"Tron: Ares", "Perrengue Fashion" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (9). Um dos destaques é "Tron: Ares", novo filme da franquia de ficção científica, estrelado por Jared Leto.



O brasileiro "O Último Episódio", de Maurilio Martins, ganha sessão no Cinema São Luiz. Outra opção nacional é "Perregue Fashion", nova comédia com Ingrid Guimarães. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 15 de outubro:



ESTREIA



"O Último Episódio"

Erik, um garoto de 13 anos, tem uma paixão platônica por Sheila e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o lendário “último episódio” do desenho Caverna do Dragão. Com a ajuda de seus amigos, busca uma saída para a enrascada em que se meteu, vivendo uma intensa história de amadurecimento.

Direção: Maurilio Martins

"Tron: Ares"

"Tron: Ares" acompanha Ares (Jared Leto), um programa de inteligência artificial do mundo digital, que é enviado ao mundo real numa perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres digitais. A história explorará o que significa ser humano, enquanto Ares questiona a sua própria programação e tenta compreender o mundo real, numa jornada cheia de desafios e descobertas.

Direção: Joachim Rønning

"Perrengue Fashion"

Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda

"A Casa Mágica da Gabby"

"A Casa Mágica da Gabby: O Filme" acompanha Gabby (Laila Lockhart Kraner) em uma divertida viagem de carro com sua avó Gigi (Gloria Estefan) rumo à cidade mágica de Cat Francisco. No entanto, quando sua preciosa casa de bonecas acaba nas mãos de Vera (Kristen Wiig), uma excêntrica colecionadora de gatos, Gabby se vê em uma emocionante aventura pelo mundo real. Com a ajuda dos Gatinhos da Gabby, ela precisa resgatar sua casa de bonecas antes que seja tarde demais.

Direção: Ryan Crego

"Ruídos"

Uma mulher com um impedimento auditivo se vê perseguida por sons relacionados ao desaparecimento de sua irmã e à presença de um espírito malévolo.

Direção: Kim Su-jin



EM CARTAZ



"Coração de Lutador - The Smashing Machine"

A dualidade do atleta Mark Kerr (Dwayne Johnson) que publicamente coleciona vitórias e prêmios, mas no íntimo lida com batalhas pessoais profundas, como o vício em opioides.

Direção: Ben Safdie

"Os Estranhos: Capítulo 2"

Nessa sequência de "Os Estranhos", acompanhamos os eventos logo após o final do primeiro filme. Quando os Mascarados descobrem que uma de suas vítimas, a jovem Maya, escapou da morte e ainda está viva se recuperando no hospital, eles voltam a caça-la com o intuito de dar um fim definitivo para o que começaram. Sem poder confiar em ninguém, Maya novamente é colocada em perigo, precisando lutar para sobreviver enquanto os Estranhos a perseguem de forma implacável. A sede de sangue e violência dá início a briga de gato e rato brutal e macabra que não irá cessar até alguém sair perdendo.

Direção: Renny Harlin

"Dora e o Mundo Mágico das Sereias"

Dora e Botas se transformam em sereias após tocarem um instrumento mágico, embarcando em desafios subaquáticos para salvar a Enseada das Sereias. Acompanha um episódio especial de aniversário da Dora.

Direção: Allan Jacobsen, George Chialtas

"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga





"O Homem Mais Feliz do Mundo"

Asja, de 40 anos, conhece Zoran, de 43, em um evento de encontros em Sarajevo. No entanto, Zoran não está em busca de amor: ele busca perdão. Durante a guerra em 1993, ele estava do lado oposto e quer conhecer sua primeira vítima.

Direção: Teona Strugar Mitevska

"Os Malditos"

Durante o inverno da Guerra Civil dos Estados Unidos em 1862, uma companhia voluntária do exército norte-americano patrulha um território ocidental desconhecido. Uma mudança na missão provoca reflexão sobre seu propósito.

Direção: Roberto Minervini

"Por Outros Olhos - Vocal Livre"

Um documentário que celebra os 15 anos do grupo Vocal Livre, intercalando o show histórico gravado no Recife com depoimentos inéditos dos integrantes. O filme traz as canções mais conhecidas do grupo e explora a história do Vocal Livre, mostrando como a música vocal pode alcançar diferentes públicos.

