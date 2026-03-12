A- A+

Filme baseado em fatos reais, indicados ao Oscar e produções nacionais estão entre as estreias nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (12). Nesta semana, o público pode assistir a história da fundadora de uma seita, uma produção estrelada por Ryan Gosling e ao ''O Agente Secreto'' antes da cerimônia da Academia neste domingo (15).

Dirigido pelo recifense Jura Capela, o documentário musical ''Manguebit'' apresenta a origem do Manguebeat com depoimentos inéditos sobre o movimento. O longa-metragem entra em cartaz no Cinema da Fundação, com uma sessão debate nesta sexta-feira (13), na unidade do Derby.

Sobrevivendo aos perigos espaciais, Ryan Gosling interpreta um professor com amnésia e perdido no espaço em "Devoradores de Estrelas", determinado a concluir uma missão para salvar a Terra. Outra novidade é "Hora do Recreio", documentário que reflete a realidade da educação básica no Brasil através de quatro escolas situadas no Rio de Janeiro.

Baseado em eventos reais, "O Testamento de Ann Lee" acompanha a fundadora do movimento Shaker, Ann Lee, interpretada por Amanda Seyfried. "A Rebelião dos Jangadeiros" é mais uma produção brasileira estreando no Brasil. O filme narra a história da Greve dos Jangadeiros, que ocorreu em 1881, no Ceará, importante para a luta abolicionista no estado.

Em cartaz também estão ''O Agente Secreto'', ''Marty Supreme'', ''Valor Sentimental'', ''Pecadores'', ''Hamnet: A Vida Antes De Hamlet'', ''Foi Apenas Um Acidente'', ''Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria'', entre outros indicados ao Oscar 2026.

Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 18 de março nos cinemas de Pernambuco.

PRÉ-ESTREIA



"Devoradores de Estrelas"

O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar tudo na Terra da extinção… mas uma amizade inesperada pode significar que ele não terá que fazer isso sozinho.

Direção: Phil Lord e Christopher Miller





ESTREIA



"Hora do Recreio"

Alunos falam sobre a violência, o racismo e o feminicídio, citando experiências de suas famílias. Diante da impossibilidade de se filmar em escolas cercadas por operações policiais, eles criam performances. Em outra escola, encenam uma peça baseada no livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto, que mostra o abuso sofrido por uma jovem negra suburbana, e discutem a história com suas vivências.

Direção: Lucia Murat





"Missão Refúgio"

Jason Statham vive um homem marcado pelo passado que se esconde em uma ilha remota. Tudo muda quando ele salva uma garota (Bodhi Rae Breathnach) de uma violenta tempestade no mar. O resgate logo se transforma em uma fuga perigosa, colocando os dois na mira de inimigos implacáveis. Sob ameaça constante, ele terá que usar todas as suas habilidades para protegê-la a qualquer custo.

Direção: Ward Parry

"POV: Presença Oculta"

O que começou como uma chamada de rotina vira um pesadelo quando dois policiais se envolvem em um acidente fatal. Bryce (Sean Rogerson), desesperado para proteger seu emprego e sua família, convence seu parceiro a destruir todos os registros para esconder a verdade. Mas conforme a madrugada avança, eles percebem que as câmeras não eram as únicas testemunhas e que algo sobrenatural acompanhava cada movimento deles naquela noite.

Direção: Brandon Christensen

"Iron Lung"

As estrelas desapareceram. Os planetas sumiram. Apenas indivíduos a bordo de estações espaciais ou naves estelares restaram. Após décadas de decadência e de infraestrutura em ruínas, a Consolidação de Ferro fez uma Descoberta em uma lua árida designada AT-5: um oceano de sangue. Na esperança de encontrar recursos desesperadamente necessários, eles lançam imediatamente uma expedição. Um submarino é construído e um condenado é soldado dentro dele. Devido à pressão e à profundidade do oceano, a vigia frontal foi revestida com metal. Se tiver sucesso, ele conquistará sua liberdade. Se não, outro o seguirá. Esta será a 13ª expedição.

Direção: Mark Fischbach





"Máfia de Pelúcia"

Um jornalista em crise com sua profissão é o responsável por investigar uma organização que utiliza fantasias de bichos de pelúcia para sequestrar pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Uma das máfias mais cruéis e inusitadas da década. Adriano não busca apenas o furo de reportagem, mas uma forma de sair vivo do próprio rastro.

Direção: Martin Escriche



"A Pequena Amélie"

O mundo é um mistério desconcertante e tranquilo para Amélie, uma garotinha belga nascida no Japão. À medida que desenvolve um profundo apego à governanta de sua família, Nishio-san, Amélie descobre as maravilhas da natureza, bem como as verdades emocionais ocultas sob a superfície da vida idílica de sua família como estrangeiros na Terra do Sol Nascente.

Direção: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang

"O Testamento de Ann Lee"

Ann Lee (Amanda Seyfried), a líder fundadora do movimento Shaker, é proclamada como o Cristo feminino. Estabelece uma sociedade utópica onde os Shakers adoram por meio de música e dança. Baseado em eventos reais.

