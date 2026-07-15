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O feriado de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, chega com novos filmes em cartaz nas salas de cinema nesta quinta-feira (16). Um dos destaques é "A Odisseia", aguardada adaptação do poema épico grego dirigida por Christopher Nolan.



"Xica da Silva", clássico do cinema brasileiro de 1976, retorna aos cinema com uma versão restaurada em 4K, homenageando o saudoso diretor Cacá Diegues. O audiovisual nacional também estreia "Apenas Coisas Boas", novo filme de Daniel Nolasco.



Outro longa-metragem em cartaz é "As Pessoas ao Lado", estrelado pela atriz francesa Isabelle Huppert. Confira, a seguir, esses e mais filmes que seguem em cartaz até 22 de julho nos cinemas de Pernambuco.



PRÉ-ESTREIA



"Marsupilami - Confusão a Bordo"

Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.

Direção: Philippe Lacheau







"A Divina Sarah Bernhardt"

Partindo de uma abordagem que une drama histórico e romance, o filme mergulha no universo extravagante da lendária atriz francesa, uma das mulheres mais famosas do mundo no final do século 19 e começo do século 20, sendo considerada a "primeira celebridade global”. Ambientada na Paris de 1896, a trama acompanha Sarah Bernhardt no auge de sua glória como atriz e uma mulher à frente de seu tempo, sempre desafiando as convenções sociais.

Direção: Guillaume Nicloux







ESTREIA



"A Odisseia"

O longa é ambientado após a Guerra de Troia, e acompanha a épica jornada de Odisseu em seu retorno para casa, enfrentando criaturas míticas e a ira dos deuses, enquanto sua esposa Penélope o aguarda. Para dar vida a essa narrativa extraordinária, o elenco reúne grandes nomes de Hollywood, incluindo Matt Damon (Odisseu), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco). O filme conta ainda com as participações das vencedoras do Oscar Charlize Theron e Lupita Nyong’o.

Direção: Christopher Nolan







"Xica da Silva" (1976) - Restaurada DCP 4K

Na segunda metade do século XVIII, a negra escravizada Xica da Silva torna-se o centro das atenções no Distrito Diamantino, onde estão as minas mais ricas do país. João Fernandes, representante da Coroa Portuguesa, apaixona-se por Xica e a transforma na Rainha do Diamante, satisfazendo todos os seus desejos extravagantes. Alertado pelos inimigos do casal, o rei de Portugal manda um emissário a fim de impedir que cresça o poder de Xica na colônia.

Direção: Cacá Diegues







"As Pessoas ao Lado"

Lucie é uma agente especializada da polícia técnica e científica, próxima da aposentadoria. Seu cotidiano solitário é abalado pela chegada de um jovem casal, pais de uma menina, em seu condomínio.

Direção: André Téchiné







"Apenas Coisas Boas"

No interior do Brasil em 1984, a vida de um fazendeiro solitário muda completamente quando ele ajuda um motociclista ferido que sofre um acidente perto de sua propriedade. A conexão inesperada entre eles dá início a um romance profundo que desafia o mundo de ambos os homens.

Direção: Daniel Nolasco







"Nós Acreditamos em Vocês"

Alice, uma mulher de 40 anos, enfrenta no tribunal o maior desafio de sua vida: defender seus filhos e provar a própria inocência, já que está prestes a perder a guarda deles. Sob o escrutínio de uma justiça implacável, mais do que o pai das crianças, é Alice quem se vê sob julgamento, cobrada a apresentar provas e verdades incontestáveis. Entre medos e silêncios, vemos como o sistema legal pode pesar sobre quem já está fragilizado - e até onde uma mãe vai para garantir o bem-estar dos filhos mesmo quando todos os olhos estão sobre ela.

Direção: Arnaud Dufeys, Charlotte Devillers







EM CARTAZ



"Moana"

No live-action de "Moana", uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

Direção: Thomas Kail







"O Convite"

Um jantar sai do controle rumo a caminhos inesperados quando um casal convida seus vizinhos enigmáticos para uma visita.

Direção: Olivia Wilde







"A Morte do Demônio: Em Chamas"

A Morte do Demônio: Em Chamas desencadeia a experiência mais selvagem e aterrorizante da franquia até hoje, chegando às telonas com um capítulo totalmente novo de carnificina e caos demoníaco. Após a perda do marido, uma mulher busca consolo com os sogros em sua casa de família isolada. À medida que, um a um, eles são transformados em Deadites - transformando o encontro em uma reunião familiar saída do inferno - ela descobre que os votos que fez em vida continuam… mesmo na morte.

Direção: Sébastien Vaniček

"Os Emergentes"

Aristocratas arrogantes perdem tudo e se veem forçados a trabalhar como empregados de seus antigos funcionários - que agora enriqueceram e esbanjam um estilo assumidamente brega. Essa hilária inversão de poder e os choques temporais revelam que esses “opostos” têm muito em comum. Entre atritos e descobertas, Henrique e Inácio unem forças em uma improvável sociedade gastronômica, provando que o aprendizado mútuo traz uma prosperidade que o dinheiro não compra.

