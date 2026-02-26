A- A+

Animações, filme de terror e indicados ao Oscar estão entre as estreias nos cinemas brasileiros desta semana. Os filmes que entram em cartaz nas salas do País prometem despertar medo, risos e emoção.

Revivendo uma das mais famosas franquisas de horror, "Pânico 7" retoma o protagonismo de Sidney Prescott (Nave Campbell), que precisa lidar com os fantasmas do passado. Outra novidade é "Manual Prático da Vingança Lucrativa", thriller que apresenta Glen Powell na pele de um homem que faz tudo para recuperar sua herança.

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, "Sirāt" leva as paisagens áridas do sul de Marrocos para a tela. Já "Arco", que concorre na categoria de Melhor Animação, conta com uma estética colorida e uma mensagem esperançosa.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 25 de fevereiro nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Cara de Um, Focinho de Outro"

Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.

Direção: Daniel Chong







ESTREIA



"Pânico 7"

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge na pacífica cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios se tornam realidade quando sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger sua família, Sidney terá que confrontar os horrores do seu passado para colocar um fim ao massacre de uma vez por todas.

Direção: Kevin Williamson

"Sirāt"

Um pai e seu filho chegam a uma rave perdida nas montanhas do Marrocos em busca de Marina, a filha que desapareceu meses antes em outra festa. Impelidos pelo destino, decidem seguir um grupo de ravers até a última festa, na esperança de reencontrá-la.

Direção: Oliver Laxe







"Manual Prático da Vingança Lucrativa"

O trabalhador Becket Redfellow (Glen Powell), rejeitado ao nascer por sua família bilionária, fará o que for preciso para recuperar a herança que lhe foi negada, mesmo que isso signifique eliminar cada parente que esteja em seu caminho.

Direção: John Patton Ford







"A História do Som"

Em 1917, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor) se conhecem no Conservatório de Boston, unidos pelo amor à música folk. Anos depois, eles se reencontram e partem juntos em uma viagem pelo interior do Maine para registrar canções tradicionais de ex-soldados da Primeira Guerra. Durante essa jornada que transformará suas vidas para sempre, eles descobrem que compartilham muito mais do que a paixão pela música.

Direção: Oliver Hermanus







"Arco"

Uma jornada mágica e lindamente animada pelo tempo, Arco é uma aventura deslumbrante sobre um menino de 10 anos de um futuro distante e pacífico, que acidentalmente viaja de volta ao ano 2075 e descobre um mundo em perigo. À medida que Arco desenvolve uma amizade com uma jovem chamada Iris, eles se unem e, junto com seu robô cuidador Mikki, partem em uma jornada para trazer Arco de volta para casa.

Direção: Ugo Bienvenu, Gilles Cazaux

"EPiC: Elvis Presley in Concert"

O filme reúne imagens raras e inéditas de arquivo até então perdidas de dois shows do rei do rock, Elvis: That's the Way It Is e Elvis on Tour. Caixas com rolos de filme em 35mm e 8mm foram encontradas nos estúdios da Warner por Baz Luhrmann, que procurava por gravações dessas duas turnês para sua cinebiografia de 2022 sobre Elvis. O material encontrado era como um baú recheado de ouro, como imagens da clássica performance no Havaí de 1957 onde Elvis usa o famoso paletó dourado. Mesmo com o problema de áudio das gravações, o time do diretor Baz Luhrmann trabalhou para restaurar o material que, agora, chega editado e reunido neste documentário.

Direção: Baz Luhrmann







"A Sapatona Galáctica"

A princesa espacial lésbica e introvertida Saira embarca em uma missão para resgatar sua ex de alienígenas malvados, recrutando uma popstar não-binária e uma nave espacial rabugenta.

