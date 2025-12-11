"Jesus - A Luz do Mundo", "Traição Entre Amigas" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (11). No clima natalino, a animação "Jesus - A Luz do Mundo" revisita a história de Cristo através do olhar de uma criança.



"Natal Sangrento", clássico do terror de 1984 que apresenta uma versão macabra do Papai Noel, ganha um remake. Entre os destaques, estão também duas novas comédias brasileiras: "Traição Entre Amigas" e "Perfeitos Desconhecidos". Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 17 de dezembro:



PRÉ-ESTREIA



"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron







ESTREIA

"Natal Sangrento"

Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy (Rohan Campbell) cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos -- ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.

Direção: Mike P. Nelson







"Perfeitos Desconhecidos"

Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento. Alice, filha de Carla, propõe um jogo aparentemente inofensivo: ler em voz alta todas as mensagens que chegam nos celulares de cada um. O que se segue é uma cascata de revelações inesperadas e embaraçosas, expondo segredos que jamais deveriam ter visto a luz do dia. Baseado no sucesso internacional italiano "Perfetti Sconosciuti".

Direção: Júlia Jordão







"Jesus - A Luz do Mundo"

Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos, como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contada pelos olhos desse discípulo, ainda menino, esta emocionante animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

Direção: Tom Bancroft e John J. Schafer

"Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor"

Em uma noite fatídica, tudo parece dar certo para Connor — um jovem gentil e discreto — quando sua paixão de longa data — a elétrica e irreverente Olivia — os leva a um ménage à trois com uma doce e atraente estranha chamada Jenny. O encontro desencadeia um relacionamento entre Connor e Olivia, e o amor deles cresce rapidamente, a ponto de começarem a planejar uma vida juntos. Mas o romance deles logo é destruído quando Jenny reaparece em suas vidas, colocando os três em uma difícil e confusa jornada rumo à verdadeira responsabilidade e à maturidade.

Direção: Chad Hartigan







"Livros Restantes"

Cinco livros na estante é o que restou de todas as coisas que Ana Catarina teve que desapegar antes da mudança para Portugal. Com dedicatórias, cheiros e marcas, Ana não consegue doá-los e decide devolvê-los para quem a presenteou. Os reencontros, alguns passados 20 anos, mexem com sua memória, fazendo-a refletir sobre o passado para poder seguir em frente.

Direção: Marcia Paraiso







"Primeiro Encontro"

Uma jornada que mergulha os espectadores durante um primeiro encontro nas mentes de Piero e Lara, revelando onde seus egos internos colidem e os pensamentos ocultos e os conflitos internos que influenciam nossas escolhas são revelados.

Direção: Paolo Genovese







"Sorry, Baby"

Depois de um evento trágico, Agnes se vê sozinha enquanto todos continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido.

Direção: Eva Victor







"Memórias de Um Verão"

Após uma grande perda, Sophia, de 9 anos, passa o verão numa pequena ilha da Finlândia com a sua avó. Juntas, elas aprendem sobre o luto, a natureza e criam um laço profundo.

Direção: Charlie McDowell







"Sexa"

Sexa conta a história de Bárbara (Gloria Pires), uma mulher que acaba de fazer 60 anos e está apavorada com o fato de estar envelhecendo. Ela passa seus dias entre o trabalho como revisora de textos e as conversas debochadas e divertidas com sua melhor amiga e vizinha Cristina (Isabel Fillardis). Já algum tempo desapontada com sua vida amorosa, depois de algumas relações frustradas, Bárbara escolhe abandonar as esperanças de tentar encontrar um novo amor. Um encontro inesperado desperta uma reviravolta em sua vida quando ela conhece Davi (Thiago Martins), um viúvo 25 anos mais jovem. Bárbara, então, precisa tomar uma decisão: viver intensamente esse novo amor ou se curvar ao medo e aos julgamentos acerca da diferença de idade dos dois.

Direção: Gloria Pires







"O Coreto"

Tina busca formas de arrecadar dinheiro para publicar seu primeiro livro. Sua jornada a leva ao tradicional coreto da Praça Coronel Brasílio Fonseca, símbolo cultural da cidade, onde ela encontra inspiração e apoio. Ela descobre como a arte e a cultura local podem ser aliadas poderosas na concretização de seus sonhos.

