CINEMA "O Morro dos Ventos Uivantes", "Um Cabra Bom de Bola" e mais: confira os filmes em cartaz na semana "Caminhos do Crime" e "Você só Precisa Matar" também estão entre as estreias da semana

Na semana que recebe o Carnaval, estreias internacionais fazem a festa nos cinemas brasileiros. As opções de filmes que entram em cartaz vão desde a animação infantil até o romance ardente.

Um dos destaques é "O Morro dos Ventos Uivantes", que apresenta um novo olhar para o clássico literário de Emily Brontë. Com direção de Emerald Fennel, o filme traz Margot Robbie e Jacob Elordi na pele do casal Catherine e Heathcliff.

Para as crianças, a animação "Um Cabra Bom de Bola" apresenta um mundo habitado apenas por animais. Na trama, uma pequena cabra precisa provar seu valor ao se juntar a um time de roarball, esporte dominado por bichos de grande porte.



Com grandes nomes de Hollywood na equipe, "Caminhos do Crime" é um suspense policial sobre um ladrão de joias em busca de realizar seu último grande roubo. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan estão no elenco.



Também estreiam nesta semana o anime japonês "Você só Precisa Matar" e o terror "Rob1n: Inteligência Assassina". Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 18 de fevereiro nos cinemas de Pernambuco.

ESTREIA



"Um Cabra Bom de Bola"

A história acompanha Zeca Brito, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar berrobol – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Zeca não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Zeca está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"

Direção: Tyree Dillihay

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Nova versão do clássico literário de Emily Brontë, o filme apresenta uma história marcada por paixão arrebatadora, desejo intenso e relações dominadas pela obsessão. O casal principal, Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), tem suas vidas entrelaçadas de uma forma tão profunda quanto destrutiva.

Direção: Emerald Fennell

"Caminhos do Crime"

Uma série de roubos de joias de alto nível na Pacific Coast Highway permanece sem solução há anos, principalmente porque o criminoso segue um código rígido que ele chama de "Crime 101". A polícia atribui os roubos a cartéis colombianos, mas a intuição do detetive Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) diz que é obra de apenas um homem. Agora, o ladrão solitário de joias está em busca daquele lendário golpe final, e Lou quebra todas as regras do Crime 101.

Direção: Bart Layton

"Você só Precisa Matar"

Num futuro próximo, a humanidade enfrenta a extinção. A flor alienígena Darol irrompe no Japão e libera os Mímicos, criaturas monstruosas que devastam tudo. Em combate, Rita morre, mas desperta no início do mesmo dia, presa num ciclo temporal implacável. Ao conhecer Keiji, ela luta, aprende e tenta quebrar o loop para salvar o futuro.

Direção: Ken'ichirô Akimoto

"Rob1n: Inteligência Assassina"

Um especialista em robótica canaliza a dor de perder seu filho para a construção de Robin, uma boneca robótica totalmente funcional. Uma série de eventos horríveis deixa claro que Robin faz o que for preciso para ter seu criador só para si.

Direção: Lawrence Fowler







EM CARTAZ



"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm

"Destruição Final 2"

No rescaldo de um impacto de cometa que dizimou a maior parte do planeta, a família Garrity deve deixar a segurança do seu bunker na Groenlândia para atravessar um mundo em ruínas em busca de um novo lar.

Direção: Ric Roman Waugh

"O Som da Morte"

Um grupo de estudantes de ensino médio marginalizados encontra por acaso um objeto amaldiçoado: um antigo apito da morte asteca. Eles descobrem que, ao soprar o objeto, o som aterrorizante que ele emite convoca suas mortes futuras para caçá-los.

Direção: Corin Hardy

"Stray Kids: The Dominate Experience"

Com a participação do fenômeno global do K-pop Stray Kids e uma performance ao vivo de sua turnê mundial recordista, além de imagens exclusivas dos bastidores e entrevistas intimistas com o grupo, Stray Kids: The dominATE Experience é um épico filme-concerto que oferece aos fãs tanto um espetáculo em primeira fila quanto um acesso único à sua banda favorita.

Direção: Paul Dugdale e Farah X







"O Primata"

A universitária Lucy vai passar férias em casa com a família e aproveita a ausência do pai para organizar uma festa na piscina. Durante o evento, seu chimpanzé de estimação surge irreconhecível e agressivo, contaminado com raiva, forçando o grupo a buscar algum jeito de escapar da fúria do animal.

Direção: Johannes Roberts

"Socorro!"

Socorro! conta a história de Linda Liddle, executiva de uma firma de consultoria que conta os dias para receber uma prometida promoção a vice-presidente. Porém, o novo cargo é tirado dela por Bradley Preston, filho do antigo presidente, que assume o comando da empresa após a morte do pai. A tensa relação entre os dois é levada ao limite durante uma viagem a trabalho interrompida brutalmente por um acidente aéreo que deixa a dupla naufragada em uma ilha deserta. Enquanto aguardam resgate, eles precisam unir forças para sobreviver aos perigos trazidos pelo local – e por eles mesmos.

Direção: Sam Raimi

"Alerta Apocalipse"

Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece.

Direção: Jonny Campbell

"Marty Supreme"

Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.

Direção: Josh Safdie





"Davi, Nasce um Rei"

Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.

Direção: Brent Dawes e Phil Cunningham

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho



