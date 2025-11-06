"O Agente Secreto", "Predador: Terras Selvagens" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (6). O grande destaque é a estreia oficial do pernambucano "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.



"Predador: Terras Selvagens", mais novo título da franquia de ficção científica, chega aos cinemas. Além dele, "Honey, Não!", com Margaret Qualley, e a animação "Grand Prix: A Toda Velocidade" também estão entre os lançamentos internacionais da semana. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 12 de novembro:



ESTREIA



"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"Predador: Terras Selvagens"

"Predador: Terras Selvagens" se passa em um futuro distante em um planeta remoto, onde um jovem Predador, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável chamada Thia. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de perigos, enfrentando desafios mortais e buscando o adversário definitivo. A trama mistura ação, suspense e ficção científica, explorando a luta pela sobrevivência e o confronto entre espécies em um cenário hostil.

Direção: Dan Trachtenberg

"Honey, Não!"

A detetive particular Honey O'Donahue (Margaret Qualley) investiga mortes suspeitas em Bakersfield, Califórnia, aparentemente conectadas a comunidade religiosa liderada por reverendo egocêntrico.

Direção: Ethan Coen

"Quando o Céu Se Engana"

Um anjo bem-intencionado, mas inepto, chamado Gabriel interfere nas vidas de um trabalhador em dificuldades e de um rico capitalista de risco.

Direção: Aziz Ansari

"Grand Prix: A Toda Velocidade"

Determinada a realizar seu sonho, a ratinha Edda entra no Grand Prix disfarçada de seu ídolo Ed. Entre curvas perigosas, rivais implacáveis e armadilhas na pista, ela precisa provar sua coragem e talento para conquistar seu lugar no mundo das corridas.

Direçã: Waldemar Fast



EM CARTAZ



"Springsteen - Salve-me do Desconhecido"

O filme retrata o processo de criação do álbum “Nebraska”, lançado em 1982 por Bruce Springsteen. Feito em um gravador de 4 faixas no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um ponto de virada em sua vida e é considerado um de seus trabalhos mais perduráveis, um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas em busca de uma razão para acreditar.

Direção: Scott Cooper







"O Filho de Mil Homens"

Primeira adaptação do romance best-seller de Valter Hugo Mãe. Pescador solitário de 40 anos sonha em ser pai e encontra o menino órfão Camilo. Unidos pelo destino, formam uma família não convencional e descobrem juntos o amor.

Direção: Daniel Rezende







"Enterre Seus Mortos"

Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson (Selton Mello) trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele, o colega de profissão Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete (Marjorie Estiano) – com quem Edgar tem um relacionamento incipiente, além do desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.

Direção: Marco Dutra







"Sonhos"

Jennifer (Jessica Chastain) é uma influente socialite de São Francisco. Sua vida cuidadosamente construída entra em risco quando ela se envolve com Fernando (Isaac Hernández), um jovem bailarino mexicano que sonha em atuar numa grande escola de balé. Impulsionado pelo amor e pela esperança de um recomeço, ele atravessa a fronteira para estar ao lado dela, uma decisão que ameaça desestabilizar o mundo que Jennifer tanto lutou para preservar. Determinada a manter seu império intacto, ela será capaz de tudo, mesmo que isso revele o lado mais obscuro desse romance.

Direção: Michel Franco







"Bom Menino"

Contada através da perspectiva de um cachorro, "Bom Menino" acompanha a mudança de Todd e seu cãozinho fiel Indy para a casa de campo da família após a morte de um parente. O novo lugar, que antes pertencia ao avô de Todd, é conhecido por ser assombrado por um demônio maléfico. Apesar dos avisos, Todd ignora os rumores, abrindo caminho para que seu cachorro passe a enxergar presenças fantasmagóricas e sobrenaturais pelos cantos aparentemente vazios da mansão. Quando seu dono passa a sucumbir às forças sombrias que rondam a casa, seu melhor amigo e fiel escudeiro Indy precisará confrontar essas atividades malignas numa tentativa desesperada de proteger seu companheiro humano.

Direção: Ben Leonberg







"A Própria Carne"

Três soldados desertores durante a Guerra do Paraguai, em 1870, cada um lutando pela sobrevivência à sua maneira, encontram uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro misterioso e uma jovem. O que parecia ser um refúgio seguro se transforma em um pesadelo aterrorizante quando os soldados descobrem que a casa esconde segredos macabros, confrontando-os com um destino ainda mais horrível do que a guerra da qual fugiram.

Direção: Ian SBF

"O Natal da Patrulha Canina"

Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.

Direção: Stephany Seki

"Terror em Shelby Oaks"

"Terror em Shelby Oaks" acompanha a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.

