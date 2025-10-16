A- A+

CINEMA "Telefone Preto 2", "O Bom Bandido" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana "Eu e meu Avô Nihonjin" e "Depois da Caçada" também estão entre as estreias nos cinemas em Pernambuco

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (16). Um dos destaques é "Telefone Preto 2", sequência do filme de terror que fez sucesso em 2021.



Channing Tatum estrela a comédia dramática"O Bom Bandido", que é baseada em uma história real. Já "Depois da Caçada" traz em seu elenco Ayo Edebiri, Julia Roberts e Andrew Garfield. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 22 de outubro:



PRÉ-ESTREIA



"Recife Assombrado 2 - A Maldição de Branca Dias"

No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para encontrar o lendário tesouro da Branca Dias. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar as assombrações que os cercam.

Direção: Adriano Portela



ESTREIA



"O Telefone Preto 2"

A trama de “O Telefone Preto 2” se passa quatro anos após a fuga de Finn (Mason Thames) e a morte do Sequestrador (Ethan Hawk). Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen (Madeleine McGraw) começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas. Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.

Direção: Scott Derrickson

"O Bom Bandido"

Após escapar da prisão, o ex-soldado e ladrão profissional Jeffrey Manchester (Channing Tatum) encontra um esconderijo dentro de uma loja de brinquedos, sobrevivendo por meses sem ser detectado enquanto planeja seu próximo passo. No entanto, quando Jeffrey se apaixona por uma mãe divorciada, sua vida dupla começa a desmoronar, desencadeando um jogo de gato e rato emocionante e cheio de suspense à medida que seu passado se aproxima.

Direção: Derek Cianfrance

"Depois da Caçada"

Um drama psicológico sobre uma professora universitária (Julia Roberts) que se encontra em uma encruzilhada quando uma estudante (Ayo Edebiri) faz uma acusação contra um professor (Andrew Garfield), e um segredo obscuro do seu próprio passado ameaça vir à tona.

Direção: Luca Guadagnino

"Entre Penas e Bicadas"

Criado por uma galinha mãe, uma pequena águia perdida tem dificuldades para se encaixar. Determinada a descobrir sua verdadeira identidade, ela embarca em uma jornada para a Cidade das Aves, onde encontra sua linhagem.

Direção: Dong Long, Nigel W. Tierney, Long Dong

"A Palavra"

Inspirado na História Bíblica dos Profetas Elias e Eliseu, transportada para os dias atuais, o filme acompanha Jezebel (Regina Maria Remencius), uma experiente repórter e jornalista de TV, cujo trabalho se concentra sempre na próxima história bombástica capaz de gerar a maior audiência para a emissora. Ela recebe a missão de localizar um homem chamado Elias (Tuca Andrada), nos áridos sertões do Nordeste do Brasil. Elias, aparentemente, realiza milagres, ajudando não apenas a curar as enfermidades da população local, mas também a amenizar a severa seca da região. Obcecada em conseguir a próxima notícia sensacional, Jezebel está determinada a desmascarar Elias, revelando seu segredo e provando que ele é um charlatão. Porém, essa certeza começa a ruir conforme sua busca se aproxima de seu encontro com Elias.

Direção: Guilherme de Almeida Prado

"Eu e meu Avô Nihonjin"

O filme Eu e Meu Avô Nihonjin acompanha de perto a história de Noboru, um menino de 10 anos que resolve investigar a vida de seus antepassados. Por conta de sua descendência japonesa, ele busca saber sobre a origem migratória de sua família, e o único que pode ajudá-lo é seu avô, um senhor que evita falar do passado. No entanto, com a insistência do neto, a animação brasileira desenhada a mão com traços de desenhos típicos do Japão é tomada por uma série de conflitos, mostrando um homem que nunca quis deixar de ser japonês e uma criança que busca afirmar a sua identidade brasileira. No meio disso, Noboru descobre a existência de um tio que nunca havia conhecido.

Direção: Célia Catunda

"The Mastermind"

O longa é ambientado na Nova Inglaterra dos anos 1970 e acompanha a trajetória de JB Mooney, um carpinteiro desempregado que se transforma em ladrão de arte amador e vê sua vida ruir após um roubo mal sucedido.

Direção: Kelly Reichardt

"Se Não Fosse Você"

Um acidente devastador revela uma traição chocante. Morgan Grant e sua filha, Clara, exploram o que restou enquanto confrontam segredos de família, redefinem o amor e se redescobrem.

