"Avatar: Fogo e Cinzas", "Asa Branca" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (11). O grande destaque da semana é "Avatar: Fogo e Cinzas", terceira parte da celebrada franquia de James Cameron.



"Asa Branca - A Voz da Arena" é a cinebiografia de Waldemar Ruy dos Santos, conhecido locutor de rodeios brasileiro, interpretado no filme por Felipe Simas. O público também pode conferir as pré-estreias de "Valor Sentimental" e "A Empregada". Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 17 de dezembro:



PRÉ-ESTREIA

"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

ESTREIA



"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron







"Asa Branca - A Voz da Arena"

Microfone sem fio, rock’n'roll e fogos de artifício: a extraordinária história do maior locutor de rodeios do Brasil: Asa Branca. A carreira meteórica do homem responsável por transformar uma festa do interior de São Paulo em um espetáculo nacional.

Direção: Guga Sander







"Nouvelle Vague"

Paris, 1959. Um realizador desconhecido, um produtor aventureiro, um orçamento irrisório, uma equipa minúscula, e o projeto louco de rodar um primeiro filme em 20 dias com um embrião de roteiro sobre um marginal em fuga e a sua namorada.

Direção: Richard Linklater







EM CARTAZ

"Natal Sangrento"

Traumatizado pelo assassinato brutal dos seus pais na véspera do Natal, Billy (Rohan Campbell) cresceu e se tornou um adulto determinado a executar sua vingança como um Papai Noel serial killer. Nada, nem ninguém poderia impedir seus planos -- ao menos, era o que ele achava. Tudo muda quando ele conhece uma jovem capaz de fazê-lo confrontar seu passado e questionar suas próprias escolhas.

Direção: Mike P. Nelson







"Perfeitos Desconhecidos"

Carla e Gabriel decidem fazer um churrasco para receber seus amigos na nova casa. O que eles não imaginam é que este encontro, inicialmente despretensioso, se tornará um hilário e desconcertante exercício de autoconhecimento. Alice, filha de Carla, propõe um jogo aparentemente inofensivo: ler em voz alta todas as mensagens que chegam nos celulares de cada um. O que se segue é uma cascata de revelações inesperadas e embaraçosas, expondo segredos que jamais deveriam ter visto a luz do dia. Baseado no sucesso internacional italiano "Perfetti Sconosciuti".

Direção: Júlia Jordão







"Jesus - A Luz do Mundo"

Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos, como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contada pelos olhos desse discípulo, ainda menino, esta emocionante animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

Direção: Tom Bancroft e John J. Schafer





"Primeiro Encontro"

Uma jornada que mergulha os espectadores durante um primeiro encontro nas mentes de Piero e Lara, revelando onde seus egos internos colidem e os pensamentos ocultos e os conflitos internos que influenciam nossas escolhas são revelados.

Direção: Paolo Genovese







"Memórias de Um Verão"

Após uma grande perda, Sophia, de 9 anos, passa o verão numa pequena ilha da Finlândia com a sua avó. Juntas, elas aprendem sobre o luto, a natureza e criam um laço profundo.

Direção: Charlie McDowell







"Sexa"

Sexa conta a história de Bárbara (Gloria Pires), uma mulher que acaba de fazer 60 anos e está apavorada com o fato de estar envelhecendo. Ela passa seus dias entre o trabalho como revisora de textos e as conversas debochadas e divertidas com sua melhor amiga e vizinha Cristina (Isabel Fillardis). Já algum tempo desapontada com sua vida amorosa, depois de algumas relações frustradas, Bárbara escolhe abandonar as esperanças de tentar encontrar um novo amor. Um encontro inesperado desperta uma reviravolta em sua vida quando ela conhece Davi (Thiago Martins), um viúvo 25 anos mais jovem. Bárbara, então, precisa tomar uma decisão: viver intensamente esse novo amor ou se curvar ao medo e aos julgamentos acerca da diferença de idade dos dois.

Direção: Gloria Pires







"Traição Entre Amigas"

Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.

Direção: Bruno Barreto







"Five Nights At Freddy’s 2"

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) está passando por alguns problemas financeiros. O jovem encontra a solução para seus problemas ao ser contratado para trabalhar como o vigia noturno em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear's Pizza, que está atualmente desativado.

Direção: Emma Tammi







"Detetives do Prédio Azul 4 - O Fantástico Reino de Ondion"

Na nova aventura dos Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca encaram uma mega, hiper, super perigosa missão para encontrar Max, que sumiu misteriosamente. Em busca do amigo, eles vão parar no reino mágico de Ondion, um colorido mundo lúdico com duendes, floresta encantada, castelo e uma vila com barracas mágicas que vendem biscoitos que flutuam, pedra falante e frutas malabaristas. Depois de descobrir o paradeiro de Max, os três detetives ainda terão que enfrentar os vilões Rumorum e Juks para salvar todo o reino de Ondion de um grande mal.

Direção: Mauro Lima







"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos







"Wicked: Parte II"

Demonizada como a Bruxa Má do Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) vive no exílio, enquanto Glinda (Ariana Grande) reside na Cidade Esmeralda. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a Bruxa Má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz, para o bem.

Direção: Jon M. Chu





"Truque de Mestre - O 3º Ato"

Os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Direção: Ruben Fleischer







"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







ESPECIAL



28ª Mostra Retrospectiva/Expectativa

A 28ª Mostra Retrospectiva/Expectativa chega ao Cinema da Fundação com sessões diárias nas salas Derby e Museu. De 11 a 18 de dezembro, a tradicional seleção de filmes reúne 60 produções audiovisuais, entre elas os sucessos de público ao longo do ano, curtas-metragens, videoclipes, lançamentos previstos para 2026, além da exibição de longas-metragens ainda inéditos no circuito cultural do Recife.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





Veja também