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O audiovisual brasileiro está em destaque entre os filmes em cartaz nesta semana. Chega aos cinemas "O Gênio do Crime", adaptação de um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil, entre outras produções nacionais e internacionais.



João Guilherme é o protagonista de "O Rei da Internet", inspirado na vida de um dos maiores hackers do Brasil. "Authentic Games - No Império Desconectado" une animação e live-action em uma história inspirada no universo dos games.



Entre as estreias "gringas", destaque para "Na Zona Cinzenta", novo filme de ação de Guy Ritchie, estrelado por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Já "Obsessão" é a opção para os fãs do terror.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 20 de maio nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"O Gênio do Crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder







"Obsessão"

A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.

Direção: Curry Barker

"Na Zona Cinzenta"

"Na Zona Cinzenta" acompanha dois especialistas em resgates, interpretados por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, embarcando na difícil missão de recuperar uma fortuna bilionária que foi roubada. Para isso, eles precisam encontrar uma rota de fuga segura para a experiente negociadora vivida por Eiza González, mas o plano rapidamente se transforma em uma guerra explosiva de estratégia, traições e sobrevivência.

Direção: Guy Ritchie

"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"O Rei da Internet"

Inspirado na vida de Daniel Nascimento, “O Rei da Internet” é uma aventura dramática que conta como Daniel se destacou como um dos maiores hackers do Brasil, fez parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, viveu intensamente uma vida de ostentação e foi alvo de operação da Polícia Federal. Tudo isso antes de completar 17 anos.

Diração: Fabrício Bittar

"Surda"

Angela, uma mulher surda, vive pela primeira vez a experiência da maternidade, ao lado de seu parceiro ouvinte, Hector. Com a chegada do bebê, Angela precisa enfrentar os desafios e complexidades de ser mãe em um mundo que não foi preparado para pessoas como ela.

Direção: Eva Libertad







"Aqui Não Entra Luz"

Entre memórias pessoais e pesquisas históricas, uma cineasta, filha de uma trabalhadora doméstica, percorre os quatro estados brasileiros que mais receberam mão de obra escravizada e revela como os espaços de moradia foram projetados para segregar corpos e sustentar hierarquias.

Direção: Karoline Maia







"Ave Sangria, A Banda Que Não Acabou"

Ave Sangria é um dos grandes nomes da psicodelia nordestina dos anos 1970. Em seu disco de estreia, gravou a canção "Seu Waldir", censurada pelo regime militar. Dois remanescentes da formação original da banda, Almir de Oliveira e Marco Polo, caem na estrada e contam suas histórias.

Direção: João Cintra e Mônica Lapa



"Top Gun: Maverick" (Relançamento)

Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw, que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw, conhecido como “Goose”. Enfrentando um futuro incerto e lidando com fantasmas de seu passado, Maverick confronta seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la.

Direção: Joseph Kosinski







EM CARTAZ



"Mortal Kombat 2"

Uma nova e brutal sequência de combates entre as forças do Plano Terreno e do tirânico Shao Kahn (Martyn Ford), governante da Exoterra. Quando o domínio de Kahn ameaça destruir o equilíbrio entre os reinos, heróis e inimigos de diferentes mundos, agora ao lado de Johnny Cage (Karl Urban), precisam unir forças em uma batalha sangrenta e definitiva pelo destino de todos.

Direção: Simon McQuoid







"As Ovelhas Detetives"

Neste espirituoso mistério, George (Hugh Jackman) é um pastor que lê romances policiais para suas amadas ovelhas todas as noites, acreditando que elas jamais poderiam entender as histórias. Mas quando um incidente misterioso abala a vida na fazenda, as ovelhas percebem que precisam se tornar as detetives. Ao seguir as pistas e investigar suspeitos humanos, elas provam que até mesmo ovelhas podem ser brilhantes solucionadoras de crimes.

Direção: Kyle Balda

"Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D"

A cantora vencedora do Grammy, Billie Eilish, apresenta seus sucessos durante sua turnê mundial com ingressos esgotados.

Direção: Billie Eilish, James Cameron

"Top Gun: Ases Indomáveis"

Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer).

Direção: Tony Scott

"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







"Zico, O Samurai de Quintino"

Navegando pelo arquivo pessoal — até então inédito para o público — do craque Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.

Direção: João Wainer







"Mãe e Filho"

Mahnaz, uma enfermeira viúva de 40 anos, tenta equilibrar uma rotina marcada por tensões crescentes, desde um filho rebelde até um relacionamento controverso. A situação se agrava quando um trágico acidente leva Mahnaz a confrontar limites emocionais e escolhas que podem transformar seu destino para sempre.

