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Os filmes em cartaz nesta semana passeiam pelo drama político, terror e suspense. Uma das estreias desta quinta-feira (9) é "O Drama", novo filme da A24 estrelado por Robert Pattinson e Zendaya.



Entre os nacionais, "A Conspiração Condor" mistura ficção e fatos históricos para falar da repressão do regime militar brasileiro. Já "Cinco Tipos de Medo" explora a violência urbana e seus impactos emocionais.



"The Mortuary Assistant", baseado em um jogo popular, traz forças sobrenaturais em um necrotério. Outro destaque é "O Mago do Kremlin", que retrata os bastidores da ascensão política de Vladimir Putin na Rússia.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 15 de abril nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"O Drama"

Dias antes do casamento, segredos e uma reviravolta inesperada transformam o romance em uma crise emocional intensa, fazendo o casal questionar se realmente se conhecem.

Direção: Kristoffer Borgli







"Cinco Tipos de Medo"

Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

Direção: Bruno Bini







"O Mago do Kremlin"

Após a queda da URSS, um artista genial se torna a mente sombria por trás do poder de Vladimir Putin. Vadim Baranov era produtor de TV, mestre em manipular percepções, até ser recrutado para o maior show do mundo: fabricar um líder. Por anos operou nas sombras, moldando a imagem do homem mais temido do planeta. Um dia, o silêncio terminou e a verdade por trás do poder mais perigoso do mundo veio à tona.

Direção: Olivier Assayas







"A Conspiração Condor"

Após a morte do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitscheck num acidente de carro em agosto de 1976, uma jornalista decide investigar o caso. A morte de outro ex-presidente, João Goulart, em dezembro do mesmo ano, aumenta suas suspeitas de uma conspiração.

Direção: André Sturm



"A Família da Fé"

Uma divertida comédia de confusões sobre a vida e os conflitos de uma família cristã e sua interação com pessoas que não creem nem veem a vida como eles, com uma poderosa mensagem de redenção, unidade e o amor incondicional de Deus.

Direção: Julio Román



"Os Estranhos - Capítulo Final"

Após tomar as rédeas no capítulo anterior, Maya terá de enfrentar novos perigos na conclusão de seu encontro - e envolvimento - com os assassinos mascarados.

Direção: Renny Harlin







"The Mortuary Assistant"

O título é baseado no famoso jogo de terror independente “The Mortuary Assistant”, que ficou marcado por seu estilo macabro e história intrigante. A história acompanha Rebecca Owens, uma recém-formada em ciências mortuárias que aceita um emprego noturno na funerária River Fields. O que começa como um trabalho rotineiro logo se transforma em algo sinistro, à medida que ela se depara com forças sobrenaturais aterrorizantes.

Direção: Jeremiah Kipp

"Pai, Mãe, Irmã, Irmão"

Três capítulos situados em cidades diferentes: Nordeste dos Estados Unidos (pai), Dublin, Irlanda (mãe) e Paris, França (irmã e irmão). As histórias tratam das relações entre filhos adultos, entre seus pais um tanto distantes e entre eles próprios.

Direção: Jim Jarmusch



EM CARTAZ



"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"A Cronologia da Água"

Em sua estreia na direção, Kristen Stewart leva às telas as memórias de Lidia (Imogen Poots), uma jovem que cresce marcada pelo abuso sexual do próprio pai na infância e na adolescência. Na natação, ela encontra uma forma de sobreviver, mas seus sonhos atléticos são interrompidos e Lidia afunda em um ciclo de autossabotagem. Aos poucos, descobre na escrita um caminho para habitar o próprio corpo e transformar o trauma em possibilidade de existir. Um retrato intenso e fragmentado, entre memória e autobiografia, adaptado do livro homônimo de Lidia Yuknavitch.

Direção: Kristen Stewart

"A Última Ceia"

Nos dias que antecedem um dos momentos mais marcantes da humanidade, Jesus reúne seus discípulos para a Última Ceia, um momento de comunhão que se tornará eterno. Entre palavras de amor e despedida, Ele anuncia o sacrifício que mudará a história, deixando ensinamentos que ecoarão para sempre. Enquanto a fé é fortalecida, a sombra da traição paira sobre a mesa, mas nem mesmo a dor pode apagar a promessa de redenção.

Direção: Mauro Borrelli

"Barba Ensopada de Sangue"

Após a morte de seu pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. Lá, ele encontra uma trama complexa em torno da figura misteriosa de seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo.

Direção: Aly Muritiba







"Ruas da Glória"

Gabriel cresceu no Recife, criado pela avó, depois que a mãe morreu e seu pai o abandonou. Quando sua avó morre e o pai herda tudo, ele decide largar Recife e ir para o Rio de Janeiro. Assim que chega na cidade, ele se apaixona perdidamente por Adriano, um misterioso garoto de programa uruguaio. Ele também faz novos amigos: Mônica, uma mulher trans, dona do Bar da Glória, Laila, Mateus e Roger. Quando Adriano some, Gabriel começa uma jornada de investigação que o faz adentrar cada vez mais no mundo dos garotos de programa e da vida noturna das ruas da Glória.

Direção: Felipe Sholl







"Enzo"

Um jovem de 16 anos rompe as expectativas de sua família rica ao começar a trabalhar como pedreiro, onde conhece um carismático colega ucraniano que altera sua rotina e desperta novos desejos e dúvidas.

