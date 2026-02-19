A- A+

CINEMA "Para Sempre Medo", "Isso Ainda Está de Pé?" e mais: confira os filmes em cartaz na semana "Anêmona" e "O Frio da Morte" também estão entre as estreias da semana

O Carnaval já acabou, mas o bloco das "estreias de cinema" segue fazendo a diversão do público. Nesta semana, entram em cartaz filmes que falam sobre transformações nos relacionamentos, traumas do passado e perdas.

"Isso Ainda Está de Pé?", filme dirigido por Bradley Cooper, acompanha o processo de separação de um casal, enquanto o ex-marido inicia uma carreira como comediante. Outro destaque é o drama "Anêmona", retorno do ator Daniel Day-Lewis ao cinema, agora dirigido por seu filho, Ronan Day-Lewis.

Tatiana Maslany protagoniza o terror "Para Sempre Medo", atormentada por forças sombrias em uma cabana isolada. Já em "O Frio da Morte", Emma Thompson é a única esperança de uma jovem feita réfem por um casal assassino.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 25 de fevereiro nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Pânico 7"

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge na pacífica cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios se tornam realidade quando sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger sua família, Sidney terá que confrontar os horrores do seu passado para colocar um fim ao massacre de uma vez por todas.

Direção: Kevin Williamson

ESTREIA



"Para Sempre Medo"

O casal Liz (Tatiana Maslany) e Malcolm (Rossif Sutherland), que decide fazer uma viagem especial para celebrar seu relacionamento. Contudo, quando um imprevisto obriga Malcolm a voltar às pressas para a cidade, a solidão e o abandono revelam ser os menores problemas de Liz. De repente, ela passa a ser atormentada por uma força oculta e segredos sombrios, que colocam em xeque sua confiança no seu amado e na sua própria noção de realidade.

Direção: Osgood Perkins

"Isso Ainda Está de Pé?"

Enquanto seu casamento se desmorona silenciosamente, Alex (Will Arnett) enfrenta a meia-idade e um iminente divórcio, buscando um novo propósito no cenário da comédia de Nova York, enquanto Tess (Laura Dern) reflete sobre os sacrifícios que fez pela família, obrigando-os a lidar com a coparentalidade, a redefinir suas identidades e a considerar que o amor pode assumir novas formas.

Direção: Bradley Cooper

"Anêmona"

Uma crise familiar força Jem (Sean Bean) a procurar Ray (Daniel Day-Lews) e pedir que ele revisite alguns dos momentos mais angustiantes de sua vida. Na cabana primitiva em que Ray vive, escondida nas profundezas das florestas do norte da Inglaterra, os irmãos enfrentam os fantasmas do passado, ressentimentos profundos, rancores quase esquecidos e tragédias não contadas.

Direção: Ronan Day-Lewis

"O Frio da Morte"

Barb (Emma Thompson) é a dona de uma loja de artigos de pesca e acaba de perder o marido. Em luto, a viúva perde numa viagem sozinha até o Lago Hilda, no remoto norte de Minnesota, para espalhar as cinzas do esposo no local onde passaram as primeiras férias juntos. Durante a peregrinação, porém, ela é atingida por uma nevasca e se perde pelas estradas tomadas de neve perto do lago. Ao parar em busca de ajuda numa cabana isolada na floresta, Barb descobre que uma jovem chamada Leah está sendo mantida em cativeiro por um casal. Estando horas de viagem da cidade mais próxima e sem serviço telefônico, Barb percebe que ela é a única esperança da garota.

Direção: Brian Kirk







"Yes"

Um músico de jazz e sua esposa bailarina, Jasmine, oferecem seus talentos artísticos para ajudar sua nação. O músico recebe a tarefa de compor um novo hino nacional.

Direção: Nadav Lapid

"Sonhos de Trem"

Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

Direção: Clint Bentley

"The Moment"

Uma estrela pop em ascensão (Charli xcx) enfrenta as complexidades da fama e da pressão da indústria enquanto se prepara para sua estreia em turnê em arenas.