Direção: Chris Stuckmann







EM CARTAZ



"Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias"

No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para encontrar o lendário tesouro da Branca Dias. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar as assombrações que os cercam.

Direção: Adriano Portela





"Se Não Fosse Você"

Um acidente devastador revela uma traição chocante. Morgan Grant e sua filha, Clara, exploram o que restou enquanto confrontam segredos de família, redefinem o amor e se redescobrem.

Direção: Josh Boone

"Maurício de Sousa - O Filme"

Conheça a história do pai da Turma da Mônica: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.

Direção: Pedro Vasconcelos







"A Primavera"

Numa Recife decadente e melancólica, o poeta Jeová busca inspiração e reconhecimento. Sua vida começa a mudar depois que uma figura misteriosa passa a comprar suas poesias, e ele conhece Maria, uma garota que faz programa. Tendo que encarar seus fantasmas e desejos numa sociedade onde tudo se mede por dinheiro, esses personagens marginais embarcam numa jornada de autodescoberta poética e delirante.

Direção: Daniel Aragão e Sérgio Bivar



"Pai do Ano"

A vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) muda quando sua esposa entra em um programa de reabilitação, deixando-o sozinho com seus filhos pequenos. Andy se apoia em Grace (Mila Kunis), sua filha do primeiro casamento, e acaba se transformando no pai que ela nunca teve.

Direção: Hallie Meyers-Shyer

"Chainsaw Man - O Arco da Reze"

Denji finalmente vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Depois de um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.

Direção: Tatsuya Yoshihara

"Frankie e Os Monstros"

No antigo castelo de Grotteskew, um cientista louco fabrica, conserta e inventa monstros malucos. Stitch Head, sua primeira criação, uma criaturinha estranha feita de retalhos, serve de guia para as novas criações de seu mestre.

Direção: Steve Hudson

"#SalveRosa"

Após sofrer um desmaio na escola, a jovem Rosa (Klara Castanho) resolve partir para a investigação sobre o seu passado. A descoberta dela acaba colocando, não apenas a relação com a sua mãe muito protetora em risco, como a sua própria vida.

Direção: Susanna Lira

"A Meia-Irmã Feia"

Nessa divertida releitura da clássica história da Cinderela, Elvira luta contra sua linda meia-irmã em um reino onde a beleza suprema reina. Ela recorre a medidas extremas para cativar o príncipe, em meio a uma competição implacável pela perfeição física.

Direção: Emilie Blichfeldt







"O Telefone Preto 2"

A trama de “O Telefone Preto 2” se passa quatro anos após a fuga de Finn (Mason Thames) e a morte do Sequestrador (Ethan Hawk). Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen (Madeleine McGraw) começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas. Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.

Direção: Scott Derrickson

"Depois da Caçada"

Um drama psicológico sobre uma professora universitária (Julia Roberts) que se encontra em uma encruzilhada quando uma estudante (Ayo Edebiri) faz uma acusação contra um professor (Andrew Garfield), e um segredo obscuro do seu próprio passado ameaça vir à tona.

Direção: Luca Guadagnino

"A Palavra"

Inspirado na História Bíblica dos Profetas Elias e Eliseu, transportada para os dias atuais, o filme acompanha Jezebel (Regina Maria Remencius), uma experiente repórter e jornalista de TV, cujo trabalho se concentra sempre na próxima história bombástica capaz de gerar a maior audiência para a emissora. Ela recebe a missão de localizar um homem chamado Elias (Tuca Andrada), nos áridos sertões do Nordeste do Brasil. Elias, aparentemente, realiza milagres, ajudando não apenas a curar as enfermidades da população local, mas também a amenizar a severa seca da região. Obcecada em conseguir a próxima notícia sensacional, Jezebel está determinada a desmascarar Elias, revelando seu segredo e provando que ele é um charlatão. Porém, essa certeza começa a ruir conforme sua busca se aproxima de seu encontro com Elias.

Direção: Guilherme de Almeida Prado

"Eu e meu Avô Nihonjin"

O filme Eu e Meu Avô Nihonjin acompanha de perto a história de Noboru, um menino de 10 anos que resolve investigar a vida de seus antepassados. Por conta de sua descendência japonesa, ele busca saber sobre a origem migratória de sua família, e o único que pode ajudá-lo é seu avô, um senhor que evita falar do passado. No entanto, com a insistência do neto, a animação brasileira desenhada a mão com traços de desenhos típicos do Japão é tomada por uma série de conflitos, mostrando um homem que nunca quis deixar de ser japonês e uma criança que busca afirmar a sua identidade brasileira. No meio disso, Noboru descobre a existência de um tio que nunca havia conhecido.

