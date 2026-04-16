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Fé, medo, adrenalina e encanto estão entre as sensações provocadas filmes em cartaz nesta semana. Nesta quinta-feira (16), chega aos cinemas brasileiros mais uma leva de estreias.



Duas produções brasileias têm recorte religioso. "A Voz de Deus" é um documentário que acompanha crianças pregadoras no Brasil. Já "O Avogado de Deus", estrelado por Nicolas Prattes, é um suspense inspirado no best-seller da escritora espírita Zíbia Gasparetto.



"Rio de Sangue", outro longa-metragem brasileiro, traz Giovanna Antonelli e Alice Wegmann em uma missão de resgate na Amazônia. Já "A Maldição da Múmia"é um terror sangrento do mesmo diretor de "A Morte do Demônio: A Ascensão".



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 15 de abril nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"Um Pai em Apuros"

No limite da tensão, uma mãe cansada de cuidar sozinha da casa e dos filhos decide se dar férias e deixa tudo sob os cuidados do marido.

Direção: Carol Durão







ESTREIA



"Maldição da Múmia"

A jovem filha de um jornalista desaparece no deserto sem deixar rastros. Oito anos depois, a dilacerada família fica chocada quando ela retorna para casa, e o que deveria ser um reencontro feliz se transforma em um pesadelo vivo.

Direção: Lee Cronin







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"Pinóquio"

Quando o carpinteiro Gepeto vê uma estrela cadente, ele deseja que o boneco que acabara de terminar, Pinóquio, se torne um menino de verdade. Naquela noite, o desejo de Gepeto se realiza, dando início a uma série de inúmeras aventuras.

Direção: Igor Voloshin







"A Voz de Deus"

Duas crianças pregadoras buscam o caminho para uma vida melhor por meio da fé. Daniel Pentecoste foi o pregador infantil mais famoso do Brasil, mas conforme cresce enfrenta a frustração de um futuro incerto. João Vitor está no auge, com um milhão de seguidores. Entre lives e smartphones, prega para multidões. O filme revela as infâncias escondidas sob a construção de duas figuras públicas, oferecendo uma reflexão sobre um Brasil em transformação, em que política e religião frequentemente se confundem.

Direção: Miguel Antunes Ramos







EM CARTAZ



"O Drama"

Dias antes do casamento, segredos e uma reviravolta inesperada transformam o romance em uma crise emocional intensa, fazendo o casal questionar se realmente se conhecem.

Direção: Kristoffer Borgli







"Cinco Tipos de Medo"

Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

Direção: Bruno Bini







"O Mago do Kremlin"

Após a queda da URSS, um artista genial se torna a mente sombria por trás do poder de Vladimir Putin. Vadim Baranov era produtor de TV, mestre em manipular percepções, até ser recrutado para o maior show do mundo: fabricar um líder. Por anos operou nas sombras, moldando a imagem do homem mais temido do planeta. Um dia, o silêncio terminou e a verdade por trás do poder mais perigoso do mundo veio à tona.

Direção: Olivier Assayas







"A Conspiração Condor"

Após a morte do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitscheck num acidente de carro em agosto de 1976, uma jornalista decide investigar o caso. A morte de outro ex-presidente, João Goulart, em dezembro do mesmo ano, aumenta suas suspeitas de uma conspiração.

Direção: André Sturm







"Os Estranhos - Capítulo Final"

Após tomar as rédeas no capítulo anterior, Maya terá de enfrentar novos perigos na conclusão de seu encontro - e envolvimento - com os assassinos mascarados.

Direção: Renny Harlin







"The Mortuary Assistant"

O título é baseado no famoso jogo de terror independente “The Mortuary Assistant”, que ficou marcado por seu estilo macabro e história intrigante. A história acompanha Rebecca Owens, uma recém-formada em ciências mortuárias que aceita um emprego noturno na funerária River Fields. O que começa como um trabalho rotineiro logo se transforma em algo sinistro, à medida que ela se depara com forças sobrenaturais aterrorizantes.

Direção: Jeremiah Kipp

"Pai, Mãe, Irmã, Irmão"

Três capítulos situados em cidades diferentes: Nordeste dos Estados Unidos (pai), Dublin, Irlanda (mãe) e Paris, França (irmã e irmão). As histórias tratam das relações entre filhos adultos, entre seus pais um tanto distantes e entre eles próprios.

Direção: Jim Jarmusch



"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"A Cronologia da Água"

Em sua estreia na direção, Kristen Stewart leva às telas as memórias de Lidia (Imogen Poots), uma jovem que cresce marcada pelo abuso sexual do próprio pai na infância e na adolescência. Na natação, ela encontra uma forma de sobreviver, mas seus sonhos atléticos são interrompidos e Lidia afunda em um ciclo de autossabotagem. Aos poucos, descobre na escrita um caminho para habitar o próprio corpo e transformar o trauma em possibilidade de existir. Um retrato intenso e fragmentado, entre memória e autobiografia, adaptado do livro homônimo de Lidia Yuknavitch.

