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A mais nova produção de Steven Spielberg está entre os filmes em cartaz nesta semana. Além de "Dia D", outras estreias movimentam as salas de cinema.



Paul Rudd e Nick Jonas protagonizam "Hit para Dois", interpretando dois músicos. Já "Eu & Você na Toscana" promete arrancar suspiros com um romance estrelado por Halle Bailey e pelo Reece Thompson.



Para as crianças, a animação "Os Peludos" é a pedida. Entre as produções nacionais, destauqe para o documentário "BuenosAires" e a comédia romântica "Trago Seu Amor".



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 17 de junho nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?

Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris







"Quinze Dias"

Os planos de férias de um adolescente inseguro são furados por uma visita inesperada: seu vizinho e crush da escola que passará duas semanas dormindo na sua casa. Os dias que prometiam paz, tranquilidade e maratonas épicas de séries acabam trazendo um turbilhão de sentimentos e questões mal resolvidas.

Direção: Daniel Lieff







ESTREIA



"Hit Para Dois"

Rick (Paul Rudd), um cantor de casamentos, apresenta uma de suas composições para Danny (Nick Jonas), um ex-astro pop adolescente que transforma a música em um hit global e fica com todo o crédito. Em busca do reconhecimento, Rick mergulha na busca pelo reconhecimento sem perceber que pode acabar perdendo tudo o que realmente importa na vida.

Direção: John Carney

"Eu & Você na Toscana"

Depois de perder o emprego e o apartamento no mesmo dia, Anna (Halle Bailey) toma a decisão mais impulsiva da sua vida: se instalar na vila de um homem que mal conhece, no coração da Toscana. Quando a mãe dele aparece na porta, Anna entra em pânico e inventa que é sua noiva. O plano começa a desmoronar quando Michael (Regé-Jean Page), o primo charmoso, chega para o fim de semana e Anna percebe que sustentar a mentira pode ser bem mais complicado do que ela esperava.

Direção: Kat Coiro

"Os Peludos 2"

Fred, um despreocupado, perde sua invisibilidade após despertar amagia de um cajado ancestral. Agora, todos os finns estão em perigo. Ele e Christine precisam embarcar em uma aventura para restaurar suainvisibilidade e salvar os finns.

Direção: Denis Chernov

"Trago O Seu Amor"

"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.

Direção: Claudia Castro

"O Afinador"

O filme acompanha a trajetória de um talentoso afinador de pianos quando descobre um talento surpreendente que pode mudar a sua vida para sempre. Passando de uma história sobre o amor ao jazz para um deslumbrante drama policial, o homem resolve testar as suas habilidades meticulosas para arrombar cofres de uma maneira inteligente, apesar de parecer algo incrível, tudo vira de cabeça para baixo.

Direção: Daniel Roher

"BuenosAires"

Na Zona da Mata de Pernambuco, Nordeste do Brasil, o município de Buenos Aires tem o mesmo nome da capital da Argentina. Uma professora de espanhol apresenta personagens e lugares da cidade, uma paisagem de contrastes sociais com influências das diferentes culturas. Apesar de não haver vestígios da passagem de portenhos pelo lugar, alguns habitantes enfatizam a "coincidência” de diversas formas e criam um vínculo afetivo com o país vizinho. Jogos de futebol, um desfile do Maracatu Estrela Dourada e a chegada de um argentino como novo morador evidenciam essas ligações durante a última Copa do Mundo.

Direção: Tuca Siqueira







"8 Décadas de Amor"

Ao longo de 90 anos, oito encontros marcam a relação tumultuada de Octavio e Adela, refletindo momentos chave da história espanhola.

Direção: Julio Medem







"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg







"Criadas"

Sandra retorna à casa de sua prima Mariana em busca de uma foto de sua falecida mãe, que trabalhou ali como empregada residente para os pais de Mariana. Embora tenham sido criadas juntas, Sandra, negra de pele escura, e Mariana, negra de pele clara, viveram aquela casa de formas muito diferentes. Ao se reconectarem, memórias há muito enterradas tomam forma ao redor delas. Fantasmas da infância, da ancestralidade, de um amor que nunca foi embora completamente.

