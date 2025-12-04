"Five Nights At Freddy's 2", "Eternidade" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (4). Um dos destaques é "Five Nights At Freddy’s 2", novo capítulo do terror animatrônico.



O infantojuvenil "Detetives do Prédio Azul 4" é o lançamento nacional da semana. O público pode conferir ainda as estreias no País de "Eternidade", comédia romântica da A24, e "Foi Apenas Um Acidente", vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 10 de dezembro:



PRÉ-ESTREIA



"Traição Entre Amigas"

Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.

Direção: Bruno Barreto







ESTREIA



"Five Nights At Freddy’s 2"

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) está passando por alguns problemas financeiros. O jovem encontra a solução para seus problemas ao ser contratado para trabalhar como o vigia noturno em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear's Pizza, que está atualmente desativado.

Direção: Emma Tammi







"Detetives do Prédio Azul 4 - O Fantástico Reino de Ondion"

Na nova aventura dos Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca encaram uma mega, hiper, super perigosa missão para encontrar Max, que sumiu misteriosamente. Em busca do amigo, eles vão parar no reino mágico de Ondion, um colorido mundo lúdico com duendes, floresta encantada, castelo e uma vila com barracas mágicas que vendem biscoitos que flutuam, pedra falante e frutas malabaristas. Depois de descobrir o paradeiro de Max, os três detetives ainda terão que enfrentar os vilões Rumorum e Juks para salvar todo o reino de Ondion de um grande mal.

Direção: Mauro Lima







"Soldado de Chumbo"

O Bokushi, que prega para centenas de veteranos que foram atraídos pela promessa de proteção e propósito sob seu comando. Depois de várias tentativas fracassadas de infiltração em sua fortaleza impenetrável, o agente militar Emmanuel Ashburn recruta Nash Cavanaugh, um ex-agente das forças especiais que já foi discípulo dos Bokushi. Nash concorda em usar seu conhecimento interno do enigmático líder enquanto busca vingança contra o homem que tirou tudo dele, incluindo o amor de sua vida.

Direção: Brad Furman







"Eternidade"

Em uma vida após a morte onde as almas têm o prazo de uma semana para decidir como passar a eternidade, Joan (Elizabeth Olsen, conhecida mundialmente como a super-heroína da Marvel ‘Feiticeira Escarlate’) é confrontada com a difícil escolha entre o homem com quem ela passou a vida (Miles Teller, de "Whiplash: Em Busca da Perfeição", "Entre Montanhas") e seu primeiro amor (Callum Turner, de "Mestres do Ar", "Animais Fantásticos"), que morreu jovem e esperou a chegada dela por décadas. Joan tem que decidir o que vale mais: a eletricidade ardente da paixão juvenil avassaladora ou a devoção constante de décadas juntos?

Direção: David Freyne







"Foi Apenas Um Acidente"

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?

Direção: Jafar Panahi







EM CARTAZ



"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos







"Mãe Fora da Caixa"

Manu (Miá Mello) é uma mulher moderna e bem-sucedida, que gosta de manter tudo sob controle em sua vida organizada. Com a chegada da primeira filha, porém, ela percebe que a maternidade está longe de seguir qualquer plano - e que ser mãe exige abrir mão de certezas, manuais e cronogramas.

Direção: Manuh Fontes







"Wicked: Parte II"

Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive no exílio, enquanto Glinda (Ariana Grande) reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Direção: Jon M. Chu

"O Sobrevivente"

"O Sobrevivente" retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards (Glen Powell) encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar sua filha doente e tirar sua família da pobreza.

Direção: Edgar Wright







"Truque de Mestre - O 3º Ato"

Os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Direção: Ruben Fleischer







"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"Predador: Terras Selvagens"

"Predador: Terras Selvagens" se passa em um futuro distante em um planeta remoto, onde um jovem Predador, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável chamada Thia. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de perigos, enfrentando desafios mortais e buscando o adversário definitivo. A trama mistura ação, suspense e ficção científica, explorando a luta pela sobrevivência e o confronto entre espécies em um cenário hostil.

Direção: Dan Trachtenberg

"Honey, Não!"

A detetive particular Honey O'Donahue (Margaret Qualley) investiga mortes suspeitas em Bakersfield, Califórnia, aparentemente conectadas a comunidade religiosa liderada por reverendo egocêntrico.

Direção: Ethan Coen



"Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias"

No Recife, um grupo de jovens pesquisadores especializados em paranormalidade é contratado por um enigmático empresário para encontrar o lendário tesouro da Branca Dias. Ao mergulharem na rica história da cidade em busca de pistas sobre o misterioso artefato, eles se veem enredados em uma teia de assustadores segredos ocultos na capital pernambucana, colocando suas vidas em xeque enquanto tentam desvendar as assombrações que os cercam.

Direção: Adriano Portela





"Morra, Amor"

Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana. Aos poucos, começa a enfrentar sentimentos de isolamento e sofrimento psicológico. Com a saúde mental em declínio no período de pós-parto, a realidade vai levando o casamento a um território inquietante e imprevisível.

Direção: Lynne Ramsay



"A Própria Carne"

Durante a Guerra do Paraguai, três soldados desertores encontram uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro e uma moça. No entanto, o que parecia ser um refúgio seguro se revela um verdadeiro pesadelo quando o trio descobre que o local esconde segredos macabros.

Direção: Ian SBF



"O Rei da Feira"

Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.

Direção: Felipe Joffily



"Zuzubalândia"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



"Mauricio de Sousa: O Filme"

Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.

Direção: Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado



"Malês"

Uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Direção: Antonio Pitanga



"O Último Azul"

Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

Direção: Gabriel Mascaro



ESPECIAL



Festival de Cinema Francês do Brasil

Desta quinta-feira (27) até 10 de dezembro, o Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) exibe 20 filmes franceses em salas de cinema brasileiras. Em Pernambuco, as sessões ocorrem nas salas do Cinema da Fundação (Porto e Derby) e no Moviemax Rosa e Silva, no Recife, e no Cine Jardim, em Garanhuns.



"Un Poeta"

Ambientado em Medellín e filmado em 16 mm, o filme acompanha Óscar Restrepo, um escritor envelhecido e desiludido, cuja carreira nunca alcançou o reconhecimento sonhado. Afundado na solidão, no álcool e na frustração, ele encontra uma inesperada centelha de inspiração ao conhecer Yurlady, uma estudante talentosa que escreve poesia.

Direção: Simón Mesa Soto



"O Evangelho da Revolução"

O fervor revolucionário que varreu a América Latina no século XX deve muito à participação de milhões de cristãos que se engajaram em lutas políticas em nome de sua fé. Impulsionados pela teologia da libertação, eles pagaram um alto preço por abalar a relação tradicional entre Igreja e Poder. O filme explora as experiências de homens e mulheres que acreditaram ter testemunhado, na revolução, a chegada do Reino de Deus na Terra — e não no Céu.

Direção: François-Xavier Drouet



