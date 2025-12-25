"Anaconda", "Bob Esponja", "Valor Sentimental" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (25). Na última semana de 2025, o grande destaque é "Anaconda", comédia que reiventa a franquia de terror, com o brasileiro Selton Mello no elenco.



A animação "Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada" é uma das promessas para animar as férias das crianças. O público infantil também conta com a estreia de "Tainá e os Guardiões da Amazônia". Já "Valor Sentimental" prepara o público para a disputa do Oscar. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 31 de dezembro:



ESTREIA

"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Anaconda"

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: o “clássico” cinematográfico “Anaconda”. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona a finalmente realizar esse sonho, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens. Mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda gigante de verdade aparece, transformando o set de filmagem comicamente caótico em uma situação mortal. O filme que eles estão morrendo de vontade de fazer pode muito bem acabar matando eles...

Direção: Tom Gormican







"Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada"

No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.

Direção: Derek Drymon







"Tainá e os Guardiões da Amazônia"

Nessa nova e inesquecível aventura, Tainá irá treinar, junto com a ancestral e sábia Mestra Aí, para se tornar a Guardiã da Amazônia, mas, ao perder a Flecha Azul, colocará seu futuro em risco. Enquanto tenta recuperar a Flecha Azul, Tainá vai conhecer seus amigos inseparáveis: Catu, Pepe e Suri. Juntos, eles se tornarão os “Guardiões da Amazônia”. Tão diferentes uns dos outros, terão que aprender a vencer as diferenças e a valorizar a amizade para cumprir a missão: encontrar a Flecha Azul e impedir que um grande mal queime a floresta e destrua toda a Amazônia.

Direção: Alê Camargo e Jordan Nugem







EM CARTAZ



"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron







"Nouvelle Vague"

Paris, 1959. Um realizador desconhecido, um produtor aventureiro, um orçamento irrisório, uma equipa minúscula, e o projeto louco de rodar um primeiro filme em 20 dias com um embrião de roteiro sobre um marginal em fuga e a sua namorada.

Direção: Richard Linklater







"Jesus - A Luz do Mundo"

Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos, como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contada pelos olhos desse discípulo, ainda menino, esta emocionante animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

Direção: Tom Bancroft e John J. Schafer





"Five Nights At Freddy’s 2"

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) está passando por alguns problemas financeiros. O jovem encontra a solução para seus problemas ao ser contratado para trabalhar como o vigia noturno em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear's Pizza, que está atualmente desativado.

Direção: Emma Tammi







"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos







"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho







ESPECIAL



"#RunSeokJin_Ep.Tour The Movie"

Começando por Goyang e seguindo pelo Japão, América do Norte e Europa, Jin embarca em uma jornada para se conectar com seu amado ARMY em sua primeira turnê solo para os fãs. Viva essa experiência única com a música e as performances de Jin em seu show de 9 de Agosto em Amsterdã, com faixas de seu segundo álbum solo, “Echo”, além de músicas de seu álbum de estreia solo, “Happy”, transmitido ao vivo nas telonas de cinema!

Direção: Hybe & Bighit Music



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)