Direção: Carol Rodrigues







EM CARTAZ



"Todo Mundo em Pânico 6"

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) estão novamente na mira do criminoso. No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.

Direção: Michael Tiddes







"Mestres do Universo"

Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Jared Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Man-At-Arms, Idris Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man - o homem mais poderoso do universo.

Direção: Travis Knight







"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo







"Alpha"

Alpha, uma adolescente de 13 anos em crise, vive com sua mãe solteira. A realidade delas toma contornos assustadores no dia em que Alpha aparece em casa com uma tatuagem no braço, em meio a uma epidemia de vírus mortal que se espalha petrificando as pessoas.

Direção: Julia Ducournau







"Dolores"

Uma viúva de 65 anos, ex-viciada em jogos de azar, sonha em abrir um cassino. Ela tem um relacionamento próximo com a neta, que trabalha em um arsenal, mas tem conflitos com a filha, cujo namorado está na prisão.

Direção: Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes







"Olhe o Mar"

Chris e Antoine têm muita dificuldade em se entender desde o divórcio, mas, quando são informados de que o filho de 16 anos sofre de uma doença rara que tirará sua vida, eles se esforçam para deixar seus rancores de lado.

Direção: Emmanuel Poulain-Arnaud







"The Amazing Digital Circus: O Último Ato"

The Amazing Digital Circus é uma websérie de animação surrealista sobre seis humanos aprisionados em um universo virtual bizarro com tema de circo. A protagonista, Pomni, assume a forma de um bobo da corte após colocar um headset VR, unindo-se a outros personagens enquanto tentam manter a sanidade sob o comando de Caine, uma IA insana.

Direção: Gooseworx







EM CARTAZ



"Natal Amargo"

Alternando entre Madri, em 2004, e o verão de 2026, o filme acompanha Elsa, uma diretora de publicidade marcada por relações conturbadas e tragédias pessoais, enquanto, décadas depois, o cineasta Raúl Rossetti transforma as vivências dela e das pessoas ao seu redor em matéria prima para um roteiro auto ficcional. À medida que passado e presente se refletem um no outro, Natal Amargo propõe uma reflexão sobre memória, inspiração e os limites éticos da criação artística.

Direção: Pedro Almodóvar







"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo







"Backrooms: Um Não-Lugar"

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons

"Golpe Explosivo"

O centro de Londres entra em pânico com a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial não detonada em um canteiro de obras. Em meio ao caos de uma evacuação em massa, uma quadrilha de criminosos inicia um assalto audacioso.

Direção: David Mackenzie

"A Revolução dos Bichos"

Uma alegoria satírica sobre revolução e poder. A Revolução dos Bichos narra como um movimento pela igualdade é sistematicamente corrompido. À medida que os porcos consolidam o controle, a verdade é apagada e a fazenda se transforma em uma ditadura implacável.

Direção: Andy Serkis







"Chopin, uma Sonata em Paris"

Paris, 1835. O renomado compositor Frédéric Chopin transita pela alta sociedade, realizando concertos, dando aulas para ganhar dinheiro enquanto luta contra uma doença. Ele compõe obras-primas, frequenta festas e busca romances nos círculos da aristocracia e realeza.

Direção: Michał Kwieciński





"O Mandaloriano e Grogu"

O cruel Império caiu, mas os senhores da guerra imperiais seguem espalhados por toda a Galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo pelo que a Rebelião lutou, ela conta com a ajuda do lendário caçador de recompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal) e de seu jovem aprendiz, Grogu.