Direção: Emma Hough Hobbs, Leela Varghese







"A Incrível Eleanor"

Eleanor Morgenstein sempre se manteve envolvida e conectada às pessoas ao seu redor. Após uma perda devastadora, ela se muda da Flórida para Nova York para morar com a filha e o neto, em busca de reconexão familiar. Sentindo-se ainda mais isolada, ela acaba, por acaso, em um grupo de apoio, onde revela uma história que desperta um inesperado interesse público. Ao ver sua vida ganhar novas proporções, Eleanor precisa encarar a verdade e refletir sobre o que significa enganar, envelhecer e recomeçar.

Direção: Scarlett Johansson







"Filosofia de Buteco"

Em Paumirim, no coração do sertão cearense, existe um lugar onde a conversa corre solta e a cachaça nunca falta: o Boteco do Cunhão. Mais do que um bar, é um ponto de encontro onde a filosofia se mistura com o humor, e os debates são tão profundos quanto o Açude de Orós. Entre uma dose e outra, Amado, Maiquim, Violeta e Sócrates transformam o balcão em um verdadeiro palco de ideias, arrancando risadas e reflexões em igual medida. Mas será que toda conversa de boteco termina bem? Imagina alguns filósofos em uma versão cearense! Prepare-se para gargalhar e filosofar com essa comédia cearense que prova que pensar também pode ser um ato de pura diversão. Filosofia de Boteco – porque, no bar, todo mundo vira filósofo (a).

Direção: Emerson Praciano

"Feliz Aniversário em Belgrado"

Em Belgrado, 1993, Marijana organiza uma festa à fantasia para o aniversário de 8 anos da filha, com a presença de familiares e outros pais. Aproveitando a rara oportunidade em que as crianças estão entretidas em outro cômodo, os pais abrem algumas garrafas na cozinha e desfrutam do reencontro.

Direção: Milica Tomovic







EM CARTAZ



"Para Sempre Medo"

O casal Liz (Tatiana Maslany) e Malcolm (Rossif Sutherland), que decide fazer uma viagem especial para celebrar seu relacionamento. Contudo, quando um imprevisto obriga Malcolm a voltar às pressas para a cidade, a solidão e o abandono revelam ser os menores problemas de Liz. De repente, ela passa a ser atormentada por uma força oculta e segredos sombrios, que colocam em xeque sua confiança no seu amado e na sua própria noção de realidade.

Direção: Osgood Perkins

"Anêmona"

Uma crise familiar força Jem (Sean Bean) a procurar Ray (Daniel Day-Lews) e pedir que ele revisite alguns dos momentos mais angustiantes de sua vida. Na cabana primitiva em que Ray vive, escondida nas profundezas das florestas do norte da Inglaterra, os irmãos enfrentam os fantasmas do passado, ressentimentos profundos, rancores quase esquecidos e tragédias não contadas.

Direção: Ronan Day-Lewis

"Yes"

Um músico de jazz e sua esposa bailarina, Jasmine, oferecem seus talentos artísticos para ajudar sua nação. O músico recebe a tarefa de compor um novo hino nacional.

Direção: Nadav Lapid

"Sonhos de Trem"

Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

Direção: Clint Bentley

"The Moment"

Uma estrela pop em ascensão (Charli xcx) enfrenta as complexidades da fama e da pressão da indústria enquanto se prepara para sua estreia em turnê em arenas.

Direção: Aidan Zamiri







"Um Cabra Bom de Bola"

A história acompanha Zeca Brito, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar berrobol – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Zeca não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Zeca está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"

Direção: Tyree Dillihay

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Nova versão do clássico literário de Emily Brontë, o filme apresenta uma história marcada por paixão arrebatadora, desejo intenso e relações dominadas pela obsessão. O casal principal, Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), tem suas vidas entrelaçadas de uma forma tão profunda quanto destrutiva.

Direção: Emerald Fennell

"Caminhos do Crime"

Uma série de roubos de joias de alto nível na Pacific Coast Highway permanece sem solução há anos, principalmente porque o criminoso segue um código rígido que ele chama de "Crime 101". A polícia atribui os roubos a cartéis colombianos, mas a intuição do detetive Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) diz que é obra de apenas um homem. Agora, o ladrão solitário de joias está em busca daquele lendário golpe final, e Lou quebra todas as regras do Crime 101.