Direção: Mona Fastvold





"Manguebit"

A origem do manguebit, movimento musical surgido em Pernambuco, no início dos anos 1990, que tem como influência ritmos regionais tradicionais e música pop e alternativa internacional, como rap, punk rock e eletrônico.

Direção: Jura Capela





"A Rebelião dos Jangadeiros"

A história da Greve dos Jangadeiros, que ocorreu em 1881, no Ceará, ajudou a aumentar a luta abolicionista no estado.

Direção: Demitri Túlio, Cinthia Medeiros





"É Tempo de Amoras"

Pasqualina, 91 anos, é uma senhora cheia de vida que mora numa casa de repouso e não possui mais parentes vivos. Certo dia, decide fugir para se lançar em uma aventura: reencontrar um antigo amor do passado. Nessa jornada, conhece Petrolina, ou Pety, uma menina de 8 anos que sente falta de ter uma avó. A amizade entre as duas muda suas vidas - e Pety, surpreendentemente, tentará adotar Pasqualina.

Direção: Anahí Borges

"O Guardião - Sob A Proteção de São José"

Uma violinista talentosa e seu marido, jornalista de rádio, vivem uma crise conjugal que se aprofunda diante das dificuldades financeiras e do desgaste da convivência. À beira de uma separação, ele assume a produção de uma série de programas sobre São José e entra em contato com testemunhos reais de pessoas transformadas por sua intercessão, passando a refletir sobre seu papel como esposo e pai. Inspirado em fatos reais, “O Guardião – Sob a Proteção de São José” aborda fé, paternidade e a restauração dos vínculos familiares.

Direção: Dariusz Regucki





''O Serviço de Entregas da Kiki'' - relançamento

Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.

Direção: Hayao Miyazaki





EM CARTAZ



"A Voz De Hind Rajab"

Em uma noite de terror em Gaza, o que começa como uma chamada de emergência para o departamento humanitário se transforma em uma luta desesperada pela vida de uma criança palestina de apenas 6 anos. O filme acompanha a agonizante tentativa dos voluntários da Cruz Vermelha de resgatar Hind Rajab, presa sob fogo cruzado dentro de um carro. Em permanente contato telefônico com a menina, cuja voz no filme é real, eles enfrentam o desafio de coordenar uma operação de resgate em um ambiente de violência implacável.

Direção: Kaouther Ben Hania





"Cara de Um, Focinho de Outro"

Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.

Direção: Daniel Chong







"A Noiva!"

Um solitário Frankenstein (Bale) viaja para a Chicago dos anos 1930 para contactar a cientista pioneira, Dra. Euphronious (Annette Bening, cinco vezes indicada ao Oscar), e lhe pedir que crie uma companheira para ele. Os dois revivem uma jovem assassinada, e a Noiva (Jessie Buckley) nasce. O que se segue está além do que qualquer um deles imaginou: Assassinato! Possessão! Um movimento cultural selvagem e radical! E amantes fora da lei em um romance selvagem e inflamável!

Direção: Maggie Gyllenhaal

"A Vida Secreta dos Meus Três Homens"

Três fantasmas se reúnem para responder a uma pergunta: como chegamos ao Brasil de hoje? Os três homens convocados são: Fernando, boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente que envolveu-se com um grupo de justiceiros; Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida. A Vida Secreta de Meus Três Homens é uma fábula histórica que questiona a identidade do Brasil diante de sua história e herança de violência e, através da poesia, cria a possibilidade de outra realidade.

Direção: Letícia Simões

"Pânico 7"

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge na pacífica cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios se tornam realidade quando sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger sua família, Sidney terá que confrontar os horrores do seu passado para colocar um fim ao massacre de uma vez por todas.

Direção: Kevin Williamson

"Sirāt"

Um pai e seu filho chegam a uma rave perdida nas montanhas do Marrocos em busca de Marina, a filha que desapareceu meses antes em outra festa. Impelidos pelo destino, decidem seguir um grupo de ravers até a última festa, na esperança de reencontrá-la.

Direção: Oliver Laxe







"Manual Prático da Vingança Lucrativa"

O trabalhador Becket Redfellow (Glen Powell), rejeitado ao nascer por sua família bilionária, fará o que for preciso para recuperar a herança que lhe foi negada, mesmo que isso signifique eliminar cada parente que esteja em seu caminho.

Direção: John Patton Ford







"A História do Som"

Em 1917, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor) se conhecem no Conservatório de Boston, unidos pelo amor à música folk. Anos depois, eles se reencontram e partem juntos em uma viagem pelo interior do Maine para registrar canções tradicionais de ex-soldados da Primeira Guerra. Durante essa jornada que transformará suas vidas para sempre, eles descobrem que compartilham muito mais do que a paixão pela música.

Direção: Oliver Hermanus







"A Sapatona Galáctica"

A princesa espacial lésbica e introvertida Saira embarca em uma missão para resgatar sua ex de alienígenas malvados, recrutando uma popstar não-binária e uma nave espacial rabugenta.