Direção: Jon Favreau







"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"Mambembe"

Três mulheres de um circo itinerante — Índia Morena, Madona Show e Jéssica — cruzam o caminho de um misterioso topógrafo. A partir de suas histórias, se desenha uma trama que mistura ficção e realidade ao longo de 15 anos. Mambembe é uma jornada sobre o tempo, a arte circense e o cinema.

Direção: Fabio Meira

"Passageiro do Mal"

Poucas semanas após iniciarem sua aventura em uma van, um jovem casal presencia um acidente que deixa o motorista morto. Logo, eles passam a ser seguidos por um perseguidor demoníaco impossível de despistar.

Direção: André Ovedral

"Hokum: O Pesadelo da Bruxa"

Um romancista de terror visita uma pousada na Irlanda para espalhar as cinzas de seus pais, sem saber que o lugar tem fama de ser assombrado.

Direção: Damian Mc Carthy







"Diamantes"

Um diretor convoca todas as suas atrizes favoritas para filmar um longa-metragem ambientado em Roma nos anos 1970, contando a história das irmãs Alberta e Gabriella Canova e do grupo de mulheres que trabalham para a sua empresa de figurinos de cinema em Roma.

Direção: Ferzan Özpetek







"Erupcja"

Nel (Lena Gora) leva uma vida tranquila trabalhando em uma floricultura em Varsóvia. Sua rotina é abalada com a chegada de Bethany (Charli XCX), uma turista britânica e amiga de infância, que visita a cidade ao lado do namorado. Enquanto sentimentos reprimidos vêm à tona, um vulcão entra em erupção, refletindo a combustão emocional entre as duas mulheres.

Direção: Pete Ohs

"Seis Dias Naquela Primavera"

Nas férias da primavera, Sana quer levar seus filhos gêmeos para a praia. Depois de alguns imprevistos, decidem se hospedar, sem contar a ninguém, em uma casa de um condomínio de luxo na Riviera Francesa pertencente aos seus antigos sogros. Seis dias ao sol que marcam o fim da inocência.

Direção: Joachim Lafosse







"O Gênio do Crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder







"Obsessão"

A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.

Direção: Curry Barker

"Na Zona Cinzenta"

"Na Zona Cinzenta" acompanha dois especialistas em resgates, interpretados por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, embarcando na difícil missão de recuperar uma fortuna bilionária que foi roubada. Para isso, eles precisam encontrar uma rota de fuga segura para a experiente negociadora vivida por Eiza González, mas o plano rapidamente se transforma em uma guerra explosiva de estratégia, traições e sobrevivência.

Direção: Guy Ritchie

"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"O Rei da Internet"

Inspirado na vida de Daniel Nascimento, “O Rei da Internet” é uma aventura dramática que conta como Daniel se destacou como um dos maiores hackers do Brasil, fez parte de uma organização criminosa que movimentou milhões de reais, viveu intensamente uma vida de ostentação e foi alvo de operação da Polícia Federal. Tudo isso antes de completar 17 anos.

Diração: Fabrício Bittar

"Surda"

Angela, uma mulher surda, vive pela primeira vez a experiência da maternidade, ao lado de seu parceiro ouvinte, Hector. Com a chegada do bebê, Angela precisa enfrentar os desafios e complexidades de ser mãe em um mundo que não foi preparado para pessoas como ela.

Direção: Eva Libertad







"Aqui Não Entra Luz"

Entre memórias pessoais e pesquisas históricas, uma cineasta, filha de uma trabalhadora doméstica, percorre os quatro estados brasileiros que mais receberam mão de obra escravizada e revela como os espaços de moradia foram projetados para segregar corpos e sustentar hierarquias.

Direção: Karoline Maia







"Ave Sangria, A Banda Que Não Acabou"

Ave Sangria é um dos grandes nomes da psicodelia nordestina dos anos 1970. Em seu disco de estreia, gravou a canção "Seu Waldir", censurada pelo regime militar. Dois remanescentes da formação original da banda, Almir de Oliveira e Marco Polo, caem na estrada e contam suas histórias.