Direção: Josh Boone

"O Último Rodeio"

Em "O Último Rodeio", um montador de rodeio aposentado, conhecido como uma lenda da competição, arrisca tudo para salvar seu neto de um tumor agressivo no cérebro que exige uma cirurgia cara e invasiva que o seguro de saúde da família não cobre. De frente para seu doloroso passado e os medos da família, Joe Wainwright volta aos circuitos e entra numa competição de alto risco organizada pela liga profissional de montadores e aberta apenas para veteranos e antigos vencedores com um prêmio significativo em dinheiro. Como o competidor mais velho de todos os tempos, Joe volta a treinar e embarca numa jornada de reconciliação com feridas antigas e com a filha há muito afastada de sua vida. No caminho para essa desafiadora montaria, o ex-competidor descobre ainda o poder da fé e a verdadeira coragem que existe em lutar pela própria família.

Direção: Jon Avnet

"Nó"

Glória passa por um divórcio conturbado, mas finalmente consegue se separar, mudando-se com suas três filhas para o centro de Curitiba. Desejando um recomeço, a mulher tenta construir um lar na nova casa e ficar em paz consigo mesma, apesar das dificuldades financeiras e das constantes ameaças do ex-marido, que pede a guarda integral das meninas. Se não fosse o bastante, Glória precisa enfrentar uma disputa acirrada e delicada no trabalho, concorrendo pelo cargo de supervisora da fábrica com sua melhor amiga e outros colegas de trabalho.

Direção: Laís Melo



"Conselhos de um Serial Killer Aposentado"

Um escritor em crise criativa faz amizade com um serial killer aposentado, que vira seu terapeuta conjugal e consultor para um novo projeto. No entanto, a esposa do autor começa a desconfiar que ela pode ser um alvo.

Direção: Tolga Karaçelik



"Uma Mulher Diferente"

Katia, uma pesquisadora de 35 anos que trabalha em uma produtora de documentários, vive uma relação turbulenta e instável com Fred, seu companheiro. Ao mergulhar em um novo projeto profissional, Katia se vê confrontada com temas que ressoam intimamente em sua própria trajetória. Esse processo a impulsiona a nomear e reconhecer algo que sempre esteve presente, mas nunca havia sido dito em voz alta: uma diferença essencial que a separa do outro — e talvez até de si mesma. Essa revelação íntima e transformadora colocará seu relacionamento em xeque.

Direção: Lola Doilon



EM CARTAZ



"O Último Episódio"

Erik, um garoto de 13 anos, tem uma paixão platônica por Sheila e, para se aproximar dela, diz ter em casa uma fita com o lendário “último episódio” do desenho Caverna do Dragão. Com a ajuda de seus amigos, busca uma saída para a enrascada em que se meteu, vivendo uma intensa história de amadurecimento.

Direção: Maurilio Martins

"Tron: Ares"

"Tron: Ares" acompanha Ares (Jared Leto), um programa de inteligência artificial do mundo digital, que é enviado ao mundo real numa perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres digitais. A história explorará o que significa ser humano, enquanto Ares questiona a sua própria programação e tenta compreender o mundo real, numa jornada cheia de desafios e descobertas.

Direção: Joachim Rønning

"Perrengue Fashion"

Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda

"A Casa Mágica da Gabby"

"A Casa Mágica da Gabby: O Filme" acompanha Gabby (Laila Lockhart Kraner) em uma divertida viagem de carro com sua avó Gigi (Gloria Estefan) rumo à cidade mágica de Cat Francisco. No entanto, quando sua preciosa casa de bonecas acaba nas mãos de Vera (Kristen Wiig), uma excêntrica colecionadora de gatos, Gabby se vê em uma emocionante aventura pelo mundo real. Com a ajuda dos Gatinhos da Gabby, ela precisa resgatar sua casa de bonecas antes que seja tarde demais.

Direção: Ryan Crego





"Coração de Lutador - The Smashing Machine"

A dualidade do atleta Mark Kerr (Dwayne Johnson) que publicamente coleciona vitórias e prêmios, mas no íntimo lida com batalhas pessoais profundas, como o vício em opioides.

Direção: Ben Safdie

"Dora e o Mundo Mágico das Sereias"

Dora e Botas se transformam em sereias após tocarem um instrumento mágico, embarcando em desafios subaquáticos para salvar a Enseada das Sereias. Acompanha um episódio especial de aniversário da Dora.

Direção: Allan Jacobsen, George Chialtas

"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga





"Os Malditos"

Durante o inverno da Guerra Civil dos Estados Unidos em 1862, uma companhia voluntária do exército norte-americano patrulha um território ocidental desconhecido. Uma mudança na missão provoca reflexão sobre seu propósito.

Direção: Roberto Minervini

"Por Outros Olhos - Vocal Livre"

Um documentário que celebra os 15 anos do grupo Vocal Livre, intercalando o show histórico gravado no Recife com depoimentos inéditos dos integrantes. O filme traz as canções mais conhecidas do grupo e explora a história do Vocal Livre, mostrando como a música vocal pode alcançar diferentes públicos.

