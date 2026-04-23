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A programação de filmes em cartaz nesta semana traz filmes diversos. As estreias vão de cinebiografia à comédia, passando por documentário e relançamento de clássicos.



"Michael", que retrata a trajetória musical de Michael Jackson, é um dos destaques. "Um Pai em Apuros", estrelado por Dani Calabresa e Rafael Infanti, aborda a sobrecarga feminina com bom humor.



"Suspiria" e "Veneno Para as Fadas", dois clássicos do cinema de horror, retornam às telas em versão restaurada em 4K. Outra opção é "Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra", que mistura comédia de ação e ficção científica.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 29 de abril nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







ESTREIA



"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"Um Pai em Apuros"

No limite da tensão, uma mãe cansada de cuidar sozinha da casa e dos filhos decide se dar férias e deixa tudo sob os cuidados do marido.

Direção: Carol Durão







"O Ano Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua"

Em 2021, as cidades de Recife e Olinda viram seu maior patrimônio cultural, o Carnaval, ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Suas praças e ruas ficaram desertas, deixando a melancolia tomar conta de tudo. Personagens como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite, e o maestro Spok, autointitulado como “o último folião”, expressam sua incredulidade e tristeza, em um filme que fala de ausência e alegria adiada, mas também de resiliência, amor e expectativa.

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares







"Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra"

Numa noite em Los Angeles, um homem do futuro (interpretado por Sam Rockwell) surge no meio de um jantar e precisa recrutar um grupo disposto a ajudá-lo a salvar o planeta de uma inteligência artificial ameaçadora.

Direção: Gore Verbinski







"Veneno Para as Fadas" (Relançamento)

No filme, Flavia (Elsa María Gutiérrez) e sua família rica se mudam para uma nova cidade, onde a jovem conhece uma estranha estudante chamada Verónica (Ana Patricia Rojo), que conta para Flavia que ela é uma bruxa. As duas meninas tornam-se amigas, mas a influência negativa de Verónica sobre Flavia logo se manifesta quando elas viajam juntas.

Direção: Carlos Enrique Taboada







"Caso 137"

Um jovem é ferido por um disparo de bala de borracha durante os protestos dos Coletes Amarelos. Stéphanie, uma investigadora da Inspeção Geral da Polícia Nacional, é encarregada de apurar o caso.

Direção: Dominik Moll







"Suspiria" (Relançamento)

Quando Suzy Banner chega à escola de balé em que sempre sonhou estudar, eventos perturbadores e uma série de assassinatos a levam a tentar desvendar segredos que podem estar ligados ao mundo sobrenatural.

Direção: Dario Argento







EM CARTAZ



"Maldição da Múmia"

A jovem filha de um jornalista desaparece no deserto sem deixar rastros. Oito anos depois, a dilacerada família fica chocada quando ela retorna para casa, e o que deveria ser um reencontro feliz se transforma em um pesadelo vivo.

Direção: Lee Cronin







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"A Voz de Deus"

Duas crianças pregadoras buscam o caminho para uma vida melhor por meio da fé. Daniel Pentecoste foi o pregador infantil mais famoso do Brasil, mas conforme cresce enfrenta a frustração de um futuro incerto. João Vitor está no auge, com um milhão de seguidores. Entre lives e smartphones, prega para multidões. O filme revela as infâncias escondidas sob a construção de duas figuras públicas, oferecendo uma reflexão sobre um Brasil em transformação, em que política e religião frequentemente se confundem.

Direção: Miguel Antunes Ramos







"O Drama"

Dias antes do casamento, segredos e uma reviravolta inesperada transformam o romance em uma crise emocional intensa, fazendo o casal questionar se realmente se conhecem.

Direção: Kristoffer Borgli







"Pai, Mãe, Irmã, Irmão"

Três capítulos situados em cidades diferentes: Nordeste dos Estados Unidos (pai), Dublin, Irlanda (mãe) e Paris, França (irmã e irmão). As histórias tratam das relações entre filhos adultos, entre seus pais um tanto distantes e entre eles próprios.

Direção: Jim Jarmusch



"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Devoradores de Estrelas"

O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar tudo na Terra da extinção… mas uma amizade inesperada pode significar que ele não terá que fazer isso sozinho.

Direção: Phil Lord e Christopher Miller





"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"Máfia de Pelúcia"

Um jornalista em crise com sua profissão é o responsável por investigar uma organização que utiliza fantasias de bichos de pelúcia para sequestrar pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Uma das máfias mais cruéis e inusitadas da década. Adriano não busca apenas o furo de reportagem, mas uma forma de sair vivo do próprio rastro.

Direção: Martin Escriche







"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"Zuzubalândia: O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



"A Saga Crepúsculo - Lua Nova" - Relançamento

Depois da partida de Edward, Jacob se transforma no melhor amigo de Bella. Mas o que ela não imagina é que Jacob também tem um segredo que mudará suas vidas repentinamente.

Direção: Chris Weitz



ESPECIAL



Festival de Cinema Europeu Imovision

O Festival de Cinema Europeu Imovision chega nesta semana a mais de 20 cidades brasileiras com uma curadoria de 14 filmes que representam a excelência do cinema europeu contemporâneo.



A Cinemateca É Brasileira - Cine Apipucos

A mostra itinerante da Cinemateca Brasileira desembarca no Cine Apipucos, na Zona Norte do Recife, entre os dias 22 de abril e 03 de maio. Na edição de 2026, a mostra reúne 23 filmes que evidenciam a pluralidade de nossa produção cinematográfica.



"Power To The People: John & Yoko Live In NYC"

Um filme multitela sobre dois shows de John Lennon e Yoko Ono realizados em 30 de agosto de 1972 no Madison Square Garden, em Nova York. O material passou por um processo de restauração, reedição e remixagem pela equipe dos Lennon, vencedora de sete prêmios Grammy. Com a presença da Elephant's Memory e de convidados especiais, John e Yoko/Plastic Ono Band realizaram os agora lendários shows One To One. Com ingressos esgotados e reunindo um público de 40 mil pessoas, os shows arrecadaram mais de US$ 1,5 milhão (US$ 11,5 milhões em valores atuais) para crianças com deficiências intelectuais e de desenvolvimento. Foram os únicos shows completos que John Lennon (com Yoko Ono) realizou após deixar os Beatles. Com filmagens originais de 1972 feitas pelo diretor Steve Gebhardt, esta versão de 2026 do filme sobre o show foi dirigida por Simon Hilton, editada por Ben Wainwright-Pearce e produzida por Peter Worsley e Sean Ono Lennon. A produção musical é de Sean Ono Lennon. A mixagem e a engenharia de som ficaram a cargo de Paul Hicks e Sam Gannon. O repertório traz sucessos de John, como "New York City", "Instant Karma!", "Imagine" e "Mother", além de "Don't Worry Kyoko" e "Open Your Box", de Yoko Ono. O show ainda conta com versões empolgantes de "Come Together" e "Hound Dog", fechando com o bis de "Give Peace a Chance" com convidados especiais como Stevie Wonder, Melanie e muito mais.

Direção: Simon Hilton





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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