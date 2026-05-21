A- A+

A quinta-feira (21) é marcada pela chagada de novos filmes em cartaz nas salas de cinema. Uma das estreias mais aguardadas é "O Mandaloriano e Grogu", derivado da saga "Star Wars".



Para os fãs das tramas de terror, "Passageiro do Mal" e "Hokum: O Pesadelo da Bruxa" prometem alguns sustos. Já o drama espírita "Sexo e Destino" e a docuficção "Mambembe" representam uma nova safra de títulos brasileiros



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 27 de maio nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"O Mandaloriano e Grogu"

O cruel Império caiu, mas os senhores da guerra imperiais seguem espalhados por toda a Galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo pelo que a Rebelião lutou, ela conta com a ajuda do lendário caçador de recompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal) e de seu jovem aprendiz, Grogu.

Direção: Jon Favreau







"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"Mambembe"

Três mulheres de um circo itinerante — Índia Morena, Madona Show e Jéssica — cruzam o caminho de um misterioso topógrafo. A partir de suas histórias, se desenha uma trama que mistura ficção e realidade ao longo de 15 anos. Mambembe é uma jornada sobre o tempo, a arte circense e o cinema.

Direção: Fabio Meira

"Passageiro do Mal"

Poucas semanas após iniciarem sua aventura em uma van, um jovem casal presencia um acidente que deixa o motorista morto. Logo, eles passam a ser seguidos por um perseguidor demoníaco impossível de despistar.

Direção: André Ovedral

"Hokum: O Pesadelo da Bruxa"

Um romancista de terror visita uma pousada na Irlanda para espalhar as cinzas de seus pais, sem saber que o lugar tem fama de ser assombrado.

Direção: Damian Mc Carthy







"Diamantes"

Um diretor convoca todas as suas atrizes favoritas para filmar um longa-metragem ambientado em Roma nos anos 1970, contando a história das irmãs Alberta e Gabriella Canova e do grupo de mulheres que trabalham para a sua empresa de figurinos de cinema em Roma.

Direção: Ferzan Özpetek







"Erupcja"

Nel (Lena Gora) leva uma vida tranquila trabalhando em uma floricultura em Varsóvia. Sua rotina é abalada com a chegada de Bethany (Charli XCX), uma turista britânica e amiga de infância, que visita a cidade ao lado do namorado. Enquanto sentimentos reprimidos vêm à tona, um vulcão entra em erupção, refletindo a combustão emocional entre as duas mulheres.

Direção: Pete Ohs

"Seis Dias Naquela Primavera"

Nas férias da primavera, Sana quer levar seus filhos gêmeos para a praia. Depois de alguns imprevistos, decidem se hospedar, sem contar a ninguém, em uma casa de um condomínio de luxo na Riviera Francesa pertencente aos seus antigos sogros. Seis dias ao sol que marcam o fim da inocência.

Direção: Joachim Lafosse







EM CARTAZ



"O Gênio do Crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder







"Obsessão"

A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.

Direção: Curry Barker

"Na Zona Cinzenta"

"Na Zona Cinzenta" acompanha dois especialistas em resgates, interpretados por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, embarcando na difícil missão de recuperar uma fortuna bilionária que foi roubada. Para isso, eles precisam encontrar uma rota de fuga segura para a experiente negociadora vivida por Eiza González, mas o plano rapidamente se transforma em uma guerra explosiva de estratégia, traições e sobrevivência.

Direção: Guy Ritchie

"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"O Rei da Internet"

Inspirado na vida de Daniel Nascimento, “O Rei da Internet” é uma aventura dramática que conta como Daniel se destacou como um dos maiores hackers do Brasil, fez parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, viveu intensamente uma vida de ostentação e foi alvo de operação da Polícia Federal. Tudo isso antes de completar 17 anos.

Diração: Fabrício Bittar

"Surda"

Angela, uma mulher surda, vive pela primeira vez a experiência da maternidade, ao lado de seu parceiro ouvinte, Hector. Com a chegada do bebê, Angela precisa enfrentar os desafios e complexidades de ser mãe em um mundo que não foi preparado para pessoas como ela.

Direção: Eva Libertad







"Aqui Não Entra Luz"

Entre memórias pessoais e pesquisas históricas, uma cineasta, filha de uma trabalhadora doméstica, percorre os quatro estados brasileiros que mais receberam mão de obra escravizada e revela como os espaços de moradia foram projetados para segregar corpos e sustentar hierarquias.

Direção: Karoline Maia







"Ave Sangria, A Banda Que Não Acabou"

Ave Sangria é um dos grandes nomes da psicodelia nordestina dos anos 1970. Em seu disco de estreia, gravou a canção "Seu Waldir", censurada pelo regime militar. Dois remanescentes da formação original da banda, Almir de Oliveira e Marco Polo, caem na estrada e contam suas histórias.

