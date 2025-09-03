Filmes nacionais têm recorde de inscrição no 27º Festival do Rio
Evento será realizado de 2 a 12 de outubro, com 320 filmes brasileiros
A lista dos selecionados da Première Brasil, mostra competitiva para filmes brasileiros no Festival do Rio, foi divulgada nessa terça-feira (2) e mostra aumento das produções nacionais que alcançarão o público.
Este ano, o festival do Rio chega à sua 27° edição de 2 a 12 de outubro e recebeu, entre os inscritos nacionais e internacionais, 320 filmes brasileiros de longa duração.
"Nós estamos muito, muito felizes de ter este ano uma Première Brasil que é a maior que a gente já teve, não só a maior no número de inscritos, mas principalmente a maior no número de selecionados’’, comemora Ilda Santiago, diretora do festival.
‘’Acho que o sistema brasileiro neste ano em que é tão importante, muito relevante por tudo o que aconteceu, pelos nossos prêmios, acho que é o momento de a gente poder contar mais histórias, poder dizer que o talento brasileiro existe, então são 124 filmes selecionados. Há filmes para todos os gostos, filmes em competição, documentários, curtas-metragens, séries brasileiras, esse é realmente para ser um momento de celebração e, principalmente, um momento que nos jogue para um futuro sólido, de uma indústria sólida e que a gente continue produzindo e podendo mandar essas histórias não só para fora do país, mas sobretudo contar para todo o Brasil.’’, acrescenta Santiago.
Entre os filmes de longa-metragem que participam da mostra competitiva estão: A Vida de Cada Um, de Murilo Salles; Cyclone, de Flavia Castro; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; Coração das Trevas, de Rogério Nunes; Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte; e Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar.
Também em competição, documentários terão sua estreia: Apolo, estreia com direção da atriz Tainá Müller, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, Honestino, de Aurélio Michiles, Meu Coração Neste Pedacinho Aqui – Dona Onete, de Mini Kerti e Massa Funkeira, de Ana Rieper.
Além da mostra competitiva, filmes ainda inéditos nos cinemas e que estiveram no Festival de Cannes como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira, terão sessões especiais no festival
Confira os filmes brasileiros selecionados:
PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO
- A Vida de Cada Um, de Murilo Salles
- Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
- Coração das Trevas, de Rogério Nunes
- Cyclone, de Flavia Castro
- Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
- Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini
- Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
- Ruas da Glória, de Felipe Sholl
- Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte
- Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar
- #SalveRosa, de Susanna Lira
PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO
- Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB
- Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken
- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
- Honestino, de Aurélio Michiles
- Massa Funkeira, de Ana Rieper
- Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti
PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS
- Cartas Para…, de Vânia Lima
- Criadas, de Carol Rodrigues
- Espelho Cigano, de João Borges
- Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler
- Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
- Nada a Fazer, de Leandra Leal
- Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
- Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
- Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)
PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS
- A Conspiração Condor, de André Sturm
- Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha
- As Vitrines, de Flavia Castro
- (Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- O Homem de Ouro, de Mauro Lima
- Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira
- Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda
- Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria
- Por Nossa Causa, de Sergio Rezende
- Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien
- Sexa, de Gloria Pires
- 90 Decibéis, de Fellipe Barbosa
PREMIERE BRASIL RETRATOS
- Ary, de André Weller
- As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues
- Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo
- Fôlego – Até Depois do Fim, de Candé Salles
- Gláucio Gill – Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso
- Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck
- Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar
- Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão
- Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto
- O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco
- Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans
- Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira
PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS
- Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo
- Com Causa, de Belisário Franca
- Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira
- Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby
- Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa
- Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy
- Na Onda da Maré, de Lucia Murat
- O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi
- Pau d'Arco, de Ana Aranha
- Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman
- Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz
PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE
- A Própria Carne, de Ian SBF
- Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro
- Futuro Futuro, de Davi Pretto
- Nosferatu, de Cristiano Burlan
- Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida
PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS
- A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla
- Gêmeas, de Andrucha Waddington
- Hermeto Campeão, de Thomas Farkas
- Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez
PREMIERE BRASIL GERAÇÃO
- Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello
- Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso
- Papaya, de Priscilla Kellen
- Quatro Meninas, de Karen Suzane
- Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem
- Trago seu amor, de Claudia Castro
PREMIERE BRASIL SÉRIES
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington
- Ayô, de Yasmin Thayná
- De Menor, de Caru Alves de Souza
- Tremembé, de Vera Egito
COPRODUÇÕES BRASILEIRAS
- La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)
- O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)
- The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)
PREMIERE BRASIL CURTAS
- Alice, de Gabriel Novis
- DIU, de Camila Schincaglia
- Final 99, de Frederico Ruas
- Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach
- Jacaré, de Victor Quintanilha
- Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini
- Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo
- Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi
- O Faz-Tudo, de Fabio Leal
- Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto
- Peixe Morto, de João Fontenele
- Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu
- Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos
- Safo, de Rosana Urbes
- Sebastiana, de Pedro de Alencar
PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS
- Brasa, de Diane Maia
- João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno
- Klaustrofobia, de João Londres
- Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique
- Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán
- Presépio, de Felipe Bibian
- Sandra, de Camila Márdila
- Sobre Ruínas, de Carol Benjamin
PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS - CURTAS
- A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo
- Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues
- Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso
- São as Regras, de Flávia Vieira
- Tia Morgana, de Athena Sofia
- Vípuxovuko - Aldeia, de Dannon Lacerda
PREMIERE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS
- Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio
- Memória das Águas, de Catu Rizo
- O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos
- Teia, de Claudia Castro
PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS
- Coração Bandeja, de Jonas Araújo
- Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio
- Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
- Transferências, de Gabriel Edel
- PREMIERE BRASIL RETRATOS - CURTAS
- Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos
- Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti
- Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Rao