Direção: Bart Layton





"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm

"Destruição Final 2"

No rescaldo de um impacto de cometa que dizimou a maior parte do planeta, a família Garrity deve deixar a segurança do seu bunker na Groenlândia para atravessar um mundo em ruínas em busca de um novo lar.

Direção: Ric Roman Waugh





"Marty Supreme"

Cinebiografia de Marty Reisman, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte.

Direção: Josh Safdie





"Davi, Nasce um Rei"

Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.

Direção: Brent Dawes e Phil Cunningham

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho

"Dois Procuradores"

União Soviética, 1937. Milhares de cartas de detentos acusados injustamente pelo regime são queimadas. No entanto, uma delas chega ao seu destino, na mesa do promotor local recém-nomeado, Alexander Kornev.

Direção: Sergei Loznitsa







"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







ESPECIAL



"São Paulo S.A." (Relançamento em 4K)

Carlos é o inspetor de qualidade de uma grande montadora paulista. Ele progride até se tornar sócio de uma fábrica de autopeças. Apesar do sucesso profissional e da vida afetiva estável, ele vive insatisfeito. Sem estímulo ou perspectivas de se opor à condição que tanto rejeita, só resta a Carlos fugir.

Direção: Luiz Sergio Person



"Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined"

Viva a energia eletrizante do filme-concerto que captura o Twenty One Pilots em um momento decisivo da carreira: seu show monumental na Cidade do México, diante de 65 mil fãs no Estádio GNP Seguros durante a Clancy World Tour. Ambientado em uma das capitais musicais mais icônicas e vibrantes do mundo, o filme combina cenas cinematográficas de performances cheias de energia com acesso aos bastidores, revelando o coração, o humor e a humanidade dos artistas enquanto se preparam para um dos maiores shows de suas vidas.

Direção: Mark Eshleman



"Aurora: What Happened To The Earth?"

A cantora norueguesa de pop alternativo Aurora realiza o maior show de sua carreira no Palacio de los Deportes, na Cidade do México, como parte da turnê What Happened To The Earth?. Gravado no Día de Los Muertos, o filme revela a arena transformada em um espetáculo hipnotizante de luz e som, repleta de fãs vestidos a caráter. A voz etérea de Aurora cativa a cada nota em canções inquietantes como Dreams e Exist for Love, além dos sucessos Runaway, The Seed e Churchyard. Como a cantora é conhecida por misturar pop eletrônico ao folk e histórias envolventes, as apresentações de Aurora são sempre imersivas e emocionais, e este show que celebra a natureza e a experiência humana a consagra como uma referência de originalidade e inspiração.

Direção: Gonzalo Lopez



Ghibli Fest

A segunda parte do Ghibli Fest 2026 traz ao público brasileiro uma nova leva de exibições especiais do acervo do Studio Ghibli, organizada pela distribuidora Sato Company. Nesta etapa serão exibidos 14 longas-metragens, sendo sete títulos inéditos.



Sessão Noturno + Cine XHY-247

Na sala Museu do Cinema da Fundação, a Sessão Noturno + Cine XHY-247 apresenta gratuitamente uma exibição conjunta dos filmes “Memória da Memória” (2013), de Paula Gaitán, e “Já Visto, Jamais Visto (2013)”, de Andrea Tonacci, com debate após sessão com a curadora e pesquisadora Lorenna Rocha.



"Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos"

Conheça a trajetória e o impacto da Super Oara - ou Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos -, uma verdadeira big band sertaneja que marcou os bailes de Pernambuco e que ainda se apresenta nos dias de hoje em datas comemorativas.

Direção: Sérgio Oliveira



"The Rose: Come Back To Me"

A ascensão, o hiato e o retorno triunfal. "The Rose: Come Back To Me" revela os bastidores da banda que desafiou a indústria para retomar sua carreira e reencontrar milhões de fãs sob suas próprias condições.

Direção: Eugene Yi



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