Direção: Laurent Cantet, Robin Campill



"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Eles Vão Te Matar"

Uma eletrizante e sanguinária comédia de ação de horror na qual uma jovem precisa sobreviver à noite no Virgil, o misterioso e mortal esconderijo de um doentio culto demoníaco, antes de se tornar a próxima oferenda em uma batalha única, um verdadeiro e autêntico evento cinematográfico com mortes épicas e sarcástico humor negro.

Direção: Kiril Sokolov







"Nuremberg"

Um psiquiatra da Segunda Guerra Mundial avalia líderes nazistas para os julgamentos de Nuremberg. Ele fica obcecado em compreender o mal, formando um laço perturbador com Hermann Göring.

Direção: James Vanderbilt







"O Olhar Misterioso do Flamingo"

Deserto do Atacama, 1982: uma comunidade de mineiros sobrevive em uma coexistência precária com as drag queens e mulheres transgênero que se apresentam na cantina local, Alaska House.

Direção: Diego Céspedes







"Devoradores de Estrelas"

O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar tudo na Terra da extinção… mas uma amizade inesperada pode significar que ele não terá que fazer isso sozinho.

Direção: Phil Lord e Christopher Miller





"Uma Segunda Chance"

"Uma Segunda Chance" acompanha Kenna, interpretada por Maika Monroe, que comete um erro imperdoável que a leva à prisão. Sete anos depois, ela retorna à sua cidade natal, no Wyoming, na esperança de reconstruir a vida e conquistar a chance de se reencontrar com sua filha pequena, Diem, vivida por Zoe Kosovic, a quem nunca conheceu.

Direção: Vanessa Caswill

"O Velho Fusca"

O filme acompanha o choque inevitável entre o avô (Tonico Pereira), um velho amargurado, isolado e de convicções rígidas, e seu neto, Junior, protagonizado por Caio Manhente, um jovem sensível que busca seu lugar no mundo. O ponto de partida é um velho fusca abandonado na garagem do avô, que se torna o objeto de desejo de Junior e um elo capaz de reunir uma família fraturada por brigas do passado.

Direção: Emiliano Ruschel

"A Graça"

Mariano De Santis (Toni Servillo) enfrenta decisões angustiantes – tanto políticas quanto profundamente pessoais: em meio a dilemas morais, ele deve desafiar a própria consciência e procurar orientação nas pessoas mais próximas, incluindo a sua filha, Dorotea (Anna Ferzetti). Juntos, eles confrontam a questão atemporal: a quem pertence o nosso tempo?

Direção: Paolo Sorrentino

"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"Orwell: 2+2=5"

O documentário explora a vida e obra de George Orwell, focando na relevância atual de sua crítica ao totalitarismo, vigilância e manipulação da verdade, especialmente através de conceitos como o duplipensar ("2+2=5") de 1984, mostrando como seus alertas sobre poder e controle ressoam hoje em líderes populistas, mídias sociais e desigualdade, tornando-se um aviso urgente sobre o autoritarismo contemporâneo.

Direção: Raoul Peck







"Máfia de Pelúcia"

Um jornalista em crise com sua profissão é o responsável por investigar uma organização que utiliza fantasias de bichos de pelúcia para sequestrar pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Uma das máfias mais cruéis e inusitadas da década. Adriano não busca apenas o furo de reportagem, mas uma forma de sair vivo do próprio rastro.

Direção: Martin Escriche







"Cara de Um, Focinho de Outro"

Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.

Direção: Daniel Chong







"Pânico 7"

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge na pacífica cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios se tornam realidade quando sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger sua família, Sidney terá que confrontar os horrores do seu passado para colocar um fim ao massacre de uma vez por todas.

Direção: Kevin Williamson

"(Des)controle"

"(Des)controle” acompanha a história de Kátia Klein (Carolina Dieckmmann), escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruínas. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

Direção: Rosane Svartman e Carol Minêm





"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Direção: Kleber Mendonça Filho





"Eu, Tu, Ele, Ela"

Depois de uma decepção amorosa, uma jovem muda de cidade e decide ficar dentro de seu novo apartamento, com seu tempo sendo preenchido com arrumações e a escrita de cartas. Até que certo dia ela decide sair do isolamento autoimposto, embarcando em uma viagem que a leva a casos de amor solitários com um motorista de caminhão e uma ex-namorada.

Direção: Chantal Akerman



"Zuzubalândia: O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



ESPECIAL



"Bts World Tour ‘Arirang’ In Goyang: Live Viewing"

A realeza do pop BTS retorna ao palco global com sua aguardada turnê mundial, marcando a primeira turnê de grande escala em aproximadamente quatro anos. Passando por 34 cidades ao redor do mundo, com um total de 82 shows, a turnê começa com shows históricos em Goyang, na Coreia do Sul, e em Tóquio, no Japão, estabelecendo um novo recorde de maior número de datas de turnê por um artista de K-pop. Não perca a chance de viver dois shows completos, apresentados ao vivo em cinemas do mundo todo. Intitulada ARIRANG, a turnê mundial do BTS acompanha o quinto álbum completo do grupo, que reflete a identidade do grupo por meio de uma introspecção honesta e emoções universais, como saudade e amor profundo, entrelaçadas em músicas que os definem em seus próprios termos. Com um espetacular design e um palco redondo de 360 graus, o show oferece uma experiência imersiva que coloca o público bem no centro da performance. Compartilhe os momentos eletrizantes do comeback cultural marcante do BTS juntos nas telonas, mundialmente, 11 de abril, direto de Goyang, e 18 de abril, direto de Tóquio.

Direção: Jungjae HA





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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