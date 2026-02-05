A- A+

CINEMA "(Des)controle", "O Som da Morte" e mais: confira os filmes em cartaz na semana "Destruição Final 2" e "Stray Kids: The Dominate Experience" também estão entre as estreias da semana

A primeira Semana do Cinema de 2026 começa nesta quinta-feira (5). A campanha promocional, que inclui salas de cinema de todo o Brasil, chega com estreias que transitam entre terror, drama familiar e aventura pós-apocalíptica.

Representando o cinema nacional, um dos destaques é "(Des)controle", dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm. No longa-metragem, Carolina Dieckmann intepreta uma escritora que precisa lidar com o alcoolismo em sua vida.



"O Som da Morte", terror dirigido por Corin Hardy ("A Freira"), promete provocar alguns sustos com a história de jovens que sofrem consequências mortais causadas por um artefato antigo.



Também estreiam nesta semana "Destruição Final 2", com a brasileira Morena Baccarin no elenco, e o filme-concerto "Stray Kids: The Dominate Experience", para os fãs de k-pop.

Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 11 de fevereiro nos cinemas de Pernambuco.

ESTREIA



"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm

"Destruição Final 2"

No rescaldo de um impacto de cometa que dizimou a maior parte do planeta, a família Garrity deve deixar a segurança do seu bunker na Groenlândia para atravessar um mundo em ruínas em busca de um novo lar.

Direção: Ric Roman Waugh

"O Som da Morte"

Um grupo de estudantes de ensino médio marginalizados encontra por acaso um objeto amaldiçoado: um antigo apito da morte asteca. Eles descobrem que, ao soprar o objeto, o som aterrorizante que ele emite convoca suas mortes futuras para caçá-los.

Direção: Corin Hardy

"Stray Kids: The Dominate Experience"

Com a participação do fenômeno global do K-pop Stray Kids e uma performance ao vivo de sua turnê mundial recordista, além de imagens exclusivas dos bastidores e entrevistas intimistas com o grupo, Stray Kids: The dominATE Experience é um épico filme-concerto que oferece aos fãs tanto um espetáculo em primeira fila quanto um acesso único à sua banda favorita.

Direção: Paul Dugdale e Farah X







"Dois Procuradores"

União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detentos acusados injustamente pelo regime são queimadas. No entanto, uma delas chega ao seu destino, na mesa do promotor local recém-nomeado, Alexander Kornev.

Direção: Zwei Staatsanwälte







"Me Ame com Ternura"

No fim de um verão, Clémence decide abrir seu coração ao ex-marido e revela que está vivendo novos amores, agora com mulheres. Em resposta, ele a pune de forma cruel, tomando a guarda do filho e passando a impedir qualquer contato entre os dois. Diante dessa ruptura, Clémence precisa encontrar forças para se reinventar, lutando não apenas pelo papel de mãe, mas também pelo direito de ser quem é: uma mulher livre, em busca de amor e de si mesma.

Direção: Anna Cazenave Cambet





EM CARTAZ

"A Voz de Hind Hajab"

Voluntários do Crescente Vermelho — organização humanitária ligada à Cruz Vermelha na Palestina — tentam de todas as formas resgatar Hind Rajab, uma menina de 6 anos que se encontra sozinha após seus familiares morrerem dentro do carro em que tentavam fugir de Gaza, atingido por forças israelenses.

Direção: Kaouther Ben Hania

"O Primata"

A universitária Lucy vai passar férias em casa com a família e aproveita a ausência do pai para organizar uma festa na piscina. Durante o evento, seu chimpanzé de estimação surge irreconhecível e agressivo, contaminado com raiva, forçando o grupo a buscar algum jeito de escapar da fúria do animal.

Direção: Johannes Roberts

"Song Sung Blue: Um Sonho A Dois"

O filme acompanha a jornada de um casal azarado de Milwaukee, Mike (Hugh Jackman) e Claire Sardina (Kate Hudson). Mike Sardina era um imitador do cantor Don Ho quando, numa feira estadual, conhece Claire enquanto ela sobe no palco para se apresentar como Patsy Cline. Ambos músicos com aspirações grandiosas, a dupla acaba se tornando um ícone local quando formam uma banda de tributo a Neil Diamond, uma decisão que muda por completo a vida dos dois artistas. Nessa jornada musical, o casal experimenta o sucesso e a desilusão.

Direção: Craig Brewer

"Socorro!"

Socorro! conta a história de Linda Liddle, executiva de uma firma de consultoria que conta os dias para receber uma prometida promoção a vice-presidente. Porém, o novo cargo é tirado dela por Bradley Preston, filho do antigo presidente, que assume o comando da empresa após a morte do pai. A tensa relação entre os dois é levada ao limite durante uma viagem a trabalho interrompida brutalmente por um acidente aéreo que deixa a dupla naufragada em uma ilha deserta. Enquanto aguardam resgate, eles precisam unir forças para sobreviver aos perigos trazidos pelo local – e por eles mesmos.

Direção: Sam Raimi

"Alerta Apocalipse"

Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece.

Direção: Jonny Campbell

"A Única Saída"

Demitido abruptamente após 25 anos na mesma empresa, um homem desesperado chega a extremos para eliminar a concorrência pelo emprego que deseja.

Direção: Park Chan-Wook

"Marty Supreme"

Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.

Direção: Josh Safdie





"Justiça Artificial'

Em um futuro próximo, um detetive (Chris Pratt) está sendo julgado, acusado de assassinar sua esposa. Ele tem 90 minutos para provar sua inocência à avançada justiça de Inteligência Artificial (Rebecca Ferguson) que ele mesmo ajudou a implementar, antes que ela determine seu destino.

Direção: Timur Bekmambetov

"Davi, Nasce um Rei"

Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.

Direção: Brent Dawes e Phil Cunningham

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"Uma Batalha Após a Outra"

Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.

Direção: Paul Thomas Anderson

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"Tom e Jerry: Uma Aventura no Museu"

A dupla mais famosa do mundo está de volta! Tom & Jerry se envolvem em mais uma de suas aventuras quando, durante uma perseguição dentro de um museu, eles encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar um jeito de voltar para casa antes que seja tarde.

Direção: Gang Zhang





"Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada"

No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.

Direção: Derek Drymon

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier

"Se eu tivesse pernas eu te chutaria"

Linda (Rose Byrne), uma psicóloga à beira do colapso, lidando com a filha doente, um marido ausente, o teto desabando e um terapeuta hostil, sendo forçada a morar num motel, enquanto tenta resolver o caos literal e metafórico em sua vida, explorando a maternidade exaustiva e o isolamento.

Direção: Mary Bronstein

"Foi Apenas um Acidente"

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?

Direção: Jafar Panahi

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Veja também