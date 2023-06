A- A+

CINEMA Filmes em Super 8 da construção do Porto de Suape são digitalizados e exibidos no Cinema da UFPE Projeto do Laboratório de Antropologia Visual (LAV) realizou a digitalização do acervo do cinegrafista Carlos Cordeiro

O Laboratório de Antropologia Visual (LAV) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lança, nesta quinta-feira (1), no Cinema da UFPE, o documentário produzido a partir do projeto “Crônicas de Uma Transformação: Preservação do Acervo Fílmico Sobre a Construção do Porto do Suape”.

A iniciativa é resultado da digitalização do acervo de 75 bitolas em Super 8, produzidas pelo cinegrafista Carlos Cordeiro e pertencentes ao Mispe, que registram a vida e a paisagem de Suape à época em que começou a ser erguido o complexo portuário.

No lançamento, haverá debate com a participação do crítico de cinema, Luiz Joaquim; o coordenador de Audiovisual da Fundarpe, Martin Palácios; o conselheiro tutelar da Vila de Suape Rildo Plínio, o cinegrafista Carlos Cordeiro, a museóloga e responsável pela catalogação do acervo, Polly Cavalcanti; o doutorando em arqueologia (UFPE) Lucas Alves da Rocha, o professor Departamento de Cinema da UFPE Paulo Cunha, além do coordenador do LAV e do projeto, o antropólogo Alex Vailati.

O projeto, que ficou em segundo lugar no 7º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco, na categoria Acervos Documentais e Memória Cultural, ganha relevância não só por resgatar parte da história recente do Estado, mas principalmente, da comunidade local que passou por fortes transformações desde a construção do porto.

“No lançamento, exibiremos um pequeno recorte do material, um filme que encontramos editado, de 12 minutos, e mais três gravações de três minutos cada uma. Uma delas é uma gravação aérea, outra retrata a visita do presidente João Figueiredo a Suape, e a terceira é uma sequência de uma draga que afundou, entrando no porto”, explica Alex Vailati, que é documentarista e professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE.

SERVIÇO:

“Crônicas de Uma Transformação: Preservação do Acervo Fílmico Sobre a Construção do Porto do Suape”

Quando: Quinta (1), às 14h,

Onde: Cinema da UFPE (câmpus universitário)

