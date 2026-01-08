A- A+

CINEMA "Tom e Jerry: Uma Aventura no Cinema", "Agentes Muito Especiais" e mais: confira os filmes em cartaz "Família de Aluguel", com Brendan Fraser, e o egípcio "Águias da República" também estão entre as estreias

Na segunda semana de 2026, tem estreias em animação, filme nacional, drama, além de algumas pré-estreias, a partir desta quinta (8). O destaque vai para a animação “Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu”, com o gato e o rato mais famosos da história.

Com ideia original de Paulo Gustavo, também entra em cartaz a comédia nacional “Agentes Muito Especiais”, com os atores Marcus Majella e Pedroca Monteiro interpretando uma dupla de agentes de polícia que se infiltram numa penitenciária para tentar desbancar uma perigosa quadrilha.

Outro destaque é “Família de Aluguel’, com o premiado Brendan Fraser que faz um ator que consegue um emprego inusitado em uma agência de ‘famílias de aluguel’ em Tóquio. Já “Águias da República” acompanha o adorado e famoso ator egípcio George El-Nabawi que, da noite para o dia, cai em desgraça com as autoridades do país.

Confira, a seguir, o que estará em cartaz nos cinemas pernambucanos nesta semana de 8 a 14 de janeiro:



ESTREIA



"Tom e Jerry: Uma Aventura no Museu"

A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar um jeito de voltar para casa antes que seja tarde.

Direção: Gang Zhang





"Agentes Muitos Especiais"

Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Encarando percalços, perigos e aventuras, os dois se infiltram numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.

Direção: Pedro Antonio

"Família de Aluguel"

Um ator americano em Tóquio, em busca de um propósito na vida, consegue um emprego incomum: trabalhar para uma agência japonesa de "famílias de aluguel" interpretando papéis de estranhos. À medida que ele se imerge nos mundos de seus clientes, começa a formar laços genuínos que borram as linhas entre a performance e a realidade. Confrontando as complexidades morais de seu trabalho, ele redescobre propósito, pertencimento e a beleza silenciosa da conexão humana.

Direção: Hikari

"Águias da República"

George Fahmy, o ator mais adorado do Egito, é forçado a aceitar um papel em um filme encomendado pelas mais altas autoridades do país. Ele se vê mergulhado no círculo restrito do poder e, como uma mariposa atraída pela luz, inicia um caso com a misteriosa esposa do general que supervisiona a produção.

Direção: Tarik Saleh

PRÉ-ESTREIA



"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Agnes, esposa de William Shakespeare, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet.

Direção: Chloé Zhao

"Marty Supreme"

Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.

Direção: Josh Safdie





"Ato Noturno"

Um ator ambicioso e um político em ascensão vivem um caso em sigilo e, juntos, descobrem ter fetiche por sexo em lugares públicos. À medida que se aproximam da fama, mais intenso se torna o desejo de se colocarem em risco.

Direção: De Filipe Matzembacher, Marcio Reolon





EM CARTAZ

"Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada"

No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.

Direção: Derek Drymon

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Anaconda"

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: o “clássico” cinematográfico “Anaconda”. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona a finalmente realizar esse sonho, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens. Mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda gigante de verdade aparece, transformando o set de filmagem comicamente caótico em uma situação mortal. O filme que eles estão morrendo de vontade de fazer pode muito bem acabar matando eles...

Direção: Tom Gormican

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"Tainá e os Guardiões da Amazônia"

Nessa nova e inesquecível aventura, Tainá irá treinar, junto com a ancestral e sábia Mestra Aí, para se tornar a Guardiã da Amazônia, mas, ao perder a Flecha Azul, colocará seu futuro em risco. Enquanto tenta recuperar a Flecha Azul, Tainá vai conhecer seus amigos inseparáveis: Catu, Pepe e Suri. Juntos, eles se tornarão os “Guardiões da Amazônia”. Tão diferentes uns dos outros, terão que aprender a vencer as diferenças e a valorizar a amizade para cumprir a missão: encontrar a Flecha Azul e impedir que um grande mal queime a floresta e destrua toda a Amazônia.

Direção: Alê Camargo e Jordan Nugem

"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier

"Se eu tivesse pernas eu te chutaria"

Linda (Rose Byrne), uma psicóloga à beira do colapso, lidando com a filha doente, um marido ausente, o teto desabando e um terapeuta hostil, sendo forçada a morar num motel, enquanto tenta resolver o caos literal e metafórico em sua vida, explorando a maternidade exaustiva e o isolamento.

Direção: Mary Bronstein

"Nouvelle Vague"

Paris, 1959. Um realizador desconhecido, um produtor aventureiro, um orçamento irrisório, uma equipa minúscula, e o projeto louco de rodar um primeiro filme em 20 dias com um embrião de roteiro sobre um marginal em fuga e a sua namorada.

Direção: Richard Linklater

"Eu, que te amei"

Simone Signoret e Yves Montand eram o casal mais famoso de seu tempo. Assombrada pelo caso do marido com Marilyn Monroe e ferida por todos os que se seguiram, Signoret sempre recusou o papel de vítima.

Direção: Diane Kurys

"Jovens Mães"

Cinco jovens mulheres — Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma — vivem juntas em um abrigo para mães adolescentes na região de Liège, Bélgica. Cada uma enfrenta, à sua maneira, as consequências de uma maternidade precoce, tentando cuidar de seus filhos enquanto encaram o peso de suas próprias ausências e feridas. Jovens Mães é um retrato delicado e contundente da maternidade como território de vulnerabilidade e resistência, marcado por dilemas éticos, sociais e afetivos.

Direção: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

"Lumière! A Aventura Continua"

Nesta sequência de Lumière! A Aventura Começa, Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, revela outros cem filmes dos irmãos Lumière, todos impecavelmente restaurados, e também busca explorar mais profundamente a história da invenção do cinema. Este novo longa-metragem, após o grande sucesso e lançamento mundial de seu antecessor, confirmará ao público que as raízes das maiores e mais belas obras da história do cinema estão em suas origens.

Direção: Thierry Frémaux

"Foi Apenas um Acidente"

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?

Direção: Jafar Panahi

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho

