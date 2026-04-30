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A programação de filmes em cartaz nesta semana traz "O Diabo Veste Prada 2", aguardada sequência do filme de 2006. Meryl Streep e Anne Hathaway retomam suas personagens icônicas.



Outro destaque da semana é a estreia de "Zico, O Samurai de Quintino", documentário sobre um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Ainda no universo dos esportes, "2Die4: 24 Horas no Limite" propõe uma experiência imersiva na corrida de Le Mans, acompanhando o piloto Felipe Nasr



Chega aos cinemas também "O Riso e a Faca", do português Pedro Pinho, que foi premiado no Festival de Cannes e aborda a relação entre África e Europa. Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 6 de maio nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







"Zico, O Samurai de Quintino"

Navegando pelo arquivo pessoal — até então inédito para o público — do craque Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.

Direção: João Wainer







"2Die4: 24 Horas no Limite"

Experiência imersiva que acompanha a trajetória do piloto brasileiro Felipe Nasr na corrida de Le Mans, famosa por durar 24 horas.Experiência imersiva que acompanha a trajetória do piloto brasileiro Felipe Nasr na corrida de Le Mans, famosa por durar 24 horas.

Direção: Salomão Abdala, André Abdala

"Exit 8"

Baseado no videogame homônimo de sucesso mundial criado pela Kotake Create. Um homem preso em uma passagem infinita de metrô parte em busca da Saída 8. As regras de sua jornada são simples: não ignore nada fora do comum; se descobrir alguma anomalia, volte imediatamente; caso contrário, continue; em seguida, saia pela Saída 8. Mas, mesmo um único descuido o enviará de volta ao início. Será que ele alcançará seu objetivo e escapará deste corredor infinito?

Direção: Genki Kawamura







"Mãe e Filho"

Mahnaz, uma enfermeira viúva de 40 anos, tenta equilibrar uma rotina marcada por tensões crescentes, desde um filho rebelde até um relacionamento controverso. A situação se agrava quando um trágico acidente leva Mahnaz a confrontar limites emocionais e escolhas que podem transformar seu destino para sempre.

Direção: Saeed Roustaee







"O Riso e a Faca"

O engenheiro Sérgio viaja até uma grande cidade da África Ocidental para trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva, a serviço de uma ONG. Ali, ele se envolve em uma relação íntima, mas desequilibrada, com dois habitantes da cidade, Diára e Gui. À medida que adentra nas dinâmicas neocoloniais da comunidade de expatriados, esse laço frágil torna-se o seu último refúgio perante a solidão e a barbárie. Prêmio de Melhor Atriz para Cleo Diára na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes 2025.

Direção: Pedro Pinho

EM CARTAZ



"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"Um Pai em Apuros"

No limite da tensão, uma mãe cansada de cuidar sozinha da casa e dos filhos decide se dar férias e deixa tudo sob os cuidados do marido.

Direção: Carol Durão







"O Ano Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua"

Em 2021, as cidades de Recife e Olinda viram seu maior patrimônio cultural, o Carnaval, ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Suas praças e ruas ficaram desertas, deixando a melancolia tomar conta de tudo. Personagens como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite, e o maestro Spok, autointitulado como “o último folião”, expressam sua incredulidade e tristeza, em um filme que fala de ausência e alegria adiada, mas também de resiliência, amor e expectativa.

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares







"Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra"

Numa noite em Los Angeles, um homem do futuro (interpretado por Sam Rockwell) surge no meio de um jantar e precisa recrutar um grupo disposto a ajudá-lo a salvar o planeta de uma inteligência artificial ameaçadora.

Direção: Gore Verbinski







"Veneno Para as Fadas" (Relançamento)

No filme, Flavia (Elsa María Gutiérrez) e sua família rica se mudam para uma nova cidade, onde a jovem conhece uma estranha estudante chamada Verónica (Ana Patricia Rojo), que conta para Flavia que ela é uma bruxa. As duas meninas tornam-se amigas, mas a influência negativa de Verónica sobre Flavia logo se manifesta quando elas viajam juntas.

Direção: Carlos Enrique Taboada







"Caso 137"

Um jovem é ferido por um disparo de bala de borracha durante os protestos dos Coletes Amarelos. Stéphanie, uma investigadora da Inspeção Geral da Polícia Nacional, é encarregada de apurar o caso.

Direção: Dominik Moll







"Suspiria" (Relançamento)

Quando Suzy Banner chega à escola de balé em que sempre sonhou estudar, eventos perturbadores e uma série de assassinatos a levam a tentar desvendar segredos que podem estar ligados ao mundo sobrenatural.

Direção: Dario Argento







"Maldição da Múmia"

A jovem filha de um jornalista desaparece no deserto sem deixar rastros. Oito anos depois, a dilacerada família fica chocada quando ela retorna para casa, e o que deveria ser um reencontro feliz se transforma em um pesadelo vivo.

Direção: Lee Cronin







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"A Voz de Deus"

Duas crianças pregadoras buscam o caminho para uma vida melhor por meio da fé. Daniel Pentecoste foi o pregador infantil mais famoso do Brasil, mas conforme cresce enfrenta a frustração de um futuro incerto. João Vitor está no auge, com um milhão de seguidores. Entre lives e smartphones, prega para multidões. O filme revela as infâncias escondidas sob a construção de duas figuras públicas, oferecendo uma reflexão sobre um Brasil em transformação, em que política e religião frequentemente se confundem.

Direção: Miguel Antunes Ramos







"O Drama"

Dias antes do casamento, segredos e uma reviravolta inesperada transformam o romance em uma crise emocional intensa, fazendo o casal questionar se realmente se conhecem.

Direção: Kristoffer Borgli







"Pai, Mãe, Irmã, Irmão"

Três capítulos situados em cidades diferentes: Nordeste dos Estados Unidos (pai), Dublin, Irlanda (mãe) e Paris, França (irmã e irmão). As histórias tratam das relações entre filhos adultos, entre seus pais um tanto distantes e entre eles próprios.

Direção: Jim Jarmusch



"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Devoradores de Estrelas"

O professor de ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar tudo na Terra da extinção… mas uma amizade inesperada pode significar que ele não terá que fazer isso sozinho.

Direção: Phil Lord e Christopher Miller





"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"O Diário de Pilar na Amazônia"

Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.

Direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

"Zuzubalândia: O Filme"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano



ESPECIAL



Festival de Cinema Europeu Imovision

O Festival de Cinema Europeu Imovision chega nesta semana a mais de 20 cidades brasileiras com uma curadoria de 14 filmes que representam a excelência do cinema europeu contemporâneo.





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

Veja também