Direção: Emma Hough Hobbs, Leela Varghese







''Filosofia De Boteco''

Em Paumirim, no coração do sertão cearense, existe um lugar onde a conversa corre solta e a cachaça nunca falta: o Boteco do Cunhão. Mais do que um bar, é um ponto de encontro onde a filosofia se mistura com o humor, e os debates são tão profundos quanto o Açude de Orós. Entre uma dose e outra, Amado, Maiquim, Violeta e Sócrates transformam o balcão em um verdadeiro palco de ideias, arrancando risadas e reflexões em igual medida. Mas será que toda conversa de boteco termina bem? Imagina alguns filósofos em uma versão cearense! Prepare-se para gargalhar e filosofar com essa comédia cearense que prova que pensar também pode ser um ato de pura diversão. Filosofia de Boteco – porque, no bar, todo mundo vira filósofo (a).

Direção: Emerson Praciano

"Feliz Aniversário em Belgrado"

Em Belgrado, 1993, Marijana organiza uma festa à fantasia para o aniversário de 8 anos da filha, com a presença de familiares e outros pais. Aproveitando a rara oportunidade em que as crianças estão entretidas em outro cômodo, os pais abrem algumas garrafas na cozinha e desfrutam do reencontro.

Direção: Milica Tomovic





"Um Cabra Bom de Bola"

A história acompanha Zeca Brito, uma pequena cabra com grandes sonhos, que recebe uma oportunidade única na vida de se juntar aos profissionais e jogar berrobol – um esporte de alta intensidade, misto e de contato total, dominado pelos animais mais rápidos e ferozes do mundo. Os novos companheiros de equipe de Zeca não ficam muito empolgados em ter uma pequena cabra no elenco, mas Zeca está determinado a revolucionar o esporte e provar de uma vez por todas que "os pequenos também mandam bem no jogo!"

Direção: Tyree Dillihay

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Nova versão do clássico literário de Emily Brontë, o filme apresenta uma história marcada por paixão arrebatadora, desejo intenso e relações dominadas pela obsessão. O casal principal, Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), tem suas vidas entrelaçadas de uma forma tão profunda quanto destrutiva.

Direção: Emerald Fennell





"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm





"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.

Direção: Chloé Zhao

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"A Empregada"

Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

Direção: Paul Feig

"Zootopia 2"

Os heróis e policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do Chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade: o misterioso e venenoso réptil Gary De’Snake. Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo.

Direção: Jared Bush, Byron Howard

"Avatar: Fogo e Cinzas"

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.

Direção: James Cameron

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho





"Valor Sentimental"

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

Direção: Joachim Trier







ESPECIAL



UCI Day Oscar

A tradicional maratona da UCI Cinemas ocorre nos dias 13 e 14 de março. Com ingressos promocionais, a rede traz de volta à programação filmes indicados à premiação, como "Pecadores", "F1", "Marty Supreme" e "Uma Batalha Após a Outra".



"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" (Relançamento)

A Noiva é dada como morta após seu ex-chefe e amante, Bill, emboscar seu ensaio de casamento, atirar em sua cabeça e roubar seu filho ainda não nascido. Para se vingar, ela precisa primeiro caçar os quatro membros restantes do Esquadrão antes de confrontar o próprio Bill.

Direção: Quentin Tarantino



Sessão Secreta (Cinemark)

Você se atreve a descobrir o mistério da noite? Em nossa Sessão Secreta, você embarca em uma experiência cinematográfica onde a trama é um segredo guardado a sete chaves. Tudo o que podemos revelar é que o filme é uma estreia inédita, uma história envolvente e inesperada sobre alguém que está prestes a ganhar os holofotes... mas nem tudo é o que parece. Sente-se, deixe-se levar e esteja entre os primeiros a desvendar o enredo intrigante que vai dar o que falar.



"São Paulo S.A." (Relançamento em 4K)

Carlos é o inspetor de qualidade de uma grande montadora paulista. Ele progride até se tornar sócio de uma fábrica de autopeças. Apesar do sucesso profissional e da vida afetiva estável, ele vive insatisfeito. Sem estímulo ou perspectivas de se opor à condição que tanto rejeita, só resta a Carlos fugir.

Direção: Luiz Sergio Person



Sessão Chama Curtas (Cinema da Fundação/Porto)

Chama Curtas reúne quatro filmes, três inéditos no Brasil, em que seus personagens encenam emoções até que elas se tornem reais, explorando o paradoxo entre atuação, ser personagem e o próprio cinema. O diretor Oliver McGoldrick, o cineasta Felipe André Silva e os monitores de programação Felipe Karnakis e João Rêgo comentam os filmes ''Todas as Rotas Noturnas Conduzem ao Alvorecer'', de Felipe André Silva; ''Three Keenings'', de Oliver McGoldrick; ''Onde os Insetos se Escondem à Noite'', de Lucas Sendacz Acher; e ''Mostre-me'', de Emmanuel Mouret.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Veja também