Direção: Dennys Bravo



"Uma Batalha Após a Outra"

Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo, busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Direção: Paul Thomas Anderson





"ZOOpocalipse - Uma aventura animal"

Um meteoro libera um vírus que transforma animais de zoológico em zumbis. Uma onça-da-montanha e um lobo lideram uma equipe de sobreviventes para salvar o dia.

Direção: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

"Missão Pet"

Uma equipe de bandidos animais embarca em um golpe de rotina e se veem envolvidos em um assalto a trem. Cabe a Falcon, um guaxinim ladrão de pouca monta, e Rex, um cão policial justo, salvar os animais neste trem em alta velocidade.

Direção: Jean-Christian Tassy, Benoît Daffis







"Apanhador de Almas"

Durante um eclipse solar, quatro jovens aspirantes a bruxas visitam uma casa para presenciar pela primeira vez um ritual sobrenatural. Porém, uma criatura de outra dimensão é evocada e elas são forçadas a tomar uma terrível decisão entre vida e morte.

Direção: Fernando Alonso e Nelson Botter Jr







"Sr. Blake ao Seu Dispor"

Desde a morte de sua esposa, Diane, Andrew Blake não tem mais ânimo para nada. Ele só tem uma ideia em mente: voltar para a França e se aproximar das lembranças felizes no local onde conheceu sua amada. E para isso está disposto a renunciar ao sucesso e correr todos os riscos. Mas sua viagem não ocorre como planejado e Blake se vê obrigado a desempenhar o papel de mordomo para ficar na mansão onde tudo aconteceu. Entre Madame Beauvillier, a dona da casa, Odile, a cozinheira com um carácter forte, Philippe, o caseiro teimoso e Manon, a jovem empregada, Blake descobre pessoas tão perdidas como ele. Neste lugar tão especial, este homem que já não esperava nada da vida será obrigado a começar tudo de novo.

Direção: Gilles Legardinier



"Dormir de Olhos Abertos"

Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele - e sua loja - somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.

Direção: Nele Wohlatz



"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito"

Os Pilares agora enfrentam Muzan e decidem atacá-lo juntos. No entanto, eles são transportados para a Fortaleza Infinita antes que possam desferir um único golpe e, portanto, são separados.

Direção: Haruo Sotozaki



"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"A Melhor Mãe do Mundo"

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert



"Caras Malvados 2"

Um grupo de criminosos é forçado a participar de um assalto de alto risco, planejado por uma nova equipe de delinquentes femininas.

Direção: Pierre Perifel



"Como Treinar o Seu Dragão"

Soluço é um jovem viking que não tem capacidade para lutar contra os dragões, como é a tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda um dragão que lhe mostra toda a verdade. Juntos, eles tentam provar que dragões e humanos podem ser amigos.

Direção: Dean DeBlois



"Lilo & Stitch"

Stitch, um alienígena, chega ao planeta Terra após fugir de sua prisão e tenta se passar por um cachorro para se camuflar. As coisas mudam quando Lilo, uma travessa menina, o adota de um abrigo de animais. Juntos, eles aprendem os valores da amizade e família.

Direção: Dean Fleischer Camp



ESPECIAL



"Mitski: The Land"

Filmado durante três noites no Fox Theatre de Atlanta, em 2024, este é um retrato do show The Land Is Inhospitable and So Are We, de Mitski, que arrebatou centenas de milhares de fãs no mundo todo.

Direção: Grant James



"Incêndios" (Relançamento)

Nawal, uma mulher moribunda do Oriente Médio que vive em Montreal, deixa cartas para seus filhos gêmeos para serem lidas quando ela falecer. Jeanne deve entregar a dela para o pai que nunca conheceu e Simon deve entregar a dele para o irmão que nunca soube que tinha. Os irmãos viajam para o Oriente Médio separados e vivenciam atos de brutalidade, descobrem uma história familiar surpreendente e têm revelações sobre si mesmos.

Direção: Denis Villeneuve



"O Mágico de Oz" (Relançamento)

Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua juda.

Direção: Victor Flaming

"Paris, Texas" (Relançamento)

Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).

Direação: Wim Wenders

"Amores Brutos" (Relançamento)

Um acidente de carro fatal na Cidade do México desencadeia uma série de eventos que afetam três pessoas: uma supermodelo, um jovem que tenta fugir com sua cunhada e um mendigo. A vida de cada pessoa é catapultada para situações inesperadas pelo destino aparentemente sem importância de um cachorro.

Direção: Alejandro González Iñárritu.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





