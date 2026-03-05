A- A+

CINEMA "Cara de Um, Focinho de Outro", "A Noiva", "Push" e mais: confira os filmes em cartaz na semana "Hey Joe" e "A Vida Secreta dos Meus Três Homens" também estão entre as estreias da semana

Há opções para todas as idades entre os filmes em cartaz nas salas de cinema do Brasil a partir desta quinta-feira (5). Nesta semana, o público recebe a nova aposta da Pixar, uma releitura da clássica história de Frankenstein e uma produção pernambucana.



Dirigido por Letícia Simões, baiana radicada em Pernambuco, "A Vida Secreta dos Meus Três Homens" une autoficção e jogo de cena para investigar a herança violenta do Brasil. O longa-metragem entra em cartaz no Cinema da Fundação.

Para crianças e adultos, a animação "Cara de Um, Focinho de Outro" traz personagens humanos e animais em uma aventura que aborda assuntos como preservação ambiental, pertencimento, confiança e amizade. Já "Push - No Limite do Medo" é a pedida para os amantes dos filmes de terror.

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, "Sirāt" leva as paisagens áridas do sul de Marrocos para a tela. Já "Arco", que concorre na categoria de Melhor Animação, conta com uma estética colorida e uma mensagem esperançosa.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 25 de fevereiro nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"Cara de Um, Focinho de Outro"

Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.

Direção: Daniel Chong







"A Noiva!"

Um solitário Frankenstein (Bale) viaja para a Chicago dos anos 1930 para contactar a cientista pioneira, Dra. Euphronious (Annette Bening, cinco vezes indicada ao Oscar), e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada, e a Noiva (Jessie Buckley) nasce. O que se segue está além do que qualquer um deles imaginou: Assassinato! Possessão! Um movimento cultural selvagem e radical! E amantes fora da lei em um romance selvagem e inflamável!

Direção: Maggie Gyllenhaal

"Push - No Limite do Medo"

Natalie Flores, uma corretora de imóveis grávida, está se preparando para um open house em uma propriedade com um passado sombrio. Quando um espírito maligno disfarçado de possível cliente aparece, ela entra em trabalho de parto prematuro e precisa encontrar uma maneira de escapar antes de dar à luz.

Direção: David Charbonier, Justin Douglas Powel







"A Vida Secreta dos Meus Três Homens"

Três fantasmas se reúnem para responder a uma pergunta: como chegamos ao Brasil de hoje? Os três homens convocados são: Fernando, boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente que envolveu-se com um grupo de justiceiros; Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida. A Vida Secreta de Meus Três Homens é uma fábula histórica que questiona a identidade do Brasil diante de sua história e herança de violência e, através da poesia, cria a possibilidade de outra realidade.

Direção: Letícia Simões

EM CARTAZ



"Pânico 7"

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge na pacífica cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios se tornam realidade quando sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger sua família, Sidney terá que confrontar os horrores do seu passado para colocar um fim ao massacre de uma vez por todas.

Direção: Kevin Williamson

"Sirāt"

Um pai e seu filho chegam a uma rave perdida nas montanhas do Marrocos em busca de Marina, a filha que desapareceu meses antes em outra festa. Impelidos pelo destino, decidem seguir um grupo de ravers até a última festa, na esperança de reencontrá-la.

Direção: Oliver Laxe







"Manual Prático da Vingança Lucrativa"

O trabalhador Becket Redfellow (Glen Powell), rejeitado ao nascer por sua família bilionária, fará o que for preciso para recuperar a herança que lhe foi negada, mesmo que isso signifique eliminar cada parente que esteja em seu caminho.

Direção: John Patton Ford







"A História do Som"

Em 1917, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor) se conhecem no Conservatório de Boston, unidos pelo amor à música folk. Anos depois, eles se reencontram e partem juntos em uma viagem pelo interior do Maine para registrar canções tradicionais de ex-soldados da Primeira Guerra. Durante essa jornada que transformará suas vidas para sempre, eles descobrem que compartilham muito mais do que a paixão pela música.

Direção: Oliver Hermanus







"Arco"

Uma jornada mágica e lindamente animada pelo tempo, Arco é uma aventura deslumbrante sobre um menino de 10 anos de um futuro distante e pacífico, que acidentalmente viaja de volta ao ano 2075 e descobre um mundo em perigo. À medida que Arco desenvolve uma amizade com uma jovem chamada Iris, eles se unem e, junto com seu robô cuidador Mikki, partem em uma jornada para trazer Arco de volta para casa.

Direção: Ugo Bienvenu, Gilles Cazaux

"EPiC: Elvis Presley in Concert"

O filme reúne imagens raras e inéditas de arquivo até então perdidas de dois shows do rei do rock, Elvis: That's the Way It Is e Elvis on Tour. Caixas com rolos de filme em 35mm e 8mm foram encontradas nos estúdios da Warner por Baz Luhrmann, que procurava por gravações dessas duas turnês para sua cinebiografia de 2022 sobre Elvis. O material encontrado era como um baú recheado de ouro, como imagens da clássica performance no Havaí de 1957 onde Elvis usa o famoso paletó dourado. Mesmo com o problema de áudio das gravações, o time do diretor Baz Luhrmann trabalhou para restaurar o material que, agora, chega editado e reunido neste documentário.