Direção: Aidan Zamiri







EM CARTAZ



"Um Cabra Bom de Bola"

A história acompanha Zeca Brito, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar berrobol – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Zeca não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Zeca está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"

Direção: Tyree Dillihay

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Nova versão do clássico literário de Emily Brontë, o filme apresenta uma história marcada por paixão arrebatadora, desejo intenso e relações dominadas pela obsessão. O casal principal, Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), tem suas vidas entrelaçadas de uma forma tão profunda quanto destrutiva.

Direção: Emerald Fennell

"Caminhos do Crime"

Uma série de roubos de joias de alto nível na Pacific Coast Highway permanece sem solução há anos, principalmente porque o criminoso segue um código rígido que ele chama de "Crime 101". A polícia atribui os roubos a cartéis colombianos, mas a intuição do detetive Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) diz que é obra de apenas um homem. Agora, o ladrão solitário de joias está em busca daquele lendário golpe final, e Lou quebra todas as regras do Crime 101.

Direção: Bart Layton





"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm

"Destruição Final 2"

No rescaldo de um impacto de cometa que dizimou a maior parte do planeta, a família Garrity deve deixar a segurança do seu bunker na Groenlândia para atravessar um mundo em ruínas em busca de um novo lar.

Direção: Ric Roman Waugh

"O Som da Morte"

Um grupo de estudantes de ensino médio marginalizados encontra por acaso um objeto amaldiçoado: um antigo apito da morte asteca. Eles descobrem que, ao soprar o objeto, o som aterrorizante que ele emite convoca suas mortes futuras para caçá-los.

Direção: Corin Hardy





"Alerta Apocalipse"

Quando um fungo altamente perigoso escapa de um laboratório secreto, Robert Quinn (Liam Neeson), um ex-agente de bioterrorismo que só queria curtir a aposentadoria em paz, é chamado de volta à ação. Ao lado de Travis (Joe Keery) e Naomi (Georgina Campbell), dois jovens funcionários que definitivamente não ganham o suficiente para isso, ele precisa enfrentar uma ameaça invisível e fora de controle. Em uma corrida contra o tempo, o trio descobre que salvar o mundo dá muito mais trabalho do que parece.

Direção: Jonny Campbell

"Marty Supreme"

Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.

Direção: Josh Safdie





"Davi, Nasce um Rei"

Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.

Direção: Brent Dawes e Phil Cunningham

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho

"Dois Procuradores"

União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detentos acusados injustamente pelo regime são queimadas. No entanto, uma delas chega ao seu destino, na mesa do promotor local recém-nomeado, Alexander Kornev.

Direção: Sergei Loznitsa







"A Voz de Hind Rajab"

Voluntários do Crescente Vermelho - organização humanitária ligada à Cruz Vermelha na Palestina - tentam de todas as formas resgatar Hind Rajab, uma menina de 6 anos que se encontra sozinha após seus familiares morrerem dentro do carro em que tentavam fugir de Gaza, atingido por forças israelenses.

Direção: Kaouther Ben Hania







"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







"Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta.

Direção: Mary Bronstein







"Foi Apenas um Acidente"

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?

Direção: Jafar Panahi







ESPECIAL



Ghibli Fest

A segunda parte do Ghibli Fest 2026 estreia em 19 de fevereiro de 2026 e traz ao público brasileiro uma nova leva de exibições especiais do acervo do Studio Ghibli, organizada pela distribuidora Sato Company. Nesta etapa serão exibidos 14 longas-metragens, sendo sete títulos inéditos.



"Ice" - Cineclube da Fundação

Um grupo revolucionário clandestino luta contra conflitos internos para realizar ataques de guerrilha urbana contra um regime fascista fictício nos Estados Unidos.

Direção: Robert Kramer



