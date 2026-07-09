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Aventura, terror, comédia e drama histórico estão entre os filmes em cartaz nesta semana. Um dos destaques é "Moana", versão em live-action da popular animação da Disney, mas outras estreias também chegam aos cinemas a partir desta quinta-feira (9).



"O Convite", novo longa-metragem dirigido e estrelado por Olivia Wilde, reúne nomes como Seth Rogen, Olivia Wilde e Penélope Cruz no elenco. "A Morte Do Demônio: Em Chamas" dá continuidade à franquia de horror, prometendo uma boa dose de terror gore.



"Primavera" narra o encontro fictício entre a jovem violinista Cecília e o famoso compositor Antonio Vivaldi, na Veneza do século XVIII. O cinema brasileiro entrega ao público, nesta semana, a comédia "Os Emergentes" e o documentário "Toquinho - Encontros e Um Violão".



Confira, a seguir, outros filmes que seguem em cartaz até 15 de julho nos cinemas de Pernambuco.



ESTREIA



"Moana"

No live-action de "Moana", uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

Direção: Thomas Kail







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







"A Morte do Demônio: Em Chamas"

A Morte do Demônio: Em Chamas desencadeia a experiência mais selvagem e aterrorizante da franquia até hoje, chegando às telonas com um capítulo totalmente novo de carnificina e caos demoníaco. Após a perda do marido, uma mulher busca consolo com os sogros em sua casa de família isolada. À medida que, um a um, eles são transformados em Deadites - transformando o encontro em uma reunião familiar saída do inferno - ela descobre que os votos que fez em vida continuam… mesmo na morte.

Direção: Sébastien Vaniček

"Os Emergentes"

Aristocratas arrogantes perdem tudo e se veem forçados a trabalhar como empregados de seus antigos funcionários - que agora enriqueceram e esbanjam um estilo assumidamente brega. Essa hilária inversão de poder e os choques temporais revelam que esses “opostos” têm muito em comum. Entre atritos e descobertas, Henrique e Inácio unem forças em uma improvável sociedade gastronômica, provando que o aprendizado mútuo traz uma prosperidade que o dinheiro não compra.

Direção: Hsu Chien

"Primavera"

Veneza, século XVIII. Cecília cresceu entre as paredes do Ospedale della Pietà, o orfanato que também é lar da orquestra mais respeitada do mundo. Violinista extraordinária, ela se apresenta atrás de uma grade para os ricos padroeiros da instituição. Nunca além disso. Até que um novo professor de violino chega e muda tudo. Seu nome é Antonio Vivaldi.

Direção: Damiano Michieletto







"Toquinho - Encontros e Um Violão"

Entre apresentações, bastidores e registros de arquivo, o filme revisita a trajetória de Toquinho e sua relação com o violão. Ao longo do percurso, surgem parcerias, processos criativos e momentos que ajudam a compreender a permanência de sua música.

Direção: Erica Bernardini







EM CARTAZ



"Minions & Monstros"

Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo

Direção: Pierre Coffin







"Um Triste e Belo Mundo"

Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.

Direção: Cyril Aris







"Supergirl"

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Direção: Craig Gillespie







"Uma Infância Alemã"

Ilha de Amrum, primavera de 1945. Nos últimos dias da guerra, Nanning, de 12 anos, enfrenta o mar traiçoeiro para pescar e trabalha na fazenda próxima para ajudar sua mãe a sustentar a família. Apesar das dificuldades, a vida na bela e ventosa ilha quase parece um paraíso. Mas, quando a paz finalmente chega, ela revela uma ameaça ainda maior: o inimigo está muito mais próximo do que ele imaginava.

Direção: Fatih Akin







"Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?

Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris







"Trago O Seu Amor"

"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.

Direção: Claudia Castro

"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg







"Todo Mundo em Pânico 6"

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) estão novamente na mira do criminoso. No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.

Direção: Michael Tiddes







"Mestres do Universo"

Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Jared Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Man-At-Arms, Idris Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man - o homem mais poderoso do universo.

Direção: Travis Knight







"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo







"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo







"Backrooms: Um Não-Lugar"

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons

"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"O Gênio do Crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infantojuvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder







"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







ESPECIAL



Mostra Prêmio Grande Otelo 2026

A Mostra Prêmio Grande Otelo 2026 segue na grade de exibição do Cinema da Fundação com sessões gratuitas ao público. Mais uma chance de assistir na telona a alguns filmes premiados como “Sonhar com os Leões”, no qual Denise Fraga interpreta uma mulher que descobriu um câncer terminal e busca morrer com dignidade antes do desenvolvimento trágico da doença, e “O Último Azul”, obra que escapa das delimitações da senioridade e rendeu ao diretor Gabriel Mascaro o troféu Urso de Prata no Festival de Berlim.





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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