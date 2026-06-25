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A estreia de "Supergil" é destaque entre os filmes em cartaz nesta semana. Além do lançamento do Universo DC, outros títulos internacionais e nacionais movimentam as salas de cinema a partir desta quinta-feira (25).



O suspense "Segredo Obscuro", reúne as estrelas Elisabeth Moss e Kate Hudson, chega aos cinemas brasileiros. No Cinema da Fundação, estreia "O Labirinto dos Garotos Perdidos", novo trabalho do diretor brasileiro Matheus Marchetti.



Confira, a seguir, essas e outras estreias, além dos filmes que seguem em cartaz até 1º de julho nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Minions & Monstros"

Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo

Direção: Pierre Coffin







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







ESTREIA



"Supergirl"

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Direção: Craig Gillespie







"Segredo Obscuro"

A atriz Samantha Lake (Elisabeth Moss) é atraída para o universo glamouroso e misterioso de Zoe Shannon (Kate Hudson), CEO da renomada empresa de saúde e bem-estar Shell. No entanto, quando seus pacientes começam a desaparecer, incluindo a famosa estrela Chloe Benson (Kaia Gerber), Samantha se vê envolvida em uma teia de mistérios e conspirações, levando-a a suspeitar que a Shell está escondendo um segredo perigoso e monstruoso.

Direção: Max Minghella







"O Labirinto dos Garotos Perdidos"

Um garoto do interior se perde na madrugada da cidade grande, passando por uma série de encontros sexuais progressivamente bizarros, enquanto um assassino espreita pelas sombras da metrópole. Exibido na Mostra de São Paulo, o novo filme do cineasta brasileiro Matheus Marchetti acompanha um jovem numa jornada de autodescoberta, desejos e mistérios.

Direção: Matheus Marchetti







EM CARTAZ



"Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?

Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris







"Quinze Dias"

Os planos de férias de um adolescente inseguro são furados por uma visita inesperada: seu vizinho e crush da escola que passará duas semanas dormindo na sua casa. Os dias que prometiam paz, tranquilidade e maratonas épicas de séries acabam trazendo um turbilhão de sentimentos e questões mal resolvidas.

Direção: Daniel Lieff







"Eclipse"

Cleo é uma astrônoma que passa por um período de crise. Emocionalmente fragilizada e grávida, ela inesperadamente recebe a visita de sua meia-irmã indígena. O encontro as conduz a uma jornada compartilhada de descobertas, despertando memórias esquecidas e fragmentadas em Cleo e revelando segredos sombrios de ambas. Nessa investigação, a convivência entre as duas permite que se construa um elo inesperado cujas consequências transformam ambas.

Direção: Djin Sganzerla.







"O Bolo do Presidente"

No Iraque dos anos 1990, em meio à guerra e à falta de comida, o presidente determina que todas as escolas do país façam um bolo em homenagem ao seu aniversário. Lamia, de apenas 9 anos, tenta escapar da tarefa, mas acaba sendo escolhida entre os colegas. A menina, então, precisa recorrer à sua criatividade para conseguir os ingredientes e cumprir a missão de preparar o bolo imposto pelas autoridades.

Direção: Hasan Hadi







"Eu & Você na Toscana"

Depois de perder o emprego e o apartamento no mesmo dia, Anna (Halle Bailey) toma a decisão mais impulsiva da sua vida: se instalar na vila de um homem que mal conhece, no coração da Toscana. Quando a mãe dele aparece na porta, Anna entra em pânico e inventa que é sua noiva. O plano começa a desmoronar quando Michael (Regé-Jean Page), o primo charmoso, chega para o fim de semana e Anna percebe que sustentar a mentira pode ser bem mais complicado do que ela esperava.

Direção: Kat Coiro

"Trago O Seu Amor"

"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.

Direção: Claudia Castro

"O Afinador"

O filme acompanha a trajetória de um talentoso afinador de pianos quando descobre um talento surpreendente que pode mudar a sua vida para sempre. Passando de uma história sobre o amor ao jazz para um deslumbrante drama policial, o homem resolve testar as suas habilidades meticulosas para arrombar cofres de uma maneira inteligente, apesar de parecer algo incrível, tudo vira de cabeça para baixo.