Direção: André Corrêa







"Traição Entre Amigas"

Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.

Direção: Bruno Barreto







EM CARTAZ



"Five Nights At Freddy’s 2"

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) está passando por alguns problemas financeiros. O jovem encontra a solução para seus problemas ao ser contratado para trabalhar como o vigia noturno em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear's Pizza, que está atualmente desativado.

Direção: Emma Tammi







"Detetives do Prédio Azul 4 - O Fantástico Reino de Ondion"

Na nova aventura dos Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca encaram uma mega, hiper, super perigosa missão para encontrar Max, que sumiu misteriosamente. Em busca do amigo, eles vão parar no reino mágico de Ondion, um colorido mundo lúdico com duendes, floresta encantada, castelo e uma vila com barracas mágicas que vendem biscoitos que flutuam, pedra falante e frutas malabaristas. Depois de descobrir o paradeiro de Max, os três detetives ainda terão que enfrentar os vilões Rumorum e Juks para salvar todo o reino de Ondion de um grande mal.

Direção: Mauro Lima







"Soldado de Chumbo"

O Bokushi, que prega para centenas de veteranos que foram atraídos pela promessa de proteção e propósito sob seu comando. Depois de várias tentativas fracassadas de infiltração em sua fortaleza impenetrável, o agente militar Emmanuel Ashburn recruta Nash Cavanaugh, um ex-agente das forças especiais que já foi discípulo dos Bokushi. Nash concorda em usar seu conhecimento interno do enigmático líder enquanto busca vingança contra o homem que tirou tudo dele, incluindo o amor de sua vida.

Direção: Brad Furman







"Foi Apenas Um Acidente"

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?

Direção: Jafar Panahi







"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos







"Wicked: Parte II"

Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive no exílio, enquanto Glinda (Ariana Grande) reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Direção: Jon M. Chu





"Truque de Mestre - O 3º Ato"

Os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Direção: Ruben Fleischer







"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"Morra, Amor"

Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana. Aos poucos, começa a enfrentar sentimentos de isolamento e sofrimento psicológico. Com a saúde mental em declínio no período de pós-parto, a realidade vai levando o casamento a um território inquietante e imprevisível.

Direção: Lynne Ramsay



ESPECIAL



28ª Mostra Retrospectiva/Expectativa

A 28ª Mostra Retrospectiva/Expectativa chega ao Cinema da Fundação com sessões diárias nas salas Derby e Museu. De 11 a 18 de dezembro, a tradicional seleção de filmes reúne 60 produções audiovisuais, entre elas os sucessos de público ao longo do ano, curtas-metragens, videoclipes, lançamentos previstos para 2026, além da exibição de longas-metragens ainda inéditos no circuito cultural do Recife.



"Paris Opera Ballet - O Quebra-Nozes"

Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado — um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldados de brinquedo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora transformado em Príncipe, Clara enfrenta seus desejos e medos.

Direção: François Roussillon

"Harry Potter e o Cálice de Fogo" (Relançamento - 20º aniversário)

Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwarts e também de outras escolas de magia. Além disso a aparição da marca negra de Voldemort (Ralph Fiennes) ao término da Copa do Mundo de Quadribol põe a comunidade de bruxos em pânico, já que sinaliza que o temido bruxo está prestes a retornar.

Direção: Mike Newell

"Orgulho e Preconceito" (Relançamento)

Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação.

Direção: Joe Wright

"O Iluminado" (Relançamento)

Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.

Direção: Stanley Kubrick



Ghilbi Fest

Sete amados longas do Studio Ghibli retornam às salas de cinema a partir desta quinta-feira (11), no Festival Cinemark Replay! Cada dia dessa semana mágica trará um filme diferente para as telonas, nessa parceria entre a Sato Company e a rede de cinemas Cinemark.



Festival de Cinema Francês do Brasil

Desta quinta-feira (27) até 10 de dezembro, o Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) exibe 20 filmes franceses em salas de cinema brasileiras. Em Pernambuco, as sessões ocorrem nas salas do Cinema da Fundação (Porto e Derby) e no Moviemax Rosa e Silva, no Recife, e no Cine Jardim, em Garanhuns.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





