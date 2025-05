Tarifas de Trump: Veja quais sucessos de Hollywood em 2024 foram rodados fora dos EUA

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pegou Hollywood de surpresa ao anunciar a proposta para estabelecer uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos.

A informação foi dada em post na rede Truth Social neste domingo (4).

“A indústria cinematográfica nos Estados Unidos está morrendo rapidamente. Outros países estão oferecendo todos os tipos de incentivos para atrair nossos cineastas e estúdios para fora dos Estados Unidos”, escreveu ele.

"Isso é um esforço coordenado por outras nações e, portanto, uma ameaça à segurança nacional. Além de tudo, trata-se também de mensagens e propaganda!"

Ele explicou que autorizou o Departamento de Comércio e o Representante de Comércio dos Estados Unidos a iniciarem “imediatamente” o processo de aplicação de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior que entrem nos EUA.

Atualmente, muitas produções dos estúdios de Hollywood são globais, como locações ou finalização em outros países.

Futuros lançamentos que incluem colaboração com outros países incluem um filme da franquia "Quarteto Fantástico", filmado no Reino Unido e na Espanha, “Jurassic World: Recomeço”, com locações na Tailândia, em Malta, Reino Unido e EUA, e "Missão: Impossível — O acerto final", rodado na África do Sul e na Noruega.

Dos maiores sucessos dos cinemas americanos em 2024, muitos dos filmes tiveram gravações fora dos EUA. Confira!

"Deadpool & Wolverine"



O longa estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman teve filmagens no Vancouver Film Studios, em Vancouver, no Canadá, e no Pinewood Studios, em Buckinghamshire, na Inglaterra.

Coprodução entre EUA, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia, o filme contou com lei de incentivos no país da Oceania.

Parte dos efeitos especiais da obra foram realizados em pós-produção na Weta FX, empresa de efeitos especiais de Peter Jackson com sede na Nova Zelândia.

"Wicked"



Vencedor de duas estatuetas do Oscar, "Wicked" também é uma coprodução internacional.

Além do dinheiro americano, o longa contou com o investimento de produtoras do Reino Unido, do Japão, do Canadá e da Islândia.

As filmagens foram realizadas em sua totalidade na Inglaterra, sendo a maior parte no Sky Studios Elstree Rowley, em Hertfordshire.

"Os fantasmas ainda se divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

A continuação para o clássico "Os fantasmas se divertem", de Tim Burton, teve cenas rodadas nos Estados Unidos.

A maioria das gravações, no entanto, ocorreram na Inglaterra, e algumas cenas foram filmadas na Romênia. O filme é uma coprodução entre EUA e França.

"Duna: Parte 2"



O épico de Denis Villeneuve é uma coprodução entre EUA, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Itália, Nova Zelândia, Jordânia e Gâmbia.

A maior parte das filmagens aconteceu na Jordânia, com algumas cenas rodadas nos Emirados Árabes Unidos, na Hungria, na Itália e na Namíbia.

O Canadá entrou no negócio a partir da produtora de Villeneuve, enquanto que os efeitos especiais foram finalizados na Weta, na Nova Zelândia.

"Gladiador II"



A sequência de "Gladiador" foi uma coprodução entre EUA, Reino Unido, Marrocos, Canadá e Malta.

O filme de Ridley Scott estrelado por Paul Mescal teve gravações na Inglaterra, no Marrocos e em Malta, e usou leis de incentivo de Quebec, no Canadá.

Parte dos efeitos especiais foram realizados na Noza Zelândia.

"Godzilla e Kong: O novo império"

A Austrália foi palco de boa parte das gravações de "Godzilla e Kong: O novo império", mas até o Brasil contou com filmagens do longa.

O Rio de Janeiro foi registrado para o filme, em uma cena de destruição sem a presença do elenco principal.

O filme é uma coprodução entre EUA e Austrália, com efeitos especiais realizados na Weta, na Nova Zelândia.

"Planeta dos Macacos: O reinado"

"Planeta dos Macacos: O reinado" foi outro blockbuster americano a ser rodado na Austrália, com efeitos especiais finalizados na Nova Zelândia, país que apresentou para o cinema a técnica da captura de movimento a partir de "O senhor dos anéis".

"Sonic 3"



Fenômeno de bilheteria, "Sonic 3" teve cenas rodadas na Inglaterra, no Japão, na Noruega e nos Estados Unidos, sendo uma coprodução entre EUA e Japão.

A britânica Angel Studios foi a empresa responsável pela gravação da trilha sonora do filme.