Direção: Daniel Roher

"BuenosAires"

Na Zona da Mata de Pernambuco, Nordeste do Brasil, o município de Buenos Aires tem o mesmo nome da capital da Argentina. Uma professora de espanhol apresenta personagens e lugares da cidade, uma paisagem de contrastes sociais com influências das diferentes culturas. Apesar de não haver vestígios da passagem de portenhos pelo lugar, alguns habitantes enfatizam a "coincidência” de diversas formas e criam um vínculo afetivo com o país vizinho. Jogos de futebol, um desfile do Maracatu Estrela Dourada e a chegada de um argentino como novo morador evidenciam essas ligações durante a última Copa do Mundo.

Direção: Tuca Siqueira







"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg







"Criadas"

Sandra retorna à casa de sua prima Mariana em busca de uma foto de sua falecida mãe, que trabalhou ali como empregada residente para os pais de Mariana. Embora tenham sido criadas juntas, Sandra, negra de pele escura, e Mariana, negra de pele clara, viveram aquela casa de formas muito diferentes. Ao se reconectarem, memórias há muito enterradas tomam forma ao redor delas. Fantasmas da infância, da ancestralidade, de um amor que nunca foi embora completamente.

Direção: Carol Rodrigues







"Todo Mundo em Pânico 6"

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) estão novamente na mira do criminoso. No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.

Direção: Michael Tiddes







"Mestres do Universo"

Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Jared Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Man-At-Arms, Idris Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man - o homem mais poderoso do universo.

Direção: Travis Knight







"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo







"Olhe o Mar"

Chris e Antoine têm muita dificuldade em se entender desde o divórcio, mas, quando são informados de que o filho de 16 anos sofre de uma doença rara que tirará sua vida, eles se esforçam para deixar seus rancores de lado.

Direção: Emmanuel Poulain-Arnaud







"Natal Amargo"

Alternando entre Madri, em 2004, e o verão de 2026, o filme acompanha Elsa, uma diretora de publicidade marcada por relações conturbadas e tragédias pessoais, enquanto, décadas depois, o cineasta Raúl Rossetti transforma as vivências dela e das pessoas ao seu redor em matéria prima para um roteiro auto ficcional. À medida que passado e presente se refletem um no outro, Natal Amargo propõe uma reflexão sobre memória, inspiração e os limites éticos da criação artística.

Direção: Pedro Almodóvar







"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo







"Backrooms: Um Não-Lugar"

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons

"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"O Gênio do Crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder







"Obsessão"

A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.

Direção: Curry Barker

"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"O Diabo Veste Prada 2"

A continuação tão esperada do já clássico "O Diabo Veste Prada". A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas. Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Direção: David Frankel







"Michael"

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

Direção: Antoine Fuqua







"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







"O Advogado de Deus"

Um advogado idealista chamado Daniel (Nicolas Prattes) dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas. Ao lado de seu colega de faculdade Rubinho (Lucas Letto), Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Direção: Gustavo Bonafé







"(Des)Controle"

Kátia Klein é uma escritora bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa às vésperas da entrega do seu novo livro, ao mesmo tempo em que descobre a falência do seu casamento e administra o acúmulo das demandas dos filhos e dos pais. Sobrecarregada e em busca de alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao total descontrole, sendo gradualmente engolida pelos excessos do vício.

Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm







"O Velho Fusca"

Depois de descobrir um velho fusca abandonado na garagem do seu avô, Junior bola um plano para conseguir ficar com o carro, mas para isso vai ter que remendar uma antiga briga que fraturou a família há anos.

Direção: Emiliano Ruschel







ESPECIAL



8 ½ Festa do Cinema Italiano

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali completa sua 13ª edição no Brasil e chega ao Recife de 25 de junho a 1º de julho. A programação completa será exibida no Moviemax Rosa e Silva, com 10 filmes.



"Suspiria" (1977) - Norturno Festival

O Noturno – Festival Internacional de Cinema do Recife realiza, no próximo sábado (27), às 18h, uma sessão especial do clássico Suspiria (1977), de Dario Argento, no Cinema São Luiz. A exibição gratuita integra a Sessão (Pré) Noturno e dá continuidade a uma série de atividades que antecedem a segunda edição do festival, programada para acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto, nos cinemas São Luiz e da Fundação Joaquim Nabuco.





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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