Direção: Baz Luhrmann







"A Sapatona Galáctica"

A princesa espacial lésbica e introvertida Saira embarca em uma missão para resgatar sua ex de alienígenas malvados, recrutando uma popstar não-binária e uma nave espacial rabugenta.

Direção: Emma Hough Hobbs, Leela Varghese







"A Incrível Eleanor"

Eleanor Morgenstein sempre se manteve envolvida e conectada às pessoas ao seu redor. Após uma perda devastadora, ela se muda da Flórida para Nova York para morar com a filha e o neto, em busca de reconexão familiar. Sentindo-se ainda mais isolada, ela acaba, por acaso, em um grupo de apoio, onde revela uma história que desperta um inesperado interesse público. Ao ver sua vida ganhar novas proporções, Eleanor precisa encarar a verdade e refletir sobre o que significa enganar, envelhecer e recomeçar.

Direção: Scarlett Johansson







"Filosofia de Buteco"

Em Paumirim, no coração do sertão cearense, existe um lugar onde a conversa corre solta e a cachaça nunca falta: o Boteco do Cunhão. Mais do que um bar, é um ponto de encontro onde a filosofia se mistura com o humor, e os debates são tão profundos quanto o Açude de Orós. Entre uma dose e outra, Amado, Maiquim, Violeta e Sócrates transformam o balcão em um verdadeiro palco de ideias, arrancando risadas e reflexões em igual medida. Mas será que toda conversa de boteco termina bem? Imagina alguns filósofos em uma versão cearense! Prepare-se para gargalhar e filosofar com essa comédia cearense que prova que pensar também pode ser um ato de pura diversão. Filosofia de Boteco – porque, no bar, todo mundo vira filósofo (a).

Direção: Emerson Praciano

"Feliz Aniversário em Belgrado"

Em Belgrado, 1993, Marijana organiza uma festa à fantasia para o aniversário de 8 anos da filha, com a presença de familiares e outros pais. Aproveitando a rara oportunidade em que as crianças estão entretidas em outro cômodo, os pais abrem algumas garrafas na cozinha e desfrutam do reencontro.

Direção: Milica Tomovic







"Sonhos de Trem"

Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

Direção: Clint Bentley

"Um Cabra Bom de Bola"

A história acompanha Zeca Brito, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar berrobol – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Zeca não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Zeca está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"

Direção: Tyree Dillihay

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Nova versão do clássico literário de Emily Brontë, o filme apresenta uma história marcada por paixão arrebatadora, desejo intenso e relações dominadas pela obsessão. O casal principal, Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), tem suas vidas entrelaçadas de uma forma tão profunda quanto destrutiva.

Direção: Emerald Fennell





"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm





"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho





"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







ESPECIAL



"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" (Relançamento)

A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.

Direção: Quentin Tarantino



"A Carruagem Fantasma" - À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação)

Na noite de ano novo, três bêbados evocam uma lenda. Ela diz para eles que a última pessoa a morrer no ano, antes da meia-noite, caso seja uma pecadora, terá que dirigir durante um ano a carruagem fantasma. Ela passa na rua e pega as almas dos mortos. David Holm, um dos três bêbados, é o último a morrer e terá esse fardo durante um longo ano.

Direção: Victor Sjöström



"São Paulo S.A." (Relançamento em 4K)

Carlos é o inspetor de qualidade de uma grande montadora paulista. Ele progride até se tornar sócio de uma fábrica de autopeças. Apesar do sucesso profissional e da vida afetiva estável, ele vive insatisfeito. Sem estímulo ou perspectivas de se opor à condição que tanto rejeita, só resta a Carlos fugir.

Direção: Luiz Sergio Person



"ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas"

Desde o seu primeiro encontro até o palco global que dominam hoje, a jornada do ENHYPEN é marcada por crescimento, união e conexão. Alcançando o status de vendas milionárias em menos de um ano, realizando uma estreia histórica no Tokyo Dome, conquistando seu primeiro grande prêmio em 2025 e entregando uma apresentação marcante no Coachella, o sucesso do grupo foi moldado pelo poderoso vínculo que compartilham com os ENGENEs. Este filme-concerto captura esse laço em sua totalidade: performances ao vivo eletrizantes, a intensidade dos ensaios, momentos espontâneos nos bastidores e o dia a dia dos integrantes enquanto viajam pelo Japão no calor do verão. Mais do que um concerto, é uma celebração da conexão, uma linha que continua avançando, levando ENHYPEN e ENGENEs rumo ao futuro, juntos.

Direção: Jaeseok Park, Yoondong Oh



"Aurora: What Happened To The Earth?"

A cantora norueguesa de pop alternativo Aurora realiza o maior show de sua carreira no Palacio de los Deportes, na Cidade do México, como parte da turnê What Happened To The Earth?. Gravado no Día de Los Muertos, o filme revela a arena transformada em um espetáculo hipnotizante de luz e som, repleta de fãs vestidos a caráter. A voz etérea de Aurora cativa a cada nota em canções inquietantes como Dreams e Exist for Love, além dos sucessos Runaway, The Seed e Churchyard. Como a cantora é conhecida por misturar pop eletrônico ao folk e histórias envolventes, as apresentações de Aurora são sempre imersivas e emocionais, e este show que celebra a natureza e a experiência humana a consagra como uma referência de originalidade e inspiração.

Direção: Gonzalo Lopez