Direção: Célia Catunda

"The Mastermind"

O longa é ambientado na Nova Inglaterra dos anos 1970 e acompanha a trajetória de JB Mooney, um carpinteiro desempregado que se transforma em ladrão de arte amador e vê sua vida ruir após um roubo mal sucedido.

Direção: Kelly Reichardt





"Uma Mulher Diferente"

Katia, uma pesquisadora de 35 anos que trabalha em uma produtora de documentários, vive uma relação turbulenta e instável com Fred, seu companheiro. Ao mergulhar em um novo projeto profissional, Katia se vê confrontada com temas que ressoam intimamente em sua própria trajetória. Esse processo a impulsiona a nomear e reconhecer algo que sempre esteve presente, mas nunca havia sido dito em voz alta: uma diferença essencial que a separa do outro — e talvez até de si mesma. Essa revelação íntima e transformadora colocará seu relacionamento em xeque.

Direção: Lola Doilon







"Tron: Ares"

"Tron: Ares" acompanha Ares (Jared Leto), um programa de inteligência artificial do mundo digital, que é enviado ao mundo real numa perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres digitais. A história explorará o que significa ser humano, enquanto Ares questiona a sua própria programação e tenta compreender o mundo real, numa jornada cheia de desafios e descobertas.

Direção: Joachim Rønning

"Perrengue Fashion"

Paula (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu (Filipe Bragança), que estuda business em uma renomada universidade nos Estados Unidos. Seus planos acabam indo por água abaixo quando o filho decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas. A influenciadora vai atrás do filho e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas de vida e o novo trabalho, mas sem nunca perder o estilo.

Direção: Flávia Lacerda

"A Casa Mágica da Gabby"

"A Casa Mágica da Gabby: O Filme" acompanha Gabby (Laila Lockhart Kraner) em uma divertida viagem de carro com sua avó Gigi (Gloria Estefan) rumo à cidade mágica de Cat Francisco. No entanto, quando sua preciosa casa de bonecas acaba nas mãos de Vera (Kristen Wiig), uma excêntrica colecionadora de gatos, Gabby se vê em uma emocionante aventura pelo mundo real. Com a ajuda dos Gatinhos da Gabby, ela precisa resgatar sua casa de bonecas antes que seja tarde demais.

Direção: Ryan Crego





"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga





"Uma Batalha Após a Outra"

Bob (Leonardo DiCaprio), um ex-membro de um grupo, busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Direção: Paul Thomas Anderson





"Dormir de Olhos Abertos"

Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele - e sua loja - somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.

Direção: Nele Wohlatz







"A Sogra Perfeita 2"

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide (Cacau Protásio) está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de comprometer sua liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento! Com a pressão da sogra para que ela se case, Neide sente que precisa provar sua independência a qualquer custo, o que desencadeia uma briga com sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro). No meio disso tudo, Neide ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.

Direção: Cris D’Amato, Bianca Paranhos





"Invocação do Mal 4: O Último Ritual"

Capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Direção: Michael Chaves







"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily





"O Último Azul"

Tereza (Denise Weinberg) tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro







"C.I.C. - Central de Inteligência Cearense"

Wanderley (codinome: Agente Karkará) é um James Bond à brasileira que, com seu braço biônico capaz de resolver qualquer problema, combate os criminosos mais perigosos do Brasil a mando da CIC, a Central de Inteligência Cearense. Quando um cientista brasileiro, trabalhando em um projeto junto com os governos argentino e paraguaio, é assassinado e tem as informações de sua pesquisa roubadas, Wanderlei precisará usar todas as suas habilidades para recuperar os dados antes que eles caiam em mãos erradas. Ao seu lado, terá aliados inesperados - um agente paraguaio e uma espiã argentina.

Direção: Halder Gomes





"Uma Mulher Sem Filtro"

Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia (Fabiula Nascimento) precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana (Polly Marinho) em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.

Direção: Arthur Fontes







"A Melhor Mãe do Mundo"

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert



"Zuzubalândia - O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



ESPECIAL



"De Volta para o Futuro" (Relançamento)

Marty McFly é um típico adolescente que vive nos Estados Unidos nos anos oitenta, e acidentalmente é enviado de volta para 1955 em um DeLorean, uma máquina do tempo construída pelo cientista maluco. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai. No passado, Marty serve como cupido e procura assegurar que seus pais se encontrem e se epaixonam para que ele possa voltar para o futuro.

Direção: Robert Zemeckis



"J-hope Tour 'Hope on the Stage' The Movie"

Reviva o momento inesquecível e brilhante entre j-hope e Army — a verdadeira “Zona de Segurança” de j-hope — e experimente o estágio final de sua primeira turnê mundial solo.

Direção: Parque Junsoo





