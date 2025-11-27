A- A+

CINEMA "Zootopia 2", "Bugonia", "Mãe Fora da Caixa" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana Os filmes do Festival de Cinema Francês do Brasil também estão entre os destques nos cinemas em Pernambuco

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (27). Um dos destaques é "Zootopia 2", sequência da animação da Disney.



"Bugonia", novo filme do diretor Yorgos Lanthimos, também chega aos cinemas. Outra opção é o nacional "Mãe Fora Caixa", estrelado por Miá Mello. O público pode conferir ainda os filmes do Festival de Cinema Francês do Brasil. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 03 de dezembro:



ESTREIA



"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos







"Mãe Fora da Caixa"

Manu (Miá Mello) é uma mulher moderna e bem-sucedida, que gosta de manter tudo sob controle em sua vida organizada. Com a chegada da primeira filha, porém, ela percebe que a maternidade está longe de seguir qualquer plano - e que ser mãe exige abrir mão de certezas, manuais e cronogramas.

Direção: Manuh Fontes







EM CARTAZ

"Wicked: Parte II"

Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive no exílio, enquanto Glinda (Ariana Grande) reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Direção: Jon M. Chu

"Jujutsu Kaisen: Execução"

Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições.

Direção: Shouta Goshozono







"Corações Jovens"

Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander.

Direção: Anthony Schatteman

"O Sobrevivente"

"O Sobrevivente" retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards (Glen Powell) encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

Direção: Edgar Wright







"Silvio Santos Vem Aí"

Em 1989, Silvio Santos (Leandro Hassun) surpreende o Brasil ao entrar na corrida presidencial. A jornalista Marília (Manu Gavassi) é enviada para acompanhá-lo e desvendar quem é o homem por trás do mito. O que começa como uma investigação se transforma em um jogo de poder e revelações que mudam os dois para sempre.

Direção: Cris D'Amato

"Homo Argentum"

Comédia argentina que reúne 16 histórias curtas e independentes protagonizadas por Guillermo Francella. A obra usa humor e ironia para fazer uma crítica social à realidade argentina, explorando aspectos da cultura nacional, como hipocrisia, dependência familiar, violência e desencanto.

Direção: Mariano Cohn, Gastón Duprat

"O que a Natureza te Conta"

Donghwa, um jovem poeta de Seul, leva sua namorada Junhee para a casa dos pais dela, nos arredores de Icheon. Maravilhado com a beleza da casa deles, aninhada em um jardim ondulado, ele conhece o pai de Junhee, que o convida a ficar.

Direção: Hong Sang-Soo



"A Queda do Céu"

Apresentação da cosmologia do povo yanomami, o trabalho dos xamãs para segurar o céu e curar o mundo das doenças produzidas pelos não-indígenas, o garimpo ilegal, o cerco promovido pelo "povo da mercadoria" e a vingança da Terra.

Direção: Gabriela Carneiro da Cunha, Eryk Rocha

"Truque de Mestre - O 3º Ato"

Os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Direção: Ruben Fleischer







"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"Predador: Terras Selvagens"

"Predador: Terras Selvagens" se passa em um futuro distante em um planeta remoto, onde um jovem Predador, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável chamada Thia. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de perigos, enfrentando desafios mortais e buscando o adversário definitivo. A trama mistura ação, suspense e ficção científica, explorando a luta pela sobrevivência e o confronto entre espécies em um cenário hostil.

Direção: Dan Trachtenberg

"Honey, Não!"

A detetive particular Honey O'Donahue (Margaret Qualley) investiga mortes suspeitas em Bakersfield, Califórnia, aparentemente conectadas a comunidade religiosa liderada por reverendo egocêntrico.

Direção: Ethan Coen

"Quando o Céu Se Engana"

Um anjo bem-intencionado, mas inepto, chamado Gabriel interfere nas vidas de um trabalhador em dificuldades e de um rico capitalista de risco.

Direção: Aziz Ansari

"O Natal da Patrulha Canina"

Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.

Direção: Stephany Seki



"Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias"

No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para encontrar o lendário tesouro da Branca Dias. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar as assombrações que os cercam.

Direção: Adriano Portela





ESPECIAL



Festival de Cinema Francês do Brasil

Desta quinta-feira (27) até 10 de dezembro, o Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) exibe 20 filmes franceses em salas de cinema brasileiras. Em Pernambuco, as sessões ocorrem nas salas do Cinema da Fundação e no Moviemax Rosa e Silva, no Recife, e no Cine Jardim, em Garanhuns.



"Monsta X: Connect X In Cinemas"

Uma crônica da jornada de uma década compartilhada entre Monsta X e Monbebe, apresentando o show ao vivo 2025 "Monsta X: Connect X", junto com os bastidores da preparação e entrevistas exclusivas que relembram a notável história de 10 anos do grupo.

Direção: Yeji Lee, Yoondong Oh

"Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing"

Celebrando seu 10º aniversário, o Seventeen embarca em uma nova jornada monumental com sua turnê mundial [NEW_], simbolizando um novo começo e infinitas possibilidades pela frente. Conhecido como uma potência em performances ao vivo, o Seventeen oferece palcos dinâmicos, coreografias reinventadas e apresentações solo que destacam o crescimento e o talento artístico de cada membro. De Incheon à América do Norte e por toda a Ásia, a jornada culmina no concerto em Nagoya, transmitido ao vivo para cinemas em todo o mundo no dia 29 de novembro. Vivencie a paixão, a união e a energia do Seventeen; na telona, junto com fãs do mundo todo.

Direção: Hybe & Pledis Entertainment



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