Direção: Kristen Stewart

"Barba Ensopada de Sangue"

Após a morte de seu pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. Lá, ele encontra uma trama complexa em torno da figura misteriosa de seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo.

Direção: Aly Muritiba







"Ruas da Glória"

Gabriel cresceu no Recife, criado pela avó, depois que a mãe morreu e seu pai o abandonou. Quando sua avó morre e o pai herda tudo, ele decide largar Recife e ir para o Rio de Janeiro. Assim que chega na cidade, ele se apaixona perdidamente por Adriano, um misterioso garoto de programa uruguaio. Ele também faz novos amigos: Mônica, uma mulher trans, dona do Bar da Glória, Laila, Mateus e Roger. Quando Adriano some, Gabriel começa uma jornada de investigação que o faz adentrar cada vez mais no mundo dos garotos de programa e da vida noturna das ruas da Glória.

Direção: Felipe Sholl







"Enzo"

Um jovem de 16 anos rompe as expectativas de sua família rica ao começar a trabalhar como pedreiro, onde conhece um carismático colega ucraniano que altera sua rotina e desperta novos desejos e dúvidas.

Direção: Laurent Cantet, Robin Campill





"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"O Olhar Misterioso do Flamingo"

Deserto do Atacama, 1982: uma comunidade de mineiros sobrevive em uma coexistência precária com as drag queens e mulheres transgênero que se apresentam na cantina local, Alaska House.

Direção: Diego Céspedes







"Devoradores de Estrelas"

O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar tudo na Terra da extinção… mas uma amizade inesperada pode significar que ele não terá que fazer isso sozinho.

Direção: Phil Lord e Christopher Miller





"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"Máfia de Pelúcia"

Um jornalista em crise com sua profissão é o responsável por investigar uma organização que utiliza fantasias de bichos de pelúcia para sequestrar pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Uma das máfias mais cruéis e inusitadas da década. Adriano não busca apenas o furo de reportagem, mas uma forma de sair vivo do próprio rastro.

Direção: Martin Escriche







"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"Zuzubalândia: O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



ESPECIAL



"A Saga Crepúsculo - Lua Nova" - Relançamento

Depois da partida de Edward, Jacob se transforma no melhor amigo de Bella. Mas o que ela não imagina é que Jacob também tem um segredo que mudará suas vidas repentinamente.

Direção: Chris Weitz



A Cenemateca É Brasileira - Cinema da Fundação

A mostra “A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama” chega oficialmente à programação da sala Museu a partir desta quinta-feira (16) e segue até a próxima quarta-feira (22) com sessões gratuitas. Agora é a chance de prestigiar títulos como “A Hora e Vez de Augusto Matraga”, de Roberto Santos; “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert; “Últimas Conversas”, de Eduardo Coutinho; “Branco Sai, Preto Fica”, de Adirley Queirós, entre outros.



"A Divina Sarah Bernhardt" - Festival de Cinema Europeu Imovision

Paris, 1896. Sarah Bernhardt está no auge de sua glória. Ícone de sua época e considerada a primeira estrela mundial, a atriz é também uma mulher extravagante, apaixonada, livre e moderna, que desafia as convenções. Descubra a mulher por trás da lenda!

Direção: Guillaume Nicloux



"BTS World Tour 'Arirang' in Japan 2D"

A realeza do pop BTS retorna ao palco global com sua aguardada turnê mundial, marcando a primeira turnê de grande escala em aproximadamente quatro anos. Passando por 34 cidades ao redor do mundo, com um total de 82 shows, a turnê começa com shows históricos em Goyang, na Coreia do Sul, e em Tóquio, no Japão, estabelecendo um novo recorde de maior número de datas de turnê por um artista de K-pop. Não perca a chance de viver dois shows completos, apresentados ao vivo em cinemas do mundo todo. Intitulada ARIRANG, a turnê mundial do BTS acompanha o quinto álbum completo do grupo, que reflete a identidade do grupo por meio de uma introspecção honesta e emoções universais, como saudade e amor profundo, entrelaçadas em músicas que os definem em seus próprios termos. Com um espetacular design e um palco redondo de 360 graus, o show oferece uma experiência imersiva que coloca o público bem no centro da performance. Compartilhe os momentos eletrizantes do comeback cultural marcante do BTS juntos nas telonas, mundialmente, 11 de abril, direto de Goyang, e 18 de abril, direto de Tóquio.

Direção: Jungjae HA



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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