Direção: Dennys Bravo



"Uma Batalha Após a Outra"

Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo, busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Direção: Paul Thomas Anderson





"ZOOpocalipse - Uma aventura animal"

Um meteoro libera um vírus que transforma animais de zoológico em zumbis. Uma onça-da-montanha e um lobo lideram uma equipe de sobreviventes para salvar o dia.

Direção: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

"Missão Pet"

Uma equipe de bandidos animais embarca em um golpe de rotina e se veem envolvidos em um assalto a trem. Cabe a Falcon, um guaxinim ladrão de pouca monta, e Rex, um cão policial justo, salvar os animais neste trem em alta velocidade.

Direção: Jean-Christian Tassy, Benoît Daffis







"A Praia do Fim do Mundo"

Em Ciarema, o avanço do mar desabriga famílias. Alice mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena deseja permanecer em frente ao mar.

Direção: Petrus Cariry







"Apanhador de Almas"

Durante um eclipse solar, quatro jovens aspirantes a bruxas visitam uma casa para presenciar pela primeira vez um ritual sobrenatural. Porém, uma criatura de outra dimensão é evocada e elas são forçadas a tomar uma terrível decisão entre vida e morte.

Direção: Fernando Alonso e Nelson Botter Jr







"Sr. Blake ao Seu Dispor"

Desde a morte de sua esposa, Diane, Andrew Blake não tem mais ânimo para nada. Ele só tem uma ideia em mente: voltar para a França e se aproximar das lembranças felizes no local onde conheceu sua amada. E para isso está disposto a renunciar ao sucesso e correr todos os riscos. Mas sua viagem não ocorre como planejado e Blake se vê obrigado a desempenhar o papel de mordomo para ficar na mansão onde tudo aconteceu. Entre Madame Beauvillier, a dona da casa, Odile, a cozinheira com um carácter forte, Philippe, o caseiro teimoso e Manon, a jovem empregada, Blake descobre pessoas tão perdidas como ele. Neste lugar tão especial, este homem que já não esperava nada da vida será obrigado a começar tudo de novo.

Direção: Gilles Legardinier



"Dormir de Olhos Abertos"

Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele - e sua loja - somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.

Direção: Nele Wohlatz



"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito"

Os Pilares agora enfrentam Muzan e decidem atacá-lo juntos. No entanto, eles são transportados para a Fortaleza Infinita antes que possam desferir um único golpe e, portanto, são separados.

Direção: Haruo Sotozaki



"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"Vitória"

Inspirado em uma incrível história real, “Vitória”, interpretada pela indicada por Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

Direção: Andrucha Waddington



"A Melhor Mãe do Mundo"

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert



"Caras Malvados 2"

Um grupo de criminosos é forçado a participar de um assalto de alto risco, planejado por uma nova equipe de delinquentes femininas.

Direção: Pierre Perifel



"Como Treinar o Seu Dragão"

Soluço é um jovem viking que não tem capacidade para lutar contra os dragões, como é a tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda um dragão que lhe mostra toda a verdade. Juntos, eles tentam provar que dragões e humanos podem ser amigos.

Direção: Dean DeBlois



"Quarteto Fantástico - Primeiros Passos"

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é o futuro filme da Marvel baseado nos famosos quadrinhos lançados em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby. A história acompanha um grupo de astronautas que passa por uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Reed Richards pode esticar seu corpo. Sua noiva, Susan Storm, ganha a habilidade de se tornar invisível. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e voar. Já o piloto Ben Grimm foi transformado em um monstro rochoso, dotado de uma incrível força. Ao tentar compreender seus poderes, eles terão que lidar com novas ameaças que testam seus verdadeiros poderes.

Direção: Matt Shakman



"Lilo & Stitch"

Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

Direção: Dean Fleischer Camp



ESPECIAL



"Paris, Texas" (Relançamento)

Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).

Direação: Wim Wenders



"Amores Brutos" (Relançamento)

Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro.

Direção: Alejandro González Iñárritu.



"O Menino d'Olho D'Água" (Sessão Debate, no Cinema da Fundação)

A vida e a obra de Hermeto Pascoal, um dos maiores e mais inovadores músicos brasileiros. Por meio de três pilares, o documentário traça um retrato poético e sonoro do compositor.

Direção: De Lírio Ferreira, Carolina Sá



Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco

O Festival Internacional de Animação de Pernambuco apresenta 134 filmes, entre curtas e longas-metragens, de 7 a 12 de outubro, no Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE e Teatro do Parque, Parque Dona Lindu e Parque Santana.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