Direção: Hsu Chien

"Minions & Monstros"

Era de Ouro de Hollywood. Diferente dos outros Minions, James é solitário, criativo e insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo a serviço de outra pessoa. Ele quer realizar filmes e, ao fazer isso, sem querer liberta uma gangue de criaturas que têm a intenção de destruir o mundo

Direção: Pierre Coffin







"Um Triste e Belo Mundo"

Nino e Yasmina se apaixonam no pátio de sua escola em Beirute e sonham com a vida adulta em um mundo maravilhoso. Vinte anos depois, eles se reencontram por acaso e vivem novamente um amor louco, magnético e incandescente.

Direção: Cyril Aris







"Supergirl"

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Direção: Craig Gillespie







"Toy Story 5"

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma veem sua missão de promover a brincadeira ameaçada quando encontram Lilypad, um tablet que chega com ideias disruptivas sobre o que é melhor para Bonnie. Será que a hora da brincadeira continuará a mesma?

Direção: Andrew Stanton, Kenna Harris







"Trago O Seu Amor"

"Trago Seu Amor" acompanha Mia (Giovanna Grigio), uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou. Claro que nem sempre a mágica dá certo e quando isso acontece, a pessoa se apaixona pela própria Mia, deixando-a com uma horda de fãs que ela e seu fiel parceiro Ariel (Diego Martins) chamam de "Miados". Em uma de suas rondas de trabalho, Mia se depara com Yuri (João Manoel), desiludido após o término com René (Jê Soares). O feitiço vira contra a feiticeira quando Mia, ao convencê-lo a contratar seus serviços para recuperar seu romance, acaba ela mesma se apaixonando por René.

Direção: Claudia Castro

"Dia D"

Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém lhe mostrasse, provasse isso, isso te assustaria? Neste ano, a verdade pertence a sete bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando do Dia D.

Direção: Steven Spielberg







"Todo Mundo em Pânico 6"

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) estão novamente na mira do criminoso. No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.

Direção: Michael Tiddes







"Mestres do Universo"

Após ficarem separados por 15 anos, a Espada do Poder conduz o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre seu lar devastado sob o domínio perverso de Esqueleto (Jared Leto). Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Man-At-Arms, Idris Elba), e aceitar seu verdadeiro destino como He-Man - o homem mais poderoso do universo.

Direção: Travis Knight







"Cordélicos - A Origem do Cabra da Peste"

Um grupo de aventureiros do sertão brasileiro foge do temido Cabra da Peste ao conseguir roubar os planos de uma máquina do tempo, mas a perseguição acaba os separando entre passado e futuro. Uma aventura repleta de ação, humor e brasilidade em meio a reviravoltas, perseguições e planos ousados.

Direção: Ale McHaddo







"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo







"Backrooms: Um Não-Lugar"

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons

"Sexo e Destino"

Baseado na obra clássica da literatura espírita, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira pelo espírito André Luiz, “Sexo e Destino” acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias do Rio de Janeiro: Nogueira e Torres. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, que revela como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas atravessam vidas e gerações. Entre duas famílias marcadas por traições e obsessões, forças do plano espiritual atuam para conduzir cada personagem ao acerto de contas com o próprio destino. Uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão.

Direção: Márcio Trigo







"Authentic Games - No Império Desconectado"

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge no confronto final.

Direção: Bruno Murtinho

"Rio de Sangue"

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial afastada e jurada de morte pelo narcotráfico, se muda para Santarém (PA) em busca de segurança e de reaproximação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Quando a jovem médica, que atua em expedições de saúde para populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros, Patrícia precisa usar toda a sua coragem e experiência para resgatá-la contra o tempo.

Direção: Gustavo Bonafé







ESPECIAIS



Cine Apipucos

Desta quarta-feira (15) a domingo (19), o Cine Apipucos promove mais uma semana de sessões gratuitas ao ar livre, reunindo produções que transitam entre o documentário, a comédia e a aventura. A programação inclui desde o documentário pernambucano “BuenosAires” até clássicos do cinema como “O Grande Lebowski”, “Quem Vai Ficar com Mary?” e “Os Goonies”, além de uma homenagem ao imaginário do futebol brasileiro com “Boleiros: Era uma vez o futebol…”.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Eldorado, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz

Centerplex (Caruaru/Carpina)

Planet Cinemas (Shopping Difusora)

Cine A (Shopping Serra Talhada)

Grupo Cine (Vitória Park Shopping)

Orient Cinemas (River Shopping Petrolina)

Cine São José (Afogados da Ingazeira)

Cine Apipucos

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