Direção: João Cintra e Mônica Lapa



"Mortal Kombat 2"

Uma nova e brutal sequência de combates entre as forças do Plano Terreno e do tirânico Shao Kahn (Martyn Ford), governante da Exoterra. Quando o domínio de Kahn ameaça destruir o equilíbrio entre os reinos, heróis e inimigos de diferentes mundos, agora ao lado de Johnny Cage (Karl Urban), precisam unir forças em uma batalha sangrenta e definitiva pelo destino de todos.

Direção: Simon McQuoid







"As Ovelhas Detetives"

Neste espirituoso mistério, George (Hugh Jackman) é um pastor que lê romances policiais para suas amadas ovelhas todas as noites, acreditando que elas jamais poderiam entender as histórias. Mas quando um incidente misterioso abala a vida na fazenda, as ovelhas percebem que precisam se tornar as detetives. Ao seguir as pistas e investigar suspeitos humanos, elas provam que até mesmo ovelhas podem ser brilhantes solucionadoras de crimes.

Direção: Kyle Balda

"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







"Zico, O Samurai de Quintino"

Navegando pelo arquivo pessoal — até então inédito para o público — do craque Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.

Direção: João Wainer







"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"O Ano Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua"

Em 2021, as cidades de Recife e Olinda viram seu maior patrimônio cultural, o Carnaval, ser cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Suas praças e ruas ficaram desertas, deixando a melancolia tomar conta de tudo. Personagens como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite, e o maestro Spok, autointitulado como “o último folião”, expressam sua incredulidade e tristeza, em um filme que fala de ausência e alegria adiada, mas também de resiliência, amor e expectativa.

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"Super Mario Galaxy: O Filme"

Depois de salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos enfrentam uma nova ameaça cósmica que coloca toda a galáxia em perigo. O filme promete momentos divertidos, cenas repletas de ação e, claro, a estreia triunfante de Yoshi em sua jornada cinematográfica.

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic







"Velhos Bandidos"

O filme acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Direção: Claudio Torres







"Narciso"

Narciso é um menino órfão e preto que mora na casa dos irmãos Carmem e Joaquim. Às vésperas de seu aniversário, ele atravessa um momento difícil: acaba de ser devolvido por um casal que desistiu de adotá-lo. Para animá-lo, Alexandre, uma das crianças que também vive no lar temporário, o presenteia com uma bola capaz de fazer uma mágica: se Narciso acertar três cestas, um gênio aparecerá para lhe conceder o que ele mais deseja. Seu pedido... uma família. O gênio declara que o desejo será realizado, mas impõe uma condição: Narciso jamais poderá ver sua imagem refletida. A aventura começa, mas algo incomoda Narciso — a saudade dos amigos e da casa de Carmem. Dividido entre a família branca e o lugar onde sempre viveu, Narciso vai precisar descobrir o que realmente quer e importa.

Direção: Jeferson De

"O Agente Secreto"

Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir.

Direção: Kleber Mendonça Filho







"(Des)Controle"

Kátia Klein é uma escritora bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa às vésperas da entrega do seu novo livro, ao mesmo tempo em que descobre a falência do seu casamento e administra o acúmulo das demandas dos filhos e dos pais. Sobrecarregada e em busca de alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao total descontrole, sendo gradualmente engolida pelos excessos do vício.

Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm







"O Velho Fusca"

Depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô, Junior bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.

Direção: Emiliano Ruschel







ESPECIAL



"A Saga Crepúsculo: Eclipse" (Relançamento)

Enquanto uma série de assassinatos misteriosos toma conta de Seattle, Bella, cuja formatura do ensino médio se aproxima rapidamente, é forçada a escolher entre seu amor pelo vampiro Edward e sua amizade com o lobisomem Jacob.

Direção: David Slade

"BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing"

Filme de concerto capturando a apresentação 'Arirang' da turnê mundial do BTS em Busan.

Direção: Jungjae HA



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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