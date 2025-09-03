A- A+

CINEMA Filmes nacionais têm recorde de inscrição no 27º Festival do Rio Evento será realizado de 2 a 12 de outubro, com 320 filmes brasileiros

A lista dos selecionados da Première Brasil, mostra competitiva para filmes brasileiros no Festival do Rio, foi divulgada nessa terça-feira (2) e mostra aumento das produções nacionais que alcançarão o público.

Este ano, o festival do Rio chega à sua 27° edição de 2 a 12 de outubro e recebeu, entre os inscritos nacionais e internacionais, 320 filmes brasileiros de longa duração.

"Nós estamos muito, muito felizes de ter este ano uma Première Brasil que é a maior que a gente já teve, não só a maior no número de inscritos, mas principalmente a maior no número de selecionados’’, comemora Ilda Santiago, diretora do festival.

‘’Acho que o sistema brasileiro neste ano em que é tão importante, muito relevante por tudo o que aconteceu, pelos nossos prêmios, acho que é o momento de a gente poder contar mais histórias, poder dizer que o talento brasileiro existe, então são 124 filmes selecionados. Há filmes para todos os gostos, filmes em competição, documentários, curtas-metragens, séries brasileiras, esse é realmente para ser um momento de celebração e, principalmente, um momento que nos jogue para um futuro sólido, de uma indústria sólida e que a gente continue produzindo e podendo mandar essas histórias não só para fora do país, mas sobretudo contar para todo o Brasil.’’, acrescenta Santiago.

Entre os filmes de longa-metragem que participam da mostra competitiva estão: A Vida de Cada Um, de Murilo Salles; Cyclone, de Flavia Castro; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; Coração das Trevas, de Rogério Nunes; Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte; e Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar.

Também em competição, documentários terão sua estreia: Apolo, estreia com direção da atriz Tainá Müller, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, Honestino, de Aurélio Michiles, Meu Coração Neste Pedacinho Aqui – Dona Onete, de Mini Kerti e Massa Funkeira, de Ana Rieper.

Além da mostra competitiva, filmes ainda inéditos nos cinemas e que estiveram no Festival de Cannes como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira, terão sessões especiais no festival

Confira os filmes brasileiros selecionados:

PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO

A Vida de Cada Um, de Murilo Salles

Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Coração das Trevas, de Rogério Nunes

Cyclone, de Flavia Castro

Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini

Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

Ruas da Glória, de Felipe Sholl

Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte

Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar

#SalveRosa, de Susanna Lira

PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO

Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB

Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken

Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Honestino, de Aurélio Michiles

Massa Funkeira, de Ana Rieper

Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS

Cartas Para…, de Vânia Lima

Criadas, de Carol Rodrigues

Espelho Cigano, de João Borges

Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler

Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Nada a Fazer, de Leandra Leal

Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS

A Conspiração Condor, de André Sturm

Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha

As Vitrines, de Flavia Castro

(Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Homem de Ouro, de Mauro Lima

Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira

Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda

Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria

Por Nossa Causa, de Sergio Rezende

Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien

Sexa, de Gloria Pires

90 Decibéis, de Fellipe Barbosa

PREMIERE BRASIL RETRATOS

Ary, de André Weller

As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues

Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo

Fôlego – Até Depois do Fim, de Candé Salles

Gláucio Gill – Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso

Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck

Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar

Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão

Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto

O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco

Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans

Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS

Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo

Com Causa, de Belisário Franca

Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira

Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby

Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa

Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy

Na Onda da Maré, de Lucia Murat

O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi

Pau d'Arco, de Ana Aranha

Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman

Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz

PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE

A Própria Carne, de Ian SBF

Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro

Futuro Futuro, de Davi Pretto

Nosferatu, de Cristiano Burlan

Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida

PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS

A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla

Gêmeas, de Andrucha Waddington

Hermeto Campeão, de Thomas Farkas

Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez

PREMIERE BRASIL GERAÇÃO

Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello

Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso

Papaya, de Priscilla Kellen

Quatro Meninas, de Karen Suzane

Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem

Trago seu amor, de Claudia Castro

PREMIERE BRASIL SÉRIES

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington

Ayô, de Yasmin Thayná

De Menor, de Caru Alves de Souza

Tremembé, de Vera Egito

COPRODUÇÕES BRASILEIRAS

La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)

O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)

The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)

PREMIERE BRASIL CURTAS

Alice, de Gabriel Novis

DIU, de Camila Schincaglia

Final 99, de Frederico Ruas

Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach

Jacaré, de Victor Quintanilha

Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini

Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo

Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi

O Faz-Tudo, de Fabio Leal

Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto

Peixe Morto, de João Fontenele

Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu

Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos

Safo, de Rosana Urbes

Sebastiana, de Pedro de Alencar

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS

Brasa, de Diane Maia

João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno

Klaustrofobia, de João Londres

Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique

Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán

Presépio, de Felipe Bibian

Sandra, de Camila Márdila

Sobre Ruínas, de Carol Benjamin

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS - CURTAS

A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo

Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues

Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso

São as Regras, de Flávia Vieira

Tia Morgana, de Athena Sofia

Vípuxovuko - Aldeia, de Dannon Lacerda

PREMIERE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS

Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio

Memória das Águas, de Catu Rizo

O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos

Teia, de Claudia Castro

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS

Coração Bandeja, de Jonas Araújo

Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio

Samba Infinito, de Leonardo Martinelli

Transferências, de Gabriel Edel

PREMIERE BRASIL RETRATOS - CURTAS

Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos

Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti

Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Rao

