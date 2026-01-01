"Jovens Mães", "A Empregada" e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (1º). O ano de 2026 começa com o lançamento no Brasil de "Jovens Mães", filme dos irmãos Dardenne que ganhou prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes.



"A Empregada", thriller com Sydney Sweeney, estreia oficialmente, após duas semanas de sessões antecipadas. Outro lançamento internacional é "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria", que esteve em festivais com o de Sundance e o de Berlim. Confira o que pode ser visto nos cinemas de Pernambuco até 7 de janeiro:



ESTREIA



"Jovens Mães"

Cinco jovens mulheres — Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma — vivem juntas em um abrigo para mães adolescentes na região de Liège, Bélgica. Cada uma enfrenta, à sua maneira, as consequências de uma maternidade precoce, tentando cuidar de seus filhos enquanto encaram o peso de suas próprias ausências e feridas. Jovens Mães é um retrato delicado e contundente da maternidade como território de vulnerabilidade e resistência, marcado por dilemas éticos, sociais e afetivos.

Direção: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne







"Eu, Que Te Amei"

Simone Signoret (Marina Foïs) e Yves Montand (Roschdy Zem) eram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso do marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que se seguiram, Signoret sempre recusou o papel de vítima.

Direção: Diane Kurys

"Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda (Rose Byrne) tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta.

Direção: Mary Bronstein







"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

EM CARTAZ

"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







"Anaconda"

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: o “clássico” cinematográfico “Anaconda”. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona a finalmente realizar esse sonho, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens. Mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda gigante de verdade aparece, transformando o set de filmagem comicamente caótico em uma situação mortal. O filme que eles estão morrendo de vontade de fazer pode muito bem acabar matando eles...

Direção: Tom Gormican







"Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada"

No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.

Direção: Derek Drymon







"Tainá e os Guardiões da Amazônia"

Nessa nova e inesquecível aventura, Tainá irá treinar, junto com a ancestral e sábia Mestra Aí, para se tornar a Guardiã da Amazônia, mas, ao perder a Flecha Azul, colocará seu futuro em risco. Enquanto tenta recuperar a Flecha Azul, Tainá vai conhecer seus amigos inseparáveis: Catu, Pepe e Suri. Juntos, eles se tornarão os “Guardiões da Amazônia”. Tão diferentes uns dos outros, terão que aprender a vencer as diferenças e a valorizar a amizade para cumprir a missão: encontrar a Flecha Azul e impedir que um grande mal queime a floresta e destrua toda a Amazônia.

Direção: Alê Camargo e Jordan Nugem







"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron







"Jesus - A Luz do Mundo"

Quando um jovem chamado João busca ajuda para pagar os impostos de sua família, ele encontra um homem que mudará sua vida: Jesus. Acompanhado por outros discípulos, como Pedro e Tiago, João viverá uma aventura que marcará a história para sempre. Contada pelos olhos desse discípulo, ainda menino, esta emocionante animação percorre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

Direção: Tom Bancroft e John J. Schafer





"Five Nights At Freddy’s 2"

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) está passando por alguns problemas financeiros. O jovem encontra a solução para seus problemas ao ser contratado para trabalhar como o vigia noturno em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear's Pizza, que está atualmente desativado.

Direção: Emma Tammi







"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard







"Bugonia"

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

Direção: Yorgos Lanthimos