Direção: Saeed Roustaee







"O Riso e a Faca"

O engenheiro Sérgio viaja até uma grande cidade da África Ocidental para trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva, a serviço de uma ONG. Ali, ele se envolve em uma relação íntima, mas desequilibrada, com dois habitantes da cidade, Diára e Gui. À medida que adentra nas dinâmicas neocoloniais da comunidade de expatriados, esse laço frágil torna-se o seu último refúgio perante a solidão e a barbárie. Prêmio de Melhor Atriz para Cleo Diára na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes 2025.

Direção: Pedro Pinho





"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"O Ano Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua"

Em 2021, as cidades de Recife e Olinda viram seu maior patrimônio cultural, o Carnaval, ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Suas praças e ruas ficaram desertas, deixando a melancolia tomar conta de tudo. Personagens como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite, e o maestro Spok, autointitulado como “o último folião”, expressam sua incredulidade e tristeza, em um filme que fala de ausência e alegria adiada, mas também de resiliência, amor e expectativa.

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares







"Veneno Para as Fadas" (Relançamento)

No filme, Flavia (Elsa María Gutiérrez) e sua família rica se mudam para uma nova cidade, onde a jovem conhece uma estranha estudante chamada Verónica (Ana Patricia Rojo), que conta para Flavia que ela é uma bruxa. As duas meninas tornam-se amigas, mas a influência negativa de Verónica sobre Flavia logo se manifesta quando elas viajam juntas.

Direção: Carlos Enrique Taboada







"Suspiria" (Relançamento)

Quando Suzy Banner chega à escola de balé em que sempre sonhou estudar, eventos perturbadores e uma série de assassinatos a levam a tentar desvendar segredos que podem estar ligados ao mundo sobrenatural.

Direção: Dario Argento







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Drama"

Dias antes do casamento, segredos e uma reviravolta inesperada transformam o romance em uma crise emocional intensa, fazendo o casal questionar se realmente se conhecem.

Direção: Kristoffer Borgli







"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"O Agente Secreto"

Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"(Des)Controle"

Kátia Klein é uma escritora bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa às vésperas da entrega do seu novo livro, ao mesmo tempo em que descobre a falência do seu casamento e administra o acúmulo das demandas dos filhos e dos pais. Sobrecarregada e em busca de alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao total descontrole, sendo gradualmente engolida pelos excessos do vício.

Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm







"O Velho Fusca"

Depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô, Junior bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.

Direção: Emiliano Ruschel







ESPECIAL



Mostra Truffaut por Completo

O Cinema da Fundação recebe, a partir de 14 de maio, a mais abrangente retrospectiva já dedicada ao cineasta francês François Truffaut. Intitulada “Truffaut por Completo”, a mostra acontece na sala Derby do equipamento cultural vinculado à diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e celebra os 28 anos de funcionamento do espaço.



Cine Apipucos

O público poderá assistir gratuitamente a títulos como "Matrix", "Blade Runner: Caçador de Andróides", "Uma Linda Mulher", "De Volta para o Futuro" e "Se Meu Fusca Falasse", em sessões ao ar livre realizadas no Parque Apipucos.



Cinema da UFPE

Recebe a mostra Korine: Poéticas da Podridão, organizada pelo Cineclube Sans Soleil, com curadoria de Eli Araújo e Giovanna Pietra e assistência de Isabella Alcântara. A mostra propõe um percurso por imagens marcadas pela marginalidade, pelo desgaste e por personagens à deriva.



5ª Semana do Audiovisual Negro - Cinema São Luiz

Reunindo diferentes olhares do audiovisual negro contemporâneo, exibe filmes como os curtas "Cantigas de Pai Francisco", "Firmina", "Passa Tempo", "Pupá" e "Salam".

Saúde Mental entre Jovens e a Representação no Cinema - Cinema São Luiz

Exibe "Só Mais Um Dia" e "Eco", seguido de debate. Os curtas de Matheus Almeida e Ana Luiza Meira abordam sofrimento psíquico e angústia a partir de experiências íntimas.



2ª Semana Estadual da Capoeira: Malungo Jundiá - Cinema São Luiz

Sessão reúne obras dirigidas por Helena Tenderini, Amandine Goisbault, Joab Jó e Tiago Campos; Núcleo de Produção Oi Kabum! Recife; Tuca Siqueira; e Camilo Soares e Orun Santana, aproximando capoeira, ancestralidade, música e memória coletiva.





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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