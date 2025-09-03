Qua, 03 de Setembro

CINEMA

Filmes nacionais têm recorde de inscrição no 27º Festival do Rio

Evento será realizado de 2 a 12 de outubro, com 320 filmes brasileiros

''O Agente Secreto'', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, terá uma sessão especial no festival ''O Agente Secreto'', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, terá uma sessão especial no festival - Foto: Victor Jucá/Divulgação

A lista dos selecionados da Première Brasil, mostra competitiva para filmes brasileiros no Festival do Rio, foi divulgada nessa terça-feira (2) e mostra aumento das produções nacionais que alcançarão o público.

Este ano, o festival do Rio chega à sua 27° edição de 2 a 12 de outubro e recebeu, entre os inscritos nacionais e internacionais, 320 filmes brasileiros de longa duração.

"Nós estamos muito, muito felizes de ter este ano uma Première Brasil que é a maior que a gente já teve, não só a maior no número de inscritos, mas principalmente a maior no número de selecionados’’, comemora Ilda Santiago, diretora do festival.

• MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife completa 10 edição, com programação gratuita; confira

• "Ainda Estou Aqui" é eleito o melhor filme do ano pela crítica internacional

• Tapete vermelho, choro de Lula e frevo: como foi sessão especial de "O Agente Secreto" no Alvorada

‘’Acho que o sistema brasileiro neste ano em que é tão importante, muito relevante por tudo o que aconteceu, pelos nossos prêmios, acho que é o momento de a gente poder contar mais histórias, poder dizer que o talento brasileiro existe, então são 124 filmes selecionados. Há  filmes para todos os gostos, filmes em competição, documentários, curtas-metragens, séries brasileiras, esse é realmente para ser um momento de celebração e, principalmente, um momento que nos jogue para um futuro sólido, de uma indústria sólida e que a gente continue produzindo e podendo mandar essas histórias não só para fora do país, mas sobretudo contar para todo o Brasil.’’, acrescenta Santiago.

Entre os filmes de longa-metragem que participam da mostra competitiva estão:  A Vida de Cada Um, de Murilo Salles; Cyclone, de Flavia Castro; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; Coração das Trevas, de Rogério Nunes; Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte; e Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar. 

Também em competição, documentários terão sua estreia: Apolo, estreia com direção da atriz Tainá Müller, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, Honestino, de Aurélio Michiles,  Meu Coração Neste Pedacinho Aqui – Dona Onete, de Mini Kerti e Massa Funkeira, de Ana Rieper.

Além da mostra competitiva, filmes ainda inéditos nos cinemas e que estiveram no Festival de Cannes como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira, terão sessões especiais no festival

Confira os filmes brasileiros selecionados:

PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO

PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS 

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS 

PREMIERE BRASIL RETRATOS 

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS 

PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE

PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS

PREMIERE BRASIL GERAÇÃO 

PREMIERE BRASIL SÉRIES

COPRODUÇÕES BRASILEIRAS

PREMIERE BRASIL CURTAS

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS - CURTAS

PREMIERE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS

