embarcando em desafios subaquáticos para salvar a Enseada das Sereias. Acompanha um episódio especial de aniversário da Dora.

Direção: Allan Jacobsen, George Chialtas

"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga

"Crônicas de Exorcismo: O início"

Um padre excomungado ajuda seu amigo monge a proteger um garoto poderoso de um mestre maligno, forçando-o a confrontar seu passado.

Direção: Kim Dong-Chul



"O Homem Mais Feliz do Mundo"

Asja, de 40 anos, conhece Zoran, de 43, em um evento de encontros em Sarajevo. No entanto, Zoran não está em busca de amor: ele busca perdão. Durante a guerra em 1993, ele estava do lado oposto e quer conhecer sua primeira vítima.

Direção: Teona Strugar Mitevska

"Os Malditos"

Durante o inverno da Guerra Civil dos Estados Unidos em 1862, uma companhia voluntária do exército norte-americano patrulha um território ocidental desconhecido. Uma mudança na missão provoca reflexão sobre seu propósito.

Direção: Roberto Minervini

"Por Outros Olhos - Vocal Livre"

Um documentário que celebra os 15 anos do grupo Vocal Livre, intercalando o show histórico gravado no Recife com depoimentos inéditos dos integrantes. O filme traz as canções mais conhecidas do grupo e explora a história do Vocal Livre, mostrando como a música vocal pode alcançar diferentes públicos.

Direção: Dennys Bravo



EM CARTAZ



"Uma Batalha Após a Outra"

Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo, busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Direção: Paul Thomas Anderson





"ZOOpocalipse - Uma aventura animal"

Um meteoro libera um vírus que transforma animais de zoológico em zumbis. Uma onça-da-montanha e um lobo lideram uma equipe de sobreviventes para salvar o dia.

Direção: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

"Missão Pet"

Uma equipe de bandidos animais embarca em um golpe de rotina e se veem envolvidos em um assalto a trem. Cabe a Falcon, um guaxinim ladrão de pouca monta, e Rex, um cão policial justo, salvar os animais neste trem em alta velocidade.

Direção: Jean-Christian Tassy, Benoît Daffis







"A Praia do Fim do Mundo"

Em Ciarema, o avanço do mar desabriga famílias. Alice mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena deseja permanecer em frente ao mar.

Direção: Petrus Cariry







"Animais Perigosos"

Animais Perigosos acompanha uma surfista experiente e espírito livre chamada Zephyr (Hassie Harrison) que é sequestrada por um assassino em série conhecido como Tucker (Jai Courtney). O modus operandi do criminoso é peculiar e perturbador: obcecado por tubarões, Tucker rapta suas vítimas e as transforma em comida para esses assustadores e famintos animais, conduzindo toda essa tragédia como um espetáculo. Zephyr, então, é mantida em cativeiro com outra jovem e precisa testemunhar os horrores do serial killer enquanto procura formas de escapar desse pesadelo. Esperta e sagaz, Zephyr luta pela própria vida e contra o tempo, antes de se tornar mais uma refém do ritual macabro de Tucker.

Direção: Sean Byrne







"A Longa Marcha: Caminhe ou Morra"

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra se passa num futuro distópico em que os Estados Unidos vive sob um regime autoritário em que uma competição mortal recruta todo ano um grupo de cinquenta jovens meninos para o que eles chamam de A Longa Marcha. Um dos escolhidos desse ano é o adolescente Ray Garraty e a regra é clara: se mantenha caminhando, sem parar para não ser baleado enquanto essa prova brutal de resistência é transmitida para milhares de espectadores ao redor do país. É preciso andar e andar até o último sobrevivente permanecer de pé. O prêmio é ser concedido um único desejo pelo resto da vida, mas será preciso lutar para sobreviver aos obstáculos e à exaustão. Se qualquer um tropeçar, cair, andar no limite da velocidade permitida ou sentar, recebe um aviso. Após três comunicados, você está fora permanentemente.

Direção: Francis Lawrence







"A Grande Viagem da Sua Vida"

E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura engraçada, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus respectivos passados, iluminando o caminho que os levou até o presente... e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.

Direção: Kogonada







"Apanhador de Almas"

Durante um eclipse solar, quatro jovens aspirantes a bruxas visitam uma casa para presenciar pela primeira vez um ritual sobrenatural. Porém, uma criatura de outra dimensão é evocada e elas são forçadas a tomar uma terrível decisão entre vida e morte.

Direção: Fernando Alonso e Nelson Botter Jr







"Sr. Blake ao Seu Dispor"

Desde a morte de sua esposa, Diane, Andrew Blake não tem mais ânimo para nada. Ele só tem uma ideia em mente: voltar para a França e se aproximar das lembranças felizes no local onde conheceu sua amada. E para isso está disposto a renunciar ao sucesso e correr todos os riscos. Mas sua viagem não ocorre como planejado e Blake se vê obrigado a desempenhar o papel de mordomo para ficar na mansão onde tudo aconteceu. Entre Madame Beauvillier, a dona da casa, Odile, a cozinheira com um carácter forte, Philippe, o caseiro teimoso e Manon, a jovem empregada, Blake descobre pessoas tão perdidas como ele. Neste lugar tão especial, este homem que já não esperava nada da vida será obrigado a começar tudo de novo.

Direção: Gilles Legardinier



"Dormir de Olhos Abertos"

Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele - e sua loja - somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.

Direção: Nele Wohlatz



"Seu Cavalcanti"

Seu Cavalcanti tem noventa e tantos anos e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.

Direção: Leonardo Lacca



"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito"

Os Pilares agora enfrentam Muzan e decidem atacá-lo juntos. No entanto, eles são transportados para a Fortaleza Infinita antes que possam desferir um único golpe e, portanto, são separados.

Direção: Haruo Sotozaki



"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Vitória"

Inspirado em uma incrível história real, “Vitória”, interpretada pela indicada por Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

Direção: Andrucha Waddington



"A Melhor Mãe do Mundo"

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert



"Um Lobo entre Os Cisnes"

Thiago, um jovem do subúrbio carioca, entra para o balé clássico e alcança o estrelato sob a tutela de seu mentor, Dino Carrera, ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Direção: Marcos Schechtman, Helena Varvaki



ESPECIAL



"Avatar: O Caminho da Água"

Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) formaram uma família e se dedicam à criação de seus filhos até que, para protegê-los, são obrigados a abandonar o seu lar. Os Sully viajam pelas vastas paisagens de Pandora e chegam ao território do clã Metkayina, que vive em harmonia com os oceanos que os cercam. Lá, os Sully’s devem aprender a navegar tanto no perigoso mundo marinho quanto na desconfortável dinâmica de ser aceito na nova comunidade.

Direção: James Cameron.



"Conselhos de um Serial Killer Aposentado" - À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação)

Um escritor em crise criativa faz amizade com um serial killer aposentado, que vira terapeuta conjugal e consultor para um novo livro. Mas a esposa começa a desconfiar que ela pode ser um alvo.

Direção: Tolga Karaçelik



"Tasio" - Dia do Cinema Espanhol (Cinema da Fundação)

A infância, as aventuras amorosas e a “vida comum” de Tasio, numa área rural de Navarra.

Direção: Montxo Armendáriz



BTS Movie Week

O evento conta com quatro filmes de turnês icônicas do grupo, exibidos ao longo de duas semanas, com sessões em versão remasterizada em 4K. O festival exibe os shows: “BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered", "BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour the Final Remastered", "BTS 2019 - World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London Remastered" e "BTS 2021 - Muster Sowoozoo Remastered".



Festival Studio Ghibli

O evento, que comemora os 40 anos do Studio Ghibli e as quatro décadas da distribuição da Sato Company no País, levará ao público 14 animações aclamadas do Studio Ghibli em cópias remasterizadas, com sessões dubladas e legendadas.



"Jeanne Dielman - Versão restaurada 4K"

Três dias na vida de uma dona de casa viúva e solitária, que realiza suas tarefas diárias. Aos poucos, sua rotina ritualizada começa a desmoronar.

Direção: Chantal Akerman



"Paris, Texas" (Relançamento)

Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).

Direação: Wim Wenders



"O Que é Isso, Companheiro?" (Relançamento)

O jornalista Fernando e seu amigo César abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 1960 após a instauração do Ato Institucional nº 5. Os dois se alistam em um grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Direção: Bruno Barreto



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