Direção: João Cintra e Mônica Lapa



"Mortal Kombat 2"

Uma nova e brutal sequência de combates entre as forças do Plano Terreno e do tirânico Shao Kahn (Martyn Ford), governante da Exoterra. Quando o domínio de Kahn ameaça destruir o equilíbrio entre os reinos, heróis e inimigos de diferentes mundos, agora ao lado de Johnny Cage (Karl Urban), precisam unir forças em uma batalha sangrenta e definitiva pelo destino de todos.

Direção: Simon McQuoid







"As Ovelhas Detetives"

Neste espirituoso mistério, George (Hugh Jackman) é um pastor que lê romances policiais para suas amadas ovelhas todas as noites, acreditando que elas jamais poderiam entender as histórias. Mas quando um incidente misterioso abala a vida na fazenda, as ovelhas percebem que precisam se tornar as detetives. Ao seguir as pistas e investigar suspeitos humanos, elas provam que até mesmo ovelhas podem ser brilhantes solucionadoras de crimes.

Direção: Kyle Balda

"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







"Zico, O Samurai de Quintino"

Navegando pelo arquivo pessoal — até então inédito para o público — do craque Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.

Direção: João Wainer







"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"O Ano Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua"

Em 2021, as cidades de Recife e Olinda viram seu maior patrimônio cultural, o Carnaval, ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Suas praças e ruas ficaram desertas, deixando a melancolia tomar conta de tudo. Personagens como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite, e o maestro Spok, autointitulado como “o último folião”, expressam sua incredulidade e tristeza, em um filme que fala de ausência e alegria adiada, mas também de resiliência, amor e expectativa.

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"O Agente Secreto"

Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"(Des)Controle"

Kátia Klein é uma escritora bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa às vésperas da entrega do seu novo livro, ao mesmo tempo em que descobre a falência do seu casamento e administra o acúmulo das demandas dos filhos e dos pais. Sobrecarregada e em busca de alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao total descontrole, sendo gradualmente engolida pelos excessos do vício.

Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm







"O Velho Fusca"

Depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô, Junior bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.

Direção: Emiliano Ruschel







ESPECIAL



"TXT MOA CON in Japan: Live Viewing"

Um show especial preparado exclusivamente para MOA para comemorar o 7º aniversário de estreia do TOMORROW X TOGETHER, [2026 TXT MOA CON]. Assista a uma poderosa apresentação com banda ao vivo e solos especiais, destacando o talento único de cada membro. Após os emocionantes shows em Seul, a turnê segue para Nagoya, marcando o início da 2026 TXT MOA CON IN JAPAN. Você poderá vivenciar toda a intensidade e emoção do show no seu cinema mais próximo!

Direção: Hybe & Bighit Music



Mostra Truffaut por Completo

O Cinema da Fundação recebe a mais abrangente retrospectiva já dedicada ao cineasta francês François Truffaut. A mostra acontece nas salas Derby e Museu do equipamento cultural. Ao longo de três semanas, até 2 de junho, o público terá acesso à totalidade da filmografia do diretor, com 23 filmes exibidos em versões restauradas em 4K.



Cine Apipucos

As sessões acontecem até o domingo (24), sempre com entrada gratuita. Estão na programação: "O Iluminado", "O Diário de Bridget Jones", "Moonwalker" e "O Rei Leão".



"Língua Mãe" - Cinema da Fundação

Naná Vasconcelos, um dos maiores músicos do Brasil e mais atuantes fora do país, sonhava reunir um grupo de crianças e fazer música com elas em sua língua materna: o português. Atravessou três continentes para encontrá-las e daí nasce Língua Mãe, projeto musical realizado em parceria com o maestro Gil Jardim.

Direção: Beto Martins, Fernando Weller, Leo Falcão, Marinho Andrade

Chama Curtas - Cinema da Fundação

A faixa especial volta à sala Derby com uma sessão gratuita dedicada à cineasta e artista paulista Janaína Wagner. Serão exibidos os filmes “Quebrante”, “Curupira e a Máquina do Destino” e “Manos Negativas, Manos Kefzeadas”. A retirada dos ingressos gratuitos é feita na hora.



Mostra Cine Queer - Cinema São Luiz

Apresnta os curtas "Leo" (dir. Fernando Reynaldos), "Before" (dir. Lynnsey Ooten), "Kassandra com K" (dir. Cícero Filho e Rivanildo Feitosa, "Peixe Morto" (dir. João Fontenele), "Raposa" (dir. João Fontenele e Margot Leitão), "Ginga" (dir. Camila Silva) e "Lança-foguete" (dir. William Oliveira).



Cineclube XHY-247 e Cine LEIA - Cinema São Luiz

Exibição de "Quem Seria o Feliz Conviva de Isadora Duncan?" e "Capitu e o Capítulo", ambos filmes de Júlio Bressane.



10º Festival Palco Giratório - Cinema São Luiz

Sessão de "Salú e o Cavalo Marinho", de Cecília da Fonte. A aniamação retrata a infância de Mestre Salustiano na cultura popular.



"Manoel Lisboa, Herói da Resistência à Ditadura" - Cinema São Luiz

A trajetória de Manoel Lisboa, fundador do PCR e símbolo da resistência à ditadura. Direção: Carlos Pronzato



